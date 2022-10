Geothermie in der Region gut nutzbar

Spatenstich für Geothermie-Bohrplatz - jetzt soll es endlich klappen

Von: Doris Schmid

Teilen

Alle guten Dinge sind drei: Zum Spaten griffen (v. li.) Enex-Geschäftsführer Robert Straubinger, Marinus Krämmel von der gleichnamigen Baufirma, Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan, Kilian Willibald vom gleichnamigen Tiefbauunternehmen, Landrat Josef Niedermaier, Stadtwerkeleiter Jan Dühring, Altbürgermeisterin Cornelia Irmer, Eavor-Geschäftsführer Andreas Gahr, Bürgermeister Michael Müller, Eavor-Projektleiter Fabrício Cesário und die städtische Energiemanagerin Roswitha Foißner. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Energie aus Erdwärme generieren: Das möchte die Eavor Erdwärme Geretsried GmbH auf dem Hofgut Breitenbach. Jetzt fand der Spatenstich statt.

Gelting – Wer einen Marathon läuft, muss fit sein, über Durchhaltevermögen und Nervenstärke verfügen. Mit der Geothermie in Geretsried verhält es sich genauso. Vor 15 Jahren fiel der Startschuss für das Projekt. Passiert ist seither einiges. Aber Energie aus der Tiefe wird bis heute nicht gefördert. Das soll sich nun endlich ändern. Am Freitag fand der – mittlerweile dritte – Spatenstich statt.

Wärme oder Strom für 30.000 Haushalte

Die Eavor Erdwärme Geretsried GmbH will wie berichtet mit einem neuen technischen Konzept, sogenannten Loops, Erdwärme gewinnen und damit ein neues Kapital in der Energiewende aufschlagen. In circa 5000 Metern unter der Erde sollen insgesamt vier Wärmeschleifen verlegt und miteinander verbunden werden. Etwa 30.000 Haushalte oder Unternehmen könnten mit Wärme oder Strom versorgt werden.

So viel Mut muss man erst mal haben.

Er sei von der Geothermie zutiefst überzeugt, sagte der Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan (CSU) in seinem Grußwort. „Es zeigt gerade in dieser veränderten, dramatischen sogenannten Zeitenwende, wie wichtig es ist, dass wir auf die Geothermie gehen“, meinte Radwan mit Blick auf die exorbitanten Energiepreise in Europa, die der russische Angriffskrieg in der Ukraine verursacht. Geothermie sei grundlastfähig und verursache keine Schadstoffe. „Dort, wo es notwendig ist, können Sie mich gerne kontaktieren“, versprach der Bundestagsabgeordnete den Projektanten.



Geothermie in der Region gut nutzbar

Landrat Josef Niedermaier zollte den Unternehmern Respekt für ihren langen Atem. „Hut ab vor dieser Leidensfähigkeit“, sagte Niedermaier, der jahrzehntelang selbst ein Unternehmen führte. „So viel Mut muss man erst mal haben.“ Er dankte den Gesellschaften und Investoren dafür, dass sie den Standort in Gelting nicht aufgegeben haben. Geothermie sei in der Region gut nutzbar, dafür gebe es genügend Beispiele. Die Loop-Technologie klinge „eigentlich ganz einfach und bizarr, aber wahrscheinlich steckt der Teufel im Detail“, vermutete Niedermaier. Aber, eine umweltfreundliche und grundlastfähige Energie wäre für den nördlichen Landkreis ein Riesenschritt. Der Landrat hätte sich gewünscht, dass jede Region dazu verpflichtet wird, eine bestimmte Menge an regenerativen Energien zu erzeugen – egal, ob aus Wasser- oder Windkraft, Photovoltaik oder Geothermie. Doch soweit kam es nie. „Aktuell steht ja die Windkraft hoch im Kurs.“



Stadt Geretsried möchte mit Wolfratshausen ein Fernwärmenetz bauen

Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller erinnerte daran, dass die Stadt bereits vor Jahren ein Klimaschutzkonzept erarbeiten ließ und dabei auf die Geothermie setzte. „Wir waren guter Dinge, dass es vorangeht“, sagte Müller. „Aber es sollte nicht sein.“ Zweimal war auf dem Hofgut Breitenbach in der Vergangenheit in großer Tiefe nach Thermalwasser gebohrt worden. Die Temperaturen waren sehr hoch, aber aufgrund der Dichte des Gesteins floss das Wasser nur sehr spärlich. Mit der neuen Technologie sei auch eine neue Hoffnung gekommen. „Alle guten Dinge sind drei“, gab sich der Rathauschef optimistisch. „Und beim dritten Mal klappt’s dann schon.“ Das wünschte sich der Bürgermeister auch aus Eigennutz. Denn die Kommune habe großes Interesse daran, ein Fernwärmenetz aufzubauen, und zwar gemeinsam mit der Nachbarstadt Wolfratshausen. „Das wird ein Eckpfeiler unserer Klimawende.“

Eavor-Geschäftsführer Gahr blickte in seinem Schlusswort noch einmal zurück. In den 1990er Jahren sei man in Deutschland vorherrschend in der Technologie Photovoltaik und – gemeinsam mit Dänemark – in der Windenergie gewesen. Doch diese Technologien seien mittlerweile in andere Länder abgewandert. Beim Thema Geothermie habe man sich bislang darauf konzentriert, die beste Geologie aufzutun. Nie habe man darauf geschaut, was skalierbar und überall anwendbar ist. Aus den Kinderschuhen sei man nie herausgekommen, „weil die Geologie am Schluss nur sehr beschränkt nutzbar ist in ganz Deutschland“. Jetzt könne das Land wieder eine Antriebsfeder zur Nutzung erneuerbarer Energie werden. Zum Projekt in Gelting sagte Gahr: „Das wird mit Sicherheit ein spannendes Kapitel, was wir da aufschlagen.“ In viereinhalb Kilometern Tiefe „einen Wärmetauscher mit zwölf Seitenarmen zu bohren, der sich nach siebeneinhalb Kilometern auf einem DIN A4-Blatt wieder trifft, ist im Moment ziemlich unvorstellbar. Aber wir trauen uns das zu.“

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.



Trotz der Rückschläge habe man nie den Glauben an das Projekt verloren. Denn: „Geothermie ist immer ein Marathon. Bei uns hat es eher an einen Ironman-Triathlon erinnert“, meinte Gahr mit schmunzelnd. „Wobei wir auf die Schwimmwettbewerbe bei den ersten Wettkämpfen verzichten mussten.“

nej

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.