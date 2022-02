Geretsried arbeitet an neuer Regel: Ab drei Wohnungen ein Spielplatz

Von: Doris Schmid

Mit gutem Beispiel voran: Die Stadt hat vor den Ratsstuben einen neuen Spielplatz bauen lassen. © sh/Archiv

Die Stadtverwaltung bereitet eine neue Satzung für Spielplätze vor. Die Vorstellungen darüber gehen allerdings auseinander. Ein Ortstermin soll Klarheit bringen.

Geretsried – Für ausbau- und verbesserungsfähig hält die Stadtratsfraktion der Geretsrieder Liste das Angebot an öffentlichen Spielplätzen in der Stadt. Aus diesem Grund beantragte sie wie berichtet eine Spielplatzsatzung. Ein Entwurf wurde in der jüngsten Sitzung des Entwicklungs- und Planungsausschusses (EPA) vorgestellt. Einen empfehlenden Beschluss an den Stadtrat fasste das Gremium nicht. Die Mandatsträger hatten zu viele Wünsche und Verbesserungsvorschläge.

Laut Entwurf muss künftig bei Neubauten mit mindestens drei Wohneinheiten ein privater Spielplatz errichtet werden. Die Mindestgröße beträgt 60 Quadratmeter. Je mehr Wohnungen gebaut werden, desto größer soll auch der Spielplatz ausfallen. Die Menge der Spielgeräte und Sitzgelegenheiten soll sich nach der Anzahl der Wohnungen richten.

Spielplätze in Geretsried: Stadtverwaltung bereitet neue Satzung vor

Vorgesehen ist auch eine Ablöseregelung, wenn ein öffentlicher Spielplatz in maximal 200 Meter Entfernung vom Hauseingang für Kinder sicher zu erreichen ist. Das damit einzunehmende Geld soll ausschließlich in Bau und Unterhalt von öffentlichen Spielplätzen fließen. Die Höhe der Ablöse soll laut Rathausmitarbeiterin Susanne Ermer über den Bodenrichtwert berechnet werden.

Stadträtin Ann-Kathrin Güner (Freie Wähler) wünschte sich mehr Spielgeräte – ab fünf Wohnungen ist laut Satzung neben einer Sandspielfläche nur eines vorgesehen. Man müsse die Verhältnismäßigkeit wahren, entgegnete Bürgermeister Michael Müller (CSU). Seine Stellvertreterin Sonja Frank (FW) hielt die Staffelung nach oben nicht für passend (je mehr Wohnungen, desto mehr Spielgeräte und Sitzgelegenheiten).

Patrik Kohlert (Geretsrieder Liste) störte sich daran, dass das Geld aus der Ablöse auch in den Unterhalt der öffentlichen Spielplätze fließen soll. Die Berechnungsgrundlage für die Ablöse – der Bodenrichtwert – erschien Kerstin Halba (SPD) zu niedrig. Für Karin Schmid (CSU) gehört auf einen Spielplatz neben Sand und Hackschnitzeln als Untergrund auch ein Rasen.

Eine Entscheidung fiel in der EPA-Sitzung nicht. „Das Problem ist, dass jeder andere Vorstellungen hat“, fasste Rathauschef Müller die Diskussionsrunde zusammen. Er schlug vor, dass die Verwaltung weiter Anregungen sammelt und es zusätzlich einen Ortstermin geben soll. Wie die öffentlichen Spielplätze aufgewertet werden können, hat der Jugendrat erarbeitet.

