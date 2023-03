Geretsrieder SPD im Wahlkampfmodus - „Wollen die Politik in Bayern gestalten“

Von: Peter Herrmann

Hoffen auf künftige Wahlerfolge: SPD-Ortsvorsitzender Martin Bruckner und die neu gewählte Kassenprüferin Uschi Hopfner. © ph

Der SPD-Ortsverband stellt sich für die Landtagswahl auf. Mit einer Parteizeitung wollen die Genossen präsenter werden – und mehr Wählerstimmen gewinnen.

Geretsried – Ein halbes Jahr vor den Landtagswahlen wollen sich die Geretsrieder Genossen noch stärker in der Öffentlichkeit präsentieren. In der Hauptversammlung im TuS-Vereinsheim regte Schriftführer Bernhard Lorenz die Herausgabe einer Parteizeitung an, um dem Bürger sozialdemokratische Anliegen „fundiert“ zu vermitteln. Vorbild ist „Der Rote Schmied“ der Kochler SPD. Kreisvorsitzender Klaus Barthel verteilte die aktuelle Ausgabe, die mit Stellungnahmen zum Walchensee-Kraftwerk, Gemeindehaushalt und Bildungspolitik eine große Themenvielfalt aufwies: „Das wird sehr gut angenommen.“

SPD-Ortsverband Geretsried bereitet sich auf Landtagswahl 2023 vor

Geretsried verzeichnete die niedrigste Wahlbeteiligung aller Landkreiskommunen. Obwohl der SPD-Ortsverband in den vergangenen zwölf Monaten zu Stadtgesprächen mit brisanten Themen wie beispielsweise Kinderbetreuungsnotstand und Verkehrsinfrastruktur eingeladen hatte, sei der „Leidensdruck“ der Geretsrieder nach Ansicht des Ortsvorsitzenden Martin Bruckner offenbar noch nicht groß genug, so der ehemalige Bundestagsabgeordnete. Die Mitgliederzahl von derzeit 55 Genossen nannte Barthel zwar stabil. Dennoch seien mehr Wählerstimmen für die SPD notwendig, um nach den Kommunalwahlen 2026 beispielsweise im Stadtrat noch selbstbewusster auftreten zu können.

Gremiumsmitglied Hans Hopfner hielt seinen Bericht zu den 2022 realisierten Projekten bewusst kurz. „Es gab wahnsinnig viel Bebauungspläne, die ich hier nicht näher erläutern will“, erklärte der Stadtrat. Hinsichtlich des geplanten Baus einer wahrscheinlich rund zehn Millionen Euro teuren Kindertagesstätte an der Johann-Sebastian-Bach-Straße und der Aufstockung des Mittagsbetreuungsgebäudes an der Karl-Lederer-Grundschule sei sich die SPD mit den anderen Stadtratsfraktionen einig. Hopfner: „Wir kommen da nicht aus, der Bedarf steigt von Jahr zu Jahr.“

SPD-Kreisvorsitzender Klaus Barthel: „Wir wollen die Politik in Bayern gestalten.“

Barthel denkt dagegen noch größer: „Wir wollen die Politik in Bayern gestalten.“ Der Kochler wünscht sich vor allem eine bessere technische Ausstattung kleinerer Krankenhäuser wie die Wolfratshauser Kreisklinik und eine Veränderung des Vergaberechts bei Bauaufträgen. „Nicht der billigste Anbieter, der seinen Arbeiter niedrige Löhne zahlt, darf Aufträge bekommen“, forderte er.

Am Ende der Versammlung entlasteten die 13 erschienenen Mitglieder den Ortsvorsitzenden Martin Bruckner und wählten Uschi Hopfner zur neuen Kassenprüferin. Sie wird dieses Amt gemeinsam mit Margit Berendsen ausführen. Zu Delegierten für die Europawahlen 2024 wurden Martin Bruckner, Bernhard Lorenz, Hans und Uschi Hopfner sowie Gisela Pfnür-Reichelt und Christian Beischl bestimmt.

