Stadt feiert Eröffnung der Neuen Mitte - mit großem Programm

Am 28. Juli wird die Neue Mitte mit einem großen Fest eröffnet: (v. li.) Rebecca Geisler, Stefanie Dickel, Bernd Füger, Bürgermeister Michael Müller, Katharina Heiler-Loth und Anita Zwicknagl stellten am Mittwoch das Programm vor. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Am 28. Juli feiert die Stadt Geretsried die Eröffnung der Neuen Mitte. Geplant ist ein großes Fest - mit einem bunten Programm für Groß und Klein.

Geretsried – Dreieinhalb Jahre mussten Gewerbetreibende, Anwohner, Bürger und Besucher die Baustelle in der „Neuen Mitte“, auch „T-Zone“ genannt, ertragen. Jetzt ist die gute Stube Geretsrieds – bis auf Kleinigkeiten – fertig. Die Eröffnung der Egerlandstraße und den gleichzeitigen Start der Fußgängerzone am Karl-Lederer-Platz feiert die Stadt mit einem großen Fest.

„Neue Mitte“ in Geretsried fast fertig - Stadt feiert Eröffnung mit großem Fest

Es steigt am Freitag, 28. Juli, dem letzten Schultag. Bürgermeister Michael Müller, Kulturamtsleiterin Anita Zwicknagl und Verena Heiler-Loth vom Stadtmarketing stellten das Programm am Mittwoch bei einem Pressegespräch im Rathaus vor.

Müller erinnerte an die Anfänge der Neuen Mitte. Erste Ideen wurden 2014/2015 in Bürger-Workshops gesammelt. Im Stadtrat reifte dann gemeinsam mit dem Architekten Klaus Kehrbaum ein Konzept, „das nicht unumstritten war und ist“, wie der Bürgermeister einräumte. Er selbst zeigte sich überzeugt davon, dass das Zentrum künftig gut angenommen werde.

Die Lebensmittelmärkte und der Drogeriemarkt würden als „Frequenzbringer“ weitere Geschäfte nach sich ziehen. Gastronomische Konzepte, viele Veranstaltungen und die geplante Kulturmeile mit verschiedenen Statuen würden den Stadtkern mit Leben erfüllen.

Müller sieht durchaus eine Chance für den stationären Handel gegenüber dem Internet, sofern die Aufenthaltsqualität stimmt. Sie soll sich noch deutlich erhöhen, wenn im Herbst Bäume auf den vorgesehenen Flächen gepflanzt werden können, wenn die „Stadtmöbel“ wie Stühle, Sitzbänke und ein Brunnen stehen, und wenn der Bus die Egerlandstraße nach dem Fahrplanwechsel im September wieder anfährt.

Eröffnung der „Neuen Mitte“ in Geretsried: Foodtrucks, Bühnen und ein Bobbycar-Rennen

Auch für Bernd Füger, der den Einzelhändlerverein ProCit vertrat, kann es „eigentlich nur bergauf gehen“. Er zog gedanklich den Hut vor den Gewerbetreibenden, die die lange Durststrecke einschließlich der Corona-Pandemie überstanden haben. Anita Zwicknagl gab einen Überblick über den Ablauf des Fests.

Es beginnt um 13 Uhr. Fürs leibliche Wohl sorgen Foodtrucks, Essens- und Getränkestände. Auf drei Bühnen am Karl-Lederer-Platz und an der Egerlandstraße wird musiziert – von den „Stimulators“ über „Conny und die Sonntagsfahrer“ bis zu den „Bonny Tones“. Auch die Musikschule wird an verschiedenen Orten auftreten.

Die Kleinsten, Jahrgang 2019, dürfen bei einem Bobbycar-Rennen die Egerlandstraße erobern. Die Mobile Jugendarbeit bringt Spielangebote mit. Die Kinder erwarten ein Kasperltheater, Stelzengeher, ein Künstler, der Tiere aus Luftballons formt und Eis vom Bauernhof. Jeder Besucher hat bei einer Gaudi-Rallye durch die Geschäfte in der T-Zone die Chance, Preise zu gewinnen, darunter ein Stand-up-Paddle-Set. Am Glücksrad von ProCit gibt es Einkaufsgutscheine zu gewinnen.

Das Parken in der Zentralgarage ist an diesem Tag kostenlos. Gegen 18 Uhr wird die Geistlichkeit das Herzstück Geretsrieds segnen, Politiker und Händler werden symbolisch ein Band durchschneiden. Im Anschluss werden die Vertreter der Stadt, die Vereine und Organisationen begleitet von Blasmusik zum Waldsommer an der Jahnstraße marschieren, der ebenfalls am 28. Juli beginnt.

„Die Geretsrieder können bei der Eröffnungsfeier erstmals die Fußgängerzone erleben und sehen, was für ein schönes Zentrum wir haben“, sagte Verena Heiler-Loth von der Wirtschaftsförderung (Bericht zum Start der Fußgängerzone folgt). Von Tanja Lühr

