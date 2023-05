Stadt Geretsried gewährt Zuschuss für Familienpaten

Projekt kann fortgeschrieben werden

Das Projekt Familienpaten kann in Geretsried fortgeführt werden: Der Jusskus hat einen Zuschuss für die Jahre 2024 und 2025 bewilligt.

Geretsried – Ein Zuschussantrag der Familienpaten lag dem Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport (Jusskus) in seiner jüngsten Sitzung vor. Für die Jahre 2024 und 2025 soll die Stadt das Projekt jeweils mit 25 000 Euro fördern.

Koordination durch die Diakonie-Jugendhilfe Oberbayern

Seit 2014 gibt es in Geretsried Familienpaten. Sie unterstützen Familien kostenlos und zeitlich begrenzt. Ziele sind die Stabilisierung des Systems Familie und Hilfe zur Selbsthilfe. Koordiniert werden die Familienpaten von der Diakonie-Jugendhilfe Oberbayern. Mit der angefragten Fördersumme soll eine Koordinationsstelle mit zehn Wochenstunden finanziert werden. „Sie übernimmt die Einsatzplanung für die Ehrenamtlichen“, berichtete Fachbereichsleiterin Johanna Brauer in der Sitzung. „Die Ehrenamtlichen arbeiten kostenlos, bekommen aber auch über die Fördersumme die Einführungstage und Fortbildungen bezahlt, einen Sommerausflug gibt’s und Supervision falls nötig.“

Es geht um niederschwellige Angebote

Häufig werden die Paten in Familien mit kleinen Kindern eingesetzt, so Brauer. Es gehe um niedrigschwellige Unterstützung. „Einfach da sein, zuhören, Freizeitgestaltung für die Kinder, Unterstützung bei Behördengängen oder anderen Schwierigkeiten in den Familien“, zählte die Rathausmitarbeiterin auf. „Wir würden die entsprechenden Fördersummen in den Haushalt einstellen“, kündigte Brauer an. Sollte die Diakonie weniger Geld benötigen, werde es zurückerstattet. Mehrkosten fange die Diakonie auf.

Der Jusskus beschloss einstimmig, das Projekt in den nächsten beiden Jahren fortzuführen und mit jährlich 25 000 Euro zu bezuschussen.

