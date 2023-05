Soiree: Bürgermeister Michael Müller empfängt 250 Gäste in Ratsstuben

Von: Doris Schmid

Miss Piggy und Michael Müller: Die Hauptfigur aus der Muppet-Show ist die Kindheitsheldin des Geretsrieder Bürgermeisters. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Besonders war der Empfang des Geretsrieder Bürgermeisters Michael Müller. Der Abend in den Ratsstuben stand unter dem Motto „Helden der Kindheit“.

Geretsried – Gerne hätte Bürgermeister Michael Müller die Garten-Soiree draußen bei frühsommerlichen Temperaturen eröffnet. Aber es regnete am Mittwochabend – fast wie immer beim jährlichen Empfang der Stadt Geretsried. So drängten sich etwa 250 geladene Gäste im Ratsstubensaal, unter ihnen die Pfarrer Andreas Vogelmeier, Dr. Theo Heckel und Apostolos Malamoussis, Eurasburgs Bürgermeister Moritz Sappl, Vertreter von Behörden, Banken, Vereinen, Verbänden und Arbeitskreisen sowie Kindertagesstätten- und Seniorenheimleiter.

Soiree: Bürgermeister Michael Müller empfängt 250 Gäste in Ratsstuben

Das letzte Mal, dass die Stadt eine Veranstaltung in dieser Größenordnung auf die Beine stellte, war im Januar 2019 – der Auftakt zum Jubiläumsjahr (70 Jahre Gemeindegründung, 50 Jahre Stadterhebung). Da seien die Nachrichten von einer Pandemie, verursacht durch das Coronavirus, bereits durchgesickert, blickte Müller in seiner Ansprache zurück. Was folgte, ist bekannt. „Nach über drei Jahren sind wir jetzt hier“, sagte der Gastgeber. „Darüber bin ich sehr froh.“

Viel erreicht trotz Pandemie

In den vergangenen drei Jahren habe Geretsried trotz Pandemie viel erreicht, sagte Müller. Er führte positive Entwicklungen in der Stadtverwaltung (Stichwort Homeoffice) und im stationären Handel an. Corona habe zwar den Strukturwandel enorm beschleunigt. Aber finanzielle Einbrüche würden in kleineren Städten nicht so gewaltig ausfallen. „Der stationäre Einzelhandel wird nach wie vor eine Rolle spielen, auch wenn er digitaler wird.“ In Zukunft werden dem Bürgermeister zufolge Innenstädte noch mehr die Funktion der Nahversorgung erfüllen. Geretsried macht’s vor: Wie berichtet verlegte der Discounter Aldi seine Filiale von der Banater Straße in die Neue Mitte. Müller: „Der Lebensmittelhandel wird das Rückgrat für einen florierenden Einzelhandel sein.“

Erst die Profis, dann das Publikum: Tänzerinnen und Tänzer der „Ballet Factory“ von Dominik Halamek zeigten bei der Soiree ihr Können. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Rathauschef blickt optimistisch in die Zukunft. Nur mit Zuversicht könne man nach vorne blicken. „Kinder haben ja noch diese Zuversicht“, leitete Müller zum Motto des Empfangs „Helden der Kindheit“ über: Zeichentrickstar Minnie Maus, Superagent James Bond, Filmikone Marilyn Monroe, Indianerhäuptling Winnetou, die Figuren Miss Piggy und Kermit aus der Muppet-Show. Sie standen ebenfalls in den Ratsstuben in Form von großen Pappfiguren. „Wir wollen uns die Helden unserer Kindheit als Vorbild nehmen, aber auch damit zum Ausdruck bringen, dass wir zuversichtlich in die Zukunft schauen“, erklärte Müller das Motto der Veranstaltung. Diese Zuversicht „wollen wir auch in die politische Arbeit mit hineintragen“, so der Rathauschef.

Krabbencocktail, Hawaii-Toast und Budweiser Bier

Bei Musik, Showeinlagen und kurzweiligen Gesprächen ließen sich die Gäste Essen und Getränke schmecken: Beispielsweise standen am Stand von James Bond und Marilyn Monroe Martini, Krabbencocktail und Hawaii-Toast bereit. Bei den starken Männern Bud Spencer und Terence Hill gab es Spareribs, Chili und Budweiser-Bier – serviert von kostümierten Servicekräften. Minnie Maus verteilte Fruchtschnitten, Lollies, Kugeleis, Eierlikör und Irish Coffee.

Um 21.15 Uhr griff Bürgermeister Müller noch einmal zum Mikrofon. Die Pappfiguren wurden verlost – wer wollte, hatte zu Beginn des Empfangs seinen ganz persönlichen Helden auf einen Teilnahmebogen schreiben können. Peter Curtius, Sprecher der Grünen-Fraktion im Stadtrat, durfte sich über Frosch Kermit freuen. TuS-Chef Mirko Naumann hat jetzt zwei Frauen zuhause: seine eigene und Schauspielerin Marilyn Monroe.

