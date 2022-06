Sonnwendfeuer in der Region: Hier wird in den kommenden Wochen gefeiert

Teilen

Sonnwendfeiern allerorten: Den ganzen Juni über feiern zahlreiche Vereine im Nordlandkreis den Monat mit den längsten Tagen des Jahres. © Hans Lippert/Archiv

Sonnwendfeiern finden heuer in vielen Gemeinden statt: Gelting, Münsing, Egling, Ascholding, Degerndorf und Geretsried haben Veranstaltungen geplant:

Bad Tölz-Wolfratshausen – Vor lauter Sonnwendfeiern weiß man heuer gar nicht, wohin. Die ersten im Nordlandkreis findet bereits an diesem Freitag statt. Meist pflegen die Burschenvereine den ursprünglich heidnischen Brauch, zur Sommersonnenwende – heuer am 21. Juni – ein großes Feuer zu entfachen. Ganz früher sollte es vor Krankheiten schützen. Später war es die Geburt von Johannes dem Täufer, die die Menschen feierten. Heute freut man sich einfach über den längsten Tag des Jahres, gleichzeitig astronomischer Sommerbeginn, und genießt das Beisammensein mit Freunden bis spät in die Nacht hinein – nach zwei Jahren Corona-Zwangspause umso mehr. Einige Veranstalter, mit denen wir sprachen, wollten gar keine Werbung in Form einer Erwähnung in der Zeitung, weil sie sonst einen zu großen Ansturm befürchten. Deshalb hier eine Auswahl an Festen:

Johannifeuer in Gelting - Würstl, Grillfleisch und Knoblauchbrot am Feuer

Die Freiwillige Feuerwehr Gelting lädt bereits weit vor der Mittsommernacht – nämlich am Samstag, 11. Juni – zum Feuer auf dem Festplatz an der Leitenstraße ein. „Wenn wir in der Früh absehen können, dass es am Abend trocken ist, feiern wir. Sonst haben wir Ausweichtermine am 15., 17. und 24. Juni“, sagt Manfred Palik. Die Landwirte hätten genügend dürres Holz gespendet, das speziell für diesen Zweck geeignet sei. Es werde also in Zeiten knapper Holzvorräte kein wertvolles Brennholz verschwendet, sagt Palik. Feuerwehrkameraden mit jahrzehntelanger Erfahrung würden die Äste und Zweige so zu einem zeltförmigen Haufen anordnen, dass sie möglichst langsam und gleichzeitig sicher abbrennen könnten. Dass sie nicht löschen, sondern dem Funkenflug bei Grillfleisch, Würstl und Knoblauchbroten gemütlich zuschauen könnten, sei ja auch mal ganz schön.

Münsing richtet Sonnwendfeuer aus - es spielt die Musikkappelle

Der Katholische Burschenverein Münsing lädt am Samstag, 11. Juni, ab 18 Uhr auf den Kammerlohberg ein. Es gibt Schmankerl vom Grill, Bier, Kaffee und Kuchen. Die Musikkapelle Münsing spielt. Mit Einbruch der Dunkelheit werden die Madln und Burschen den riesigen Holzstoß auf der Anhöhe über Münsing entzünden, den sie in den vergangenen Tagen fachmännisch aufgeschichtet haben. Ausklingen kann der Abend an der Bar. Bei schlechtem Wetter wird die Feier auf Freitag, 17. Juni, verschoben.

Festzelt zum Johannifeuer in Egling - Barbetrieb und Musik von den Isarkrainern

Traditionell stellt der Burschenverein Egling ein Festzelt in der Nähe des Sonnwendfeuers auf. Darin werden sie und ihre Gäste am Samstag, 18. Juni, bei jedem Wetter feiern. Anfang nächster Woche werden der Vorsitzende Simon Raß und andere junge Männer das vereinseigene Zelt zwischen Egling und Deining auf der Wiese gegenüber dem Netto-Markt aufbauen. Das Holz fürs Feuer haben die Burschen schon beisammen. „Wir durften im Wald einiger Bauern die heruntergefallenen Äste sammeln“, sagt Raß. Warum es sich lohnt, die Eglinger Sonnwend-Party zu besuchen? „Wir schenken Augustiner Bier aus, es gibt Grillfleisch, Pizza und einen Barbetrieb und die Isarkrainer spielen“, kündigt Raß an. In der Großgemeinde Egling kann man mehreren Feuern beim Lodern zusehen: zum Beispiel am Freitag, 10. Juni (Ausweichtermin 11. Juni), am Feldstadl zwischen Ergertshausen und Sachsenhausen oder in Moosham am Mittwoch, 15. Juni (ersatzweise 16. Juni), am Gemeindestadl an der Lindenstraße.

Ascholding freut sich auf Sonnwendfeuer - Steckerlfisch und Brotzeiten auf dem Bian

„Das ganze Dorf freut sich schon auf unsere Johannifeier“, sagt Reter Ronge, Schriftführer des Veteranen- und Kriegervereins Ascholding, der am Samstag, 25. Juni, ab 19.30 Uhr das Fest auf dem „Bian“, dem Hügel zwischen Tattenkofen und Ascholding, ausrichten wird. Neben Grillfleisch gibt es Steckerlfisch und Brotzeiten, für die musikalische Unterhaltung sorgt die Blaskapelle Ascholding. Ab 22 Uhr öffnet die Bar. „Alle Vereine sind auf den Beinen, um uns bei den Vorbereitungen zu helfen“, sagt Ronge.

Aktuelle Nachrichten aus Dietramszell und Ascholding lesen Sie hier.

Degerndorf bewirbt „die schönste Johannifeier im Alpenvorland“

Am Johannitag, Freitag, 24. Juni, steigt auf dem Fürst Tegernberg in Degerndorf ab 19 Uhr „die schönste Johannifeier im Alpenvorland“, wie der Burschenverein auf Facebook durchaus selbstbewusst wirbt. Die Lage nahe der Maria-Dank-Kapelle, mit Blick auf den Starnberger See, ist in der Tat einzigartig.

Geretsried feiert mit Obatzda den längsten Tag des Jahres

Hier veranstaltet seit Jahrzehnten die Egerländer Gemeinde ein Fest auf der Böhmwiese. Es findet heuer am Samstag, 25. Juni, statt. Früher, so erinnert sich Ewald Kailberth von der „Gmoi“, seien auch Sperrholzreste abgefackelt worden. Das ist heute verboten, nur unbehandeltes Holz darf verwendet werden. Ebenso muss der Scheiterhaufen so kurzfristig wie möglich errichtet werden, weil sich sonst wilde Tiere darin verstecken könnten. Auf der Böhmwiese erwartet die Besucher neben Grillfleisch und Egerländer Spezialitäten auch Kailberths Obatzda, den er jedes Jahr kiloweise selbst macht. „Wir alle finden es schön, dass die Leute wieder zusammenkommen können. Die Offenheit gegenüber allen Besuchern und ihre Vielfalt machen Geretsried aus“, sagt das Gmoi-Mitglied.

Wo wird im Landkreis noch gefeiert?

Wer weitere Johannifeiern im Nordlandkreis ankündigen möchte, wendet sich gerne per E-Mail an die Adresse redaktion@isar- loisachbote.de