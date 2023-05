Staatsstraße 2369 wieder frei – Querungshilfe sorgt für Erleichterung

„Hut ab vor dieser Lösung“

Von Sabine Hermsdorf-Hiss

Seit einer knappen Woche ist die Staatsstraße 2369 zwischen Geretsried und der Tattenkofener Brücke wieder befahrbar. Die Querungshilfe sorgt für Erleichterung.

Geretsried –Der Grund für die nicht ganz vier Wochen andauernde Sperrung war wie berichtet der Bau einer Querungshilfe in Höhe des Zehnerhütten- und Breslauer Weges.

Querungshilfe sorgt für Erleichterung

Nachdem es im Jahr 2021 an dieser Stelle zu einem Unfall mit zwei Toten gekommen war, wuchs der Druck auf die zuständigen Behörden, den Übergang sicherer zu machen. Insbesondere Radfahrer und Spaziergänger nutzen diese Strecke, auch Wanderer überqueren auf der Route von München nach Venedig – die Via Bavarica Tyrolensis – hier die Staatsstraße. Nach dem Unfall hatte eine Privatperson eine Petition initiiert, den Übergang abzusichern. Ganze 2000 Bürger unterschrieben in kürzester Zeit.

Nach einem Treffen der Unfallkommission vor Ort wurde die Geschwindigkeit als Sofort-Maßnahme auf Tempo 70 gebremst. Im zweiten Schritt erfolgte dann der Bau der befestigten Querungshilfe in der Mitte.

Früher fertig als geplant

Ursprünglich war die Freigabe der Straße erst für Anfang Mai geplant gewesen, doch es ging alles schneller. „Theoretisch wären wir sogar noch früher fertig geworden, wenn zwischenzeitlich das Wetter mitgespielt hätte“, sagt Silke Schweigler vom Staatlichen Bauamt in Weilheim.

Noch leiten rot-weiße Absperrbaken die Nutzer der Querungshilfe zur „richtigen“ Übergangsstelle. Der Grund: „Sowohl die Stadt als auch wir haben festgestellt, dass manche Radler trotz der Querungshilfe noch den direkten Weg daneben bevorzugen – eigentlich sollte dort keine Absperrung hin.“ An einer verkehrssicheren Lösung werde bereits gearbeitet. „Denn normalerweise darf hier zu nah an der Straße kein Hindernis stehen“, erklärt Schweigler.

Ein Lob an alle Beteiligten – und Hut ab vor dieser Lösung.

Einer, der die Diskussion um die Verkehrsinsel von Anfang an verfolgt hat, ist der Geretsrieder Ulf Ruck. Er hat seit Ende der Sperrung den Gefahrenpunkt sowohl als Autofahrer denn auch als Fußgänger mehrfach passiert. Sein Urteil: „Ein Lob an alle Beteiligten – und Hut ab vor dieser Lösung.“ Sowohl die neue Übergangsinsel als auch das Tempolimit, das beidseitig ausreichend lange vor dem Übergang angeordnet worden ist, seien eine sehr gute und konsequente Umsetzung, im diesen ehemals sehr gefährlichen Verkehrspunkt zu entschärfen.

sh

