Herzlichen Glückwunsch: Bürgermeister Michael Müller (hintere Reihe, 3. v. li.) gratulierte den Kindern und Erwachsenen am Samstag im Namen der Stadt Geretsried zum Erwerb des Sportabzeichens.

In Geretsried stand die Abnahme des Sportabzeichens wieder an. Bürgermeister Michael Müller verlieh die Auszeichnungen – machte zuvor aber mit.

Geretsried – 74 Sportler aller Altersgruppen erwarben 2022 in Geretsried das Deutsche Sportabzeichen beziehungsweise das Geretsrieder Sportleistungsabzeichen. Darunter Bürgermeister Michael Müller und TuS-Geretsried-Vorsitzender Mirko Naumann. Vor Beginn der neuen Wettkämpfe überreichten die beiden am Samstagmorgen im Isarau-Stadion Urkunden an alle erfolgreichen Teilnehmer des Vorjahrs.

Koordination, Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer: Sportabzeichen spornt Geretsrieder zu Bestleistungen an

Dr. Gerrit Waßmann, der beim TuS für den Erwerb des Sportabzeichens zuständig ist, und Naumann bedankten sich vor der Verleihung für die finanzielle Unterstützung der Stadt. Wie in den Jahren zuvor übernahm die Kommune die Kosten für die Ausstellung der Urkunden und die Anfertigung der Sportabzeichen. Es wird in Gold, Silber oder Bronze verliehen – je nach Leistung in den vier Disziplingruppen Koordination, Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer. Zusätzlich müssen die Kandidaten nachweisen, dass sie schwimmen können.

„Das Sportabzeichen ist ein Ansporn für alle Altersklassen, sich fit und gesund zu halten“, betonte Naumann. Die jüngsten Teilnehmer können das Abzeichen beispielsweise über einen 30- und 800-Meter-Lauf, dem Schlagball-Wurf und dem Zonenweitsprung erlangen. Erwachsene können ihre Fitness im 100- und 3000-Meter-Lauf, Kugelstoßen sowie beim Weitsprung unter Beweis stellen.

Über das Sportabzeichen freuten sich: Leopold und Paul Hüttel, Julia und Franziska Bollmann, Lydia Boyd, Amelia und Magnus Steinke, Leonhard Stöger, Lucas David Cox, Hannah Lieselotte und Raphael Elias Cox, Rosa Kern, Josef Dengl, Lisa Francke, Finley Faralisz, Marina Glatz, Luisa Hoffart, Nele Palissa, Antonia und Luise Wallasch, Margarita Saighi, Kilian Kletzenbauer, Lilli Kretschmann, Selma und Paula Pfitzner, Luis Maestre Ulbrich, Melina Merkel (alle Kategorie Jugend Gold), Valentina Beronja, Alina Achenbach, Xaver Kern, Laura Florian, Sofia Schneider, Nina Patricia Zehme, Lena Redlich, Jan Saighi, Malin Flora Naumann, Lucie Nußbaum (Jugend Silber), Amelia Slizova, Jana Becker, Oskar Zeisner, Constantin und Victoria Hüller, Franziska Stöger, Ermias Einalum (Jugend Bronze).

Bei den Erwachsenen erhielten Harald Abel, Christoph Zehme, Verena Köhler, Uwe Stretz, Sarah Ulbrich, Dr. Sven Brinkmann, Magnus Brunckhorst, Matthew David Cox, Robert Sixt, Antonia Inninger, Sabine Czebrik, Monika Dengl, Domink Hager, Walter Hesch, Martina Hüller, Axel Rudolf Becker, Dr. Andreas Lenz, Mirko Naumann, Dr. Martina Schmid, Dr. Gerrit Waßmann, Karl Reinhold, Matthias Perfahl, Jörg Weichert und Julian Meyer das Abzeichen in Gold.

Die silberne Variante sicherten sich Michael Müller, Michael Meyer-Ricks, Ralf Hänicke und Miriam Merkel. Bronze gab’s für Nicola Mayr. Das Geretsrieder Sportleistungszeichen in Silber erwarb Martina Hüller.

