Vor dem großen Neubau: Interims-Kita auf früherem Blechkisten-Areal geplant

Von: Susanne Weiß

Hier sollen wieder Kinder spielen: Die Stadt will die frühere Fläche der Caritas-Blechkiste reaktivieren. © Hermsdorf-Hiss

Früher war dort die Caritas-Blechkiste: Auf dem Grundstück will die Stadt eine temporäre Kita bauen. Das soll kurzfristig für Betreuungsplätze sorgen.

Geretsried – Die angespannte Kinderbetreuungssituation in der größten Stadt im Landkreis sorgt erneut für ein „Bäumchen-wechsel-dich“-Spiel. Der frühere Standort der Caritas-Kindertagesstätte (Kita) Blechkiste an der Tattenkofener Straße in Geretsried soll reaktiviert werden. Das dazu nötige Verfahren hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig in die Wege geleitet.

Stadt Geretsried schafft kurzfristig zusätzliche Kita-Plätze an Tattenkofener Straße

Die Planung für eine neue Kita mit zehn Gruppen an der Johann-Sebastian-Bach-Straße laufen (wir berichteten). Nächstes Jahr sollen die Bagger anrollen. „Bis zur Fertigstellung benötigen wir dringend eine temporäre, schnelle Lösung“, erläuterte Johanna Brauer, die den Fachbereich Familie, Soziales und Sport im Rathaus kommissarisch leitet. Derzeit laufe das Auswahlverfahren für den künftigen Träger der neuen Kita an der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Dieser solle auch die Interimslösung übernehmen. „Das hat den Vorteil, dass es dann schon eine Basis an Personal und eingewöhnte Kindern gibt“, sagte Brauer. An der Johann-Sebastian-Bach-Straße entstehe eine „ziemlich große Einrichtung“, die nicht sofort unter Volllast wird laufen können.

Temporäre Kita an Tattenkofener Straße soll für kurzfristige Entspannung sorgen

Auf der Suche nach einer geeigneten Fläche für eine temporäre Kita hat sich die frühere Fläche der Blechkiste als geeignet erwiesen. Da die Container an der Tattenkofener Straße in die Jahre gekommen und der Mietvertrag ausgelaufen war, hat die Stadt vor zwei Jahren einen neuen Containerbau am Robert-Schumann-Weg geschaffen. Drei Gruppen haben dort Platz – ebenso viele sollen in der Interims-Kita in „hochwertiger, kindgerechter Modulbauweise“ an der Tattenkofener Straße unterkommen. 50 Kinder könnten in zwei Krippen- und einer Kindergartengruppe betreut werden.

„Die Erschließung ist vorhanden, in der Nähe sind Grünflächen und ein Spielplatz“, zählte Brauer die Vorteile auf. Der bestehende Bebauungsplan muss angepasst werden. Aber „wir müssen nicht alles komplett erneuern“, erklärte Susanne Ermer vom Fachbereich Bauen.

Platz reicht für zusätzliche drei Kita-Gruppen in Geretsried

Auf Nachfrage von Heiko Hawla (Freie Wähler) bestätigte sie, dass die geplante Verbindung der nahen Radwege über das städtische Grundstück weiterhin möglich sei. Patrik Kohlert (Geretsrieder Liste) äußerte Zweifel, dass die Außenflächen für so viele Kinder reichen. Doch Stadtbaurat Rainer Goldstein versicherte, dass man alles unterbekommen werde, auch wenn es mit Speiseraum und Leitungszimmer heute mehr Vorgaben gebe. Goldstein: „Wir könnten dort noch mehr Kinder betreuen, aber das wollen wir nicht.“ sw

