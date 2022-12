Stadt Geretsried fehlen sieben Millionen Euro

Das Thema Geld treibt momentan viele Kommunen um - so auch die Stadt Geretsried. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Geld wird knapp: Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller kündigt Kürzungen an – aber nicht radikal in allen Bereichen.

Geretsried – Von „herausfordernden Zeiten“ sprach Bürgermeister Michael Müller beim jüngsten CSU-Stammtisch im Gasthof Geiger. Er berichtete dort von den aktuellen Haushaltsberatungen des Stadtrats.

Es wird gekürzt, aber nicht radikal

Der Haushalt 2023 soll entweder noch heuer oder Anfang nächsten Jahres verabschiedet werden. Vorab konnte der Bürgermeister schon so viel sagen: Im Ergebnishaushalt wird ein Defizit von fünf Millionen Euro, im Finanzhaushalt ein Defizit von zwei Millionen Euro erwartet. Die allgemeine Wirtschaftslage mit gestiegenen Kosten beim Bau, höheren Zinsen und der noch nicht absehbaren Entwicklung der Energiepreise würden die Stadt zum umsichtigen Handeln zwingen, so Müller: „Die Frage ist: Ziehen wir sofort die Notbremse und kürzen alle freiwilligen Leistungen oder versuchen wir, ausgewogen vorzugehen?“ Der Haupt- und Finanzausschuss habe sich in seinen Vorberatungen für letzteres entschieden. Das bedeute Kürzungen, aber nicht radikal in allen Bereichen.

Michael Müller Der CSU-Bürgermeister sprach am jüngsten Stammtisch seiner Partei über die Finanzlage der Stadt Geretsried. © Archiv

Die Verwaltung selbst geht übrigens mit gutem Beispiel voran. In allen Rathausbüros wurde die Raumtemperatur laut Michael Müller auf 19 Grad Celsius reduziert und auch die Schwimmer im Hallenbad müssen mit zwei Grad weniger auskommen. Bei der Weihnachtsbeleuchtung verzichtet man heuer auf einen Großteil der Lampen und Sterne. Nur auf dem Karl-Lederer-Platz und auch auf dem Neuen Platz (das wurde von einem Stammtischbesucher ausdrücklich gelobt) sorgen zwei Bäume und ein paar Lichtlein für Adventsstimmung.

Ein anderer Besucher regte an, die Straßenbeleuchtung herunterzufahren. Weil alle Laternen durch Schaltkreise verbunden seien und per Funk gesteuert würden, sei es nicht möglich, zum Beispiel nur jede zweite Laterne anzuschalten, erklärte der Bürgermeister. Außerdem wolle man die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer nicht einschränken.

Bürgerpreisverleihung im Rahmen des Jahresabschlussessens

Das traditionelle Jahresabschlussessen des Stadtrats im Dezember soll stattfinden, aber diesmal verbunden mit der Verleihung des Bürgerpreises. „Damit wollen wir auch sozial engagierte Bürger an der Feier teilhaben lassen“, sagte Müller. Er erinnerte daran, dass die Stadt im Pflichtaufgabenbereich kräftig investiere. Die Sanierung und Erweiterung der Mittelschule an der Adalbert-Stifter-Straße und der Bau einer Kindertagesstätte mit zehn Gruppen an der Johann-Sebastian-Bach-Straße stehen an. Noch könnten die Projekte aus den Rücklagen finanziert werden, aber „2025 rutschen wir ins Minus“, sagte der Rathauschef.

