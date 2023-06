Spontane Rache nach Beziehungsaus: Geretsrieder täuscht Straftat vor

Von: Rudi Stallein

Ein 58-jähriger Geretsrieder stand in Wolfratshausen vor Gericht. © vu

Wegen Vortäuschens einer Straftat, seine Freundin habe ihn mit dem Messer angegriffen, wurde ein Geretsrieder zu einer Geldstraße in Höhe von 2400 Euro verurteilt.

Geretsried/Wolfratshausen – Als seine langjährige Freundin ihm die Beziehung kündigte, kam ein Geretsrieder auf die Idee, der Frau „was anzuhängen“. Nun erhielt er dafür die Quittung: Am Amtsgericht Wolfratshausen wurde der 58-Jährige wegen falscher Verdächtigung zu 2400 Euro Geldstrafe verurteilt.

Spontaner Racheakt von Geretsrieder: „War da total überfahren worden“

Am 30. Januar dieses Jahres hatte der Mann am Spätnachmittag die Geretsrieder Polizei auf den Plan gerufen: Seine Frau habe ihn mit einem Messer angegriffen. Tatsächlich war dieser Vorwurf frei erfunden. Ein spontaner Racheakt, wie der Angeklagte vor Gericht einräumte. „Ich war da total überfahren worden“, schilderte er die Ereignisse an jenem Tag. „Wir waren 18 Jahre zusammen, da erzählt sie mir beim Essen: Du musst raus, ich liebe Dich nicht mehr.“

Dass die Lebensgefährtin ihm in einem Atemzug gestand, dass sie schon seit einem halben Jahr heimlich einen neuen Freund hatte, machte es für den Beschuldigten nicht leichter. Er habe sich daraufhin „leicht geritzt und ihr das angehängt“, berichtete der Mann reumütig. „Das war reine Rache – und ist auch nicht lustig.“ Das sehe er ein. Als die Polizei auftauchte, habe er die Sache auch sofort richtiggestellt. Und mit seiner Freundin habe er sich ebenfalls noch am selben Abend ausgesprochen. „Die Beziehung ist beendet, aber wir sind noch freundschaftlich verbunden.“

Vor Gericht: Geretsrieder räumt Fehler umgehend ein - Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro

Dass er seinen Fehler umgehend eingeräumt hatte, sorgte in der Verhandlung dafür, dass das Gericht auf Antrag des Staatsanwalts einen weiteren Anklagevorwurf – nämlich das Vortäuschen einer Straftat – vorläufig einstellte und davon absah, die Sache weiterzuverfolgen. Ebenfalls strafmildernd wirkte sich aus, dass die Rachegedanken von rund zwei Promille Alkohol im Blut beflügelt worden waren.

„Das war eine nicht so gute Idee“, betonte Richter Helmut Berger und hielt dem Angeklagten vor Augen, welchen Polizeiapparat er mit seinem Vorwurf hätte in Gang setzen können. Er verurteilte den Mann wegen falscher Verdächtigung zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 40 Euro. rst

