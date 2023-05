„Hier lohnt sich jeder Cent“ – Feierlicher Spatenstich für 70-Millionen-Euro-Projekt an Feuerwehrschule

Von: Jannis Gogolin

Mit vereinter Muskelkraft am Spaten: (v. li.) Landrat Josef Niedermaier, Josef Eitzenberger (Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbands), Peter Aumann (Baudirektor Staatliches Bauamt Weilheim), René Mühlberger (SFSG), Sandro Kirchner (Staatssekretär im bayerischen Innenministerium), die stellvertretende Ministerialrätin Friederike Fuchs (verdeckt), Bürgermeister Michael Müller, Ellen Dettinger (Schürmann Dettinger Architekten) und der Regierungspräsident von Oberbayern, Konrad Schober. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Beim symbolischen Spatenstich neuen Wirtschaftsgebäude an der Staatlichen Feuerwehrschule lobten die prominenten Gäste das teure Bauvorhaben.

Geretsried – Das Feuer begleitet die Menschheitsgeschichte seit Anbeginn. So viel die Menschen von der Nutzung des Feuers profitieren – ein zuverlässiger Schutz dagegen ist unerlässlich. Feuerwehren führen diesen Kampf gegen Brände und weitere Katastrophen. Doch zuvor müssen die Einsatzkräfte lernen, wie sie in gefährlichen Situationen effektiv handeln. Ein Ort dafür ist die Staatliche Feuerwehrschule Geretsried (SFSG). Damit in Zukunft die Ausbildung der Brandschutzkräfte gesichert ist, bekommt die Schule ein neues Gebäude. Beim symbolischen ersten Spatenstich am Mittwochvormittag lobte jeder der prominenten Gäste das teure Projekt.

Auf einer knapp 4000 Quadratmeter großen Fläche voller Matsch und schwerem Baugerät soll in zwei Jahren das neue Wirtschaftsgebäude der Feuerwehrschule stehen. Auf vier Stockwerken werde das Haus Platz für 86 Zimmer, Umkleiden sowie einen Fitnessraum bieten. Zusätzlich soll laut Sandro Kirchner, Staatssekretär des Innenministeriums, der Neubau eine Küche, Speisesaal und Cafeteria für 200 Personen beinhalten. Das Schulungszentrum soll mit dem Neubau bis zu 180 Lehrgangsteilnehmer aufnehmen können. „Zuerst steht aber der Bau der Tiefgarage an“, kündigte Kirchner an. Dort können Schulungsteilnehmer ihre Fahrzeuge parken und schwierige Brandschutzübungen trainieren.

Feierstunde: Vor circa 120 geladenen Gästen verkündete Branddirektor Dr. René Mühlberger (re.) den Start des Bauvorhabens. © Sabine Hermsdorf-Hiss

70 Millionen Euro soll das Projekt kosten, die Fertigstellung ist für Herbst 2025 vorgesehen. Bisher liegt das Bauvorhaben laut Kirchner im Zeitplan. „Cool wäre, wenn auch der finanzielle Rahmen eingehalten wird“, ergänzte der Staatssekretär. Weniger Probleme mit einer Budgetüberschreitung hat Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller. „Es ist okay, wenn der Bau über den veranschlagten Etat hinausgeht.“ Denn letztlich sei das Geld „für die Menschen, die sich täglich für uns in Gefahr begeben“, gut investiert. Kirchner stimmte zu. „Hier lohnt sich jeder Cent. Das Vorhaben ist kostenintensiv, aber das ist gerechtfertigt.“

Die Aufgaben der Feuerwehren wachsen stetig. Und die Ausbildung muss zwingend daran angepasst werden. Das betonte Johann Eitzenberger bei der Veranstaltung. Er ist Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbands im Freistaat, kennt die neuen Herausforderungen gut. „Wald- und Vegetationsbrandschutz, Einsätze in Tiefgaragen und Tunneln oder die Deichverteidigung – all das sind Aufgaben, die in naher Zukunft zunehmen werden.“ Der Ausbau von Lehrgängen – seien es weitere Kurse, modernes Material oder neue Gebäude – sind laut Eitzenberger immer erfreulich.

Dankbarkeit und Freude in Feuerwehrschule: Großprojekt für Leiter nicht selbstverständlich

Insbesondere einem war die Freude über den bisher planmäßigen Neubau ins Gesicht geschrieben: Schulleiter und Branddirektor René Mühlberger. Vor fünf Jahren begann die Planung. „Jetzt steht alles in den Startlöchern“, sagte der Schulleiter bei der gut besuchten Veranstaltung. Bei einem Projekt dieser Größenordnung sei das nicht selbstverständlich. „Ich freue mich und bin sehr dankbar.“ In Relation setzte Peter Aumann, Direktor des Staatlichen Bauamts Weilheim, das viele Geld mit einem Verweis auf die Dimensionen des Neubaus: „Als würde man 70 Einfamilienhäuser nebeneinander und aufeinanderstapeln.“

