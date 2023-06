Albrecht Widmann in der Galerie an der Elbestraße.

Kommune steigt ins Kunst-Geschäft ein

Von Doris Schmid schließen

Die Stadt Geretsried steigt ins Kunst-Geschäft ein. Sie hat die Räumlichkeiten von Galerist Albrecht Widmann angemietet.

Geretsried – Seit Kurzem gibt es eine städtische Galerie in Geretsried. Wie Thomas Loibl, Pressesprecher der Stadt, auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt, hat die Kommune Räumlichkeiten von Albrecht Widmann angemietet. Die erste Ausstellung unter neuer Schirmherrschaft wird am 30. Juni eröffnet. Gezeigt werden Skulpturen von Bildhauer Prof. Dr. Josef Alexander Henselmann.

Stadt Geretsried ist neuer Betreiber der Galerie an der Elbestraße

Vor zwei Jahren kehrte Widmann aus Großbritannien nach Geretsried zurück. Der Kulturpreisträger erwarb ein 200 Quadratmeter großes Ladengeschäft an der Elbestraße und richtete dort eine Galerie ein, „mit Bildschienen und Verdunkelungsmöglichkeit“. Der 78-Jährige organisierte wieder Kunstausstellungen – so wie früher, als er noch im Kunstbunker am Isardamm ansässig war (wir berichteten). Doch aufgrund einer Erkrankung sei es ihm nicht mehr möglich gewesen, die Galerie weiter zu betreiben. In unmittelbarer Nachbarschaft dazu hat das Kulturamt seine Räumlichkeiten. Man sei ins Gespräch gekommen und habe sich ausgetauscht, berichtet er. Bürgermeister Michael Müller sei sehr aufgeschlossen gewesen. So kam es, dass die Stadt Widmanns Galerie zum 1. Juni anmietete.

Künftig ist Widmann nur noch „ratgebend“

Widmann freut sich einerseits, dass es weitergeht und er „ratgebend“ involviert sein darf. Ein beruhigendes Gefühl sei das. Dass er aber selbst nicht mehr aktiv mitarbeiten kann, betrübe ihn auch, räumt der Wahl-Geretsrieder ein. „Ich habe in München und London Galerien betrieben, in New York war ich an einer beteiligt“, blickt er auf seine aktive und erfolgreiche Zeit zurück. Widmann verfügt über einen großen Erfahrungsschatz. Einbringen kann er diesen im Kunstbeirat – dort ist er Mitglied. Der 78-Jährige hofft, dass seine Idee weiterverfolgt wird und es in der Galerie „immer anspruchsvolle Ausstellungen“ zu sehen geben wird. Den Auftakt macht der renommierte Münchner Bildhauer Prof. Dr. Josef Alexander Henselmann. Er stellt zum ersten Mal in Geretsried aus.

Die Pressestelle im Geretsrieder Rathaus bestätigt die Anmietung der Galerie. Weitere Informationen dazu waren allerdings nicht zu erfahren. Laut Widmann ist die Mietdauer zunächst auf einen Zeitraum begrenzt.

Neue Ausstellung: Vernissage am 30. Juni

Die Ausstellung „Skulpturen der Kulturen“ von Josef Alexander Henselmann wird am Freitag, 30. Juni, um 19 Uhr in der städtischen Galerie an der Elbestraße 27a eröffnet.

nej

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.