Sonner-Erdbeerfelder geöffnet – Schwierige Marktlage für Großbauern

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Erdbeerzeit beginnt: Hans Sonner auf seinem neuen Feld bei Gelting. © Hermsdorf-Hiss

Der Königsdorfer Hans Sonner hat seine Erdbeerfelder in der Region eröffnet. Die Marktlage für Großbauern ist indes schwierig.

Geretsried – Diese Nachricht verstörte Ende Mai viele: Erdbeerbauern im Münsterland zerstörten ihre Felder, ackerten die Pflanzen samt den süßen Früchtchen unter – ein verzweifelter Protest. Denn der Lebensmittelhandel kauft die Erdbeeren zunehmend billig aus dem Ausland ein, und die hiesigen Landwirte bleiben auf ihrer Ware sitzen. Mit den Dumpingpreisen können sie wegen der höheren Lohnkosten nicht mithalten.

Seit über 40 Jahren baut Hans Sonner Erdbeeren an

Dass der Markt schwierig geworden ist, bestätigt Hans Sonner. Er baut seit über 40 Jahren in der Region die guten roten Früchte an. „Die Erdbeerbauern liefern ja an die großen Konzerne“, klärt er auf. „Der Preis ist am Boden. Es lohnt sich für viele einfach nicht mehr.“ Zumal auch die Landwirte immer damit rechnen müssen, dass das Wetter nicht mitspielt und die Ernte zerstört wird. Der Königsdorfer war selbst schon von diesen Kapriolen betroffen: Im Jahr 2017 ließ ein später Frost die ersten Blüten erfrieren.

2,85 Euro kostet ein Pfund

Im Gegensatz zu den Bauern im Münsterland sind Sonners Felder für Endverbraucher und Selbstpflücker bestimmt. „Wir liefern eine sehr gute Qualität“, sagt der 65-Jährige. „Das schätzen die Menschen.“ Gerade die Sorte „Asia“ mit ihren großen, süßen Beeren stehe hoch im Kurs. Die Zahl seiner Kunden sei in den vergangenen Jahren in etwa konstant geblieben, ebenso der Preis. Sonner verlangt „wie immer für das Pfund 2,58 Euro“. Warum auch solle er erhöhen? „Es ist doch eh schon alles teurer geworden.“

Der Preis ist am Boden. Es lohnt sich für viele einfach nicht mehr.

Seine Pflanzen zu vernichten, davon ist der Königsdorfer also weit entfernt. „Natürlich sind wir diese Saison wieder da“, sagt er. Kunden finden seine Plantagen in Königsdorf-Wiesen, am Ortseingang von Sachsenkam, in Spatzenhausen in Richtung Kreisverkehr vor der Ortschaft links, in Weilheim an der B13 in Richtung Peißenberg und – ganz neu – in Gelting an der Herrnhauser Straße. An diesem Wochenende werden die ersten Felder öffnen.

In den vergangenen Tagen waren Sonner und seine Mitarbeiter damit beschäftigt, „das Stroh auszubringen“. Das soll dafür sorgen, dass die Erdbeeren nicht in direkten Kontakt mit dem Boden kommen, nach einem Regenguss schneller abtrocknen – und so vor Pilzen und Fäulnisbefall besser geschützt sind.

Der Königsdorfer sucht einen Nachfolger

Noch etwa drei Jahre möchte der Erdbeerbauer den Feinschmeckern aus der Region die Möglichkeit bieten, sich die vielseitig verwendbaren Früchte direkt vom Feld zu holen. „Dann bin ich 68 – und irgendwann einmal muss Schluss sein.“ Ein Nachfolger ist noch nicht in Sicht, wäre dem Königsdorfer aber willkommen – „eben auch im Sinne unserer Beerenliebhaber“.

Die Felder von Hans Sonner sind täglich von 8 Uhr bis 19 Uhr, außer bei starkem Regen geöffnet. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 0 81 79/12 22.

