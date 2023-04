Spürbare Corona-Nachwehen in der Jugendarbeit

Von: Doris Schmid

An der Spitze des Trägervereins: (v. li.) Vorsitzende Kerstin Halba mit Hund Joschi, Vize-Geschäftsführerin Angela Heim und Geschäftsführer Rudi Mühlhans. Übernahme des Helferkreises Asyl Neuer Quartierstreff © sh

Hinter dem Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) liegt ein ereignisreiches Jahr. Die Nachwehen der Corona-Pandemie sind immer noch spürbar.

Geretsried – . „Aber wir sind froh, dass wir wieder einigermaßen arbeiten können“, sagt Vorsitzende Kerstin Halba. In einem Pressegespräch präsentierte sie zusammen mit Geschäftsführer Rudi Mühlhans und dessen Stellvertreterin Angela Heim den Bericht für 2022.

Team ist auf 46 Mitarbeiter angewachsen

Seit fast 42 Jahren gibt es den TVJA mittlerweile. Angebot und Personal haben sich dementsprechend entwickelt. Zum Stichtag waren 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit, bei Integration aktiv, im Quartiersmanagement sowie an Schulen beschäftigt. So ist die Schulsozialarbeit an der Realschule Geretsried seit vielen Jahren als feste Institution verankert. Seit September 2022 wird diese im Rahmen des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ durch eine neue halbe Stelle für Jugendsozialarbeit an Schulen (Jas) ergänzt. Wie berichtet unterstützt Carolin Neudecker die Schulsozialarbeiterin Dana Weidner – allerdings zunächst befristet für ein Jahr. Der Bedarf ist hoch, und für Geschäftsführer Mühlhans stellt sie eine Riesen-Erleichterung dar.

Übernahme des Helferkreises Asyl

Ebenfalls mehr Personal steht seit 2022 für die Intensivklasse an der Karl-Lederer-Schule zur Verfügung – das Amt für Jugend und Familie finanziert die zusätzliche Stelle. Die Klasse ist eine Art Insel für alle schwierigen Grundschulkinder und Fünftklässler aus dem Landkreis. Kinder könnten dort wieder emotional aufgebaut werden, Kameraden und Lehrer der Herkunftsklasse einmal durchschnaufen. Festgestellt habe man, dass die Rückkehr der Schüler in die Regelklasse sehr intensiv begleitet werden müsse, so Mühlhans.

Viel Zeit und Arbeit investierte die Koordinationsstelle Integration aktiv, in Person von Hannah Schreyer, wie berichtet in die Betreuung von Geflüchteten in der Stadt – von 26 800 Einwohnern sind 21,3 Prozent Ausländer. Die Liste der Projekte, die die Koordinationsstelle 2022 umgesetzt hat, ist beachtlich. „Frau Schreyer macht Arbeit für zwei“, sagte Mühlhans. Eine Ausweitung von Budget und Personal sei erforderlich, ergänzte er mit Blick auf die weiter steigenden Zahlen von Geflüchteten.

Zwei neue Ehrenamtliche für die Radlwerkstatt

Einen Personalwechsel gab es in der Radlwerkstatt, in der sich Hartwig Siebold und Lars Schneider engagierten. Weil 2022 zeitgleich viele Geflüchtete nach Geretsried kamen, war der Bedarf für einen verkehrstauglichen, fahrbaren Untersatz groß. Dank eines Aufrufs im von Integration aktiv übernommenen Helferkreis Asyl meldeten sich Dawood Boolake und Konrad Korntheuer. Die beiden Männer haben die Radlwerkstatt umstrukturiert – weg von der ohnehin schwierig zu realisierenden Hilfe zur Selbsthilfe hin zur Versorgung von Geflüchteten, die sich gegen eine Pfandzahlung ein Rad sozusagen leihen können.

Auf ein sehr erfolgreiches Jahr blickt die Mobile Jugendarbeit zurück. Über 280 Stunden war das Team im öffentlichen Raum unterwegs. In dieser Zeit wurden fast 1000 Gespräche geführt. Neu war das mobile Spielangebot, das laut Mühlhans dank personeller Ressourcen möglich war und „eingeschlagen“ hat: Von Mai bis November besuchte die Mobile Jugendarbeit mit Straßenspielzeug regelmäßig den Karl-Lederer-Platz, den Johannisplatz und den Neuen Platz. „Das Angebot ließ zahlreiche Kinderherzen höher schlagen“, bilanziert der TVJA.

Deutlich mehr Raum nahmen 2022 die Einzelfallhilfen ein. „Das ist auf eine konstante und vertrauensvolle Beziehungsarbeit zurückzuführen“, stellt der TVJA fest. Die Mobile Jugendarbeit habe ihre Klienten durch dick und dünn begleitet und stand im Bedarfsfall auch intensiv zur Seite. Vorrangig werden dabei männliche Klienten erreicht, der Anteil an Mädchen und jungen Frauen beläuft sich auf lediglich circa 15 Prozent.

Neuer Quartierstreff

Groß war die Freude im vergangenen Jahr, als der Quartierstreff am Johannisplatz eröffnet wurde. „Zügig stellten wir ein erstes Programm auf die Beine, das sich bis Ende des Jahres weiterentwickelte“, heißt es im Jahresbericht dazu. „Vor allem unser Spielangebot für Kinder und der Seniorenstammtisch erfreuen sich großer Beliebtheit.“ Vom Quartiersbeirat wurden für den öffentlichen Raum eine neue Tischtennisplatte und Sitzgarnituren angeschafft. 2023 will der TVJA weiter daran arbeiten, den Treff als zentralen Begegnungsort im Quartier gemeinsam mit der Bewohnerschaft zu etablieren.

Wer die Radlwerkstatt unterstützen oder ihr ein gut erhaltenes Fahrrad spenden möchte, kann sich beim TVJA unter Telefon 08171/90208 melden.

