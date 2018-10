Sperrmüll am Altkleidercontainer: Kolpingfamilie kämpft gegen Müllfrevel

Es ist richtig ärgerlich für die Kolpingfamilie: Immer wieder stellen Unbekannte ihren Unrat am Altkleidercontainer ab. Der Verein hat

Geretsried – Ein Kühlschrank, ein zerlegter Einbauschrank und mehrere Kilo verdorbenes Fleisch – was manche Menschen an den beiden Kleidercontainern der Kolpingfamilie auf dem Parkplatz der Kirche Maria Hilf abladen, ist kaum zu fassen. Für den Geretsrieder Verein ist das mehr als ärgerlich. „Die Kosten für die Entsorgung verschlingen wertvolle Gelder, die wir nicht an Bedürftige weitergeben können“, sagt Vorsitzender Siegfried Lorz.

Seit etwa eineinhalb Jahren entsorgen Unbekannte immer wieder illegal Sperrmüll an der Sammelstelle. Mal ist ein paar Wochen Ruhe, dann liegt wieder alle acht Tage etwas da. Für Lorz bedeutet das, immer wieder hinfahren zu müssen, um zu prüfen, ob alles in Ordnung ist, oder auf Abruf zu stehen, falls ihm wieder jemand telefonisch auf den Unrat hinweist. Dann muss er mit seinem Anhänger zur Kirche fahren und entsorgen, was nicht neben den Container gehört. Das ist selten appetitlich. „Man kann sich das gar nicht vorstellen.“

Neben den beiden Kleidercontainern auf dem Parkplatz der Maria Hilf-Kirche stehen zwei weitere bei der Heiligen Familie. Hier gibt es laut Lorz keine Probleme. „Dort stehen die Container vorne, bei Maria Hilf kann man hinten mit dem Auto vorfahren“, sucht der Vorsitzende eine Erklärung.

Für die Kolpingfamilie sind die Kleidercontainer wichtiger Teil der Spendensammlung. Dadurch und durch Projekte wie die Altpapiersammlungen und die Nikolausaktion kamen im Jahr 2017 insgesamt 15 000 Euro zusammen. Geld, das der Verein an Organisationen und bedürftige Bürger weitergibt. „Man glaubt gar nicht, welche Not es in unserer Gesellschaft gibt“, sagt Lorz. Dass diese Arbeit durch Müllsünder erschwert wird, ärgert den Vorsitzenden.

Die Kolpingfamilie macht nun mit einem Hinweisschild auf den Missstand aufmerksam. Lorz hat es an den Containern angebracht und bittet Zeugen, ihm die Autonummer mitzuteilen, wenn jemand wieder seinen Sperrmüll dort ablädt. Ob das Schild hilft, weiß Lorz nicht. Er will aber nichts unversucht lassen. sw