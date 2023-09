„Stadt möchte nicht in Konkurrenz treten“: Ein spätes Isarsommer-Konzert und andere musikalische Höhepunkte

Von: Elena Royer

Kürzlich begeisterten die Südtiroler Musiker von Southbrass beim Isarsommer-Konzert auf dem Karl-Lederer-Platz. © Hans Lippert

Neben dem Isarsommer-Konzert, das kürzlich stattfand, bietet der Herbst in Geretsried verschiedene musikalische Höhepunkte. Dabei ist der Eintritt zu vielen Veranstaltungen frei.

Geretsried – Der Sommer neigt sich deutschlandweit langsam dem Ende zu und macht dem Herbst Platz – nicht so in Geretsried. Da gab der Sommer kürzlich erst richtig Gas. Die Rede ist vom Isarsommer. Am vergangenen Freitagabend begeisterten die Südtiroler Musiker von Southbrass beim Isarsommer-Konzert auf dem Karl-Lederer-Platz (wir berichteten). Doch warum findet der Isarsommer erst so spät im Jahr statt, wenn die Tage schon wieder kürzer werden? Und auf welche Konzerte können sich die Besucher der Veranstaltungsreihe noch freuen? Antworten gibt es aus dem Rathaus.

Isarsommer erst im Herbst? „Stadt möchte nicht in Konkurrenz zu den traditionellen Terminen treten“

„Es finden jährlich ab Mai und im Juni sehr viele Veranstaltungen der Landsmannschaften und Vereine statt, wie zum Beispiel das Kronenfest oder das Patronatsfest“, erklärt Anita Zwicknagl, Fachbereichsleiterin Kultur und Archiv, auf Nachfrage unserer Zeitung. „Da sind die Wochenenden ziemlich belegt, und die Stadt möchte nicht in Konkurrenz zu den traditionellen Terminen treten“, begründet sie diese Entscheidung. „Im Juli war die große Eröffnung auf drei Bühnen mit insgesamt sechs Musikacts in der Neuen Mitte. Da war es Hochsommer und sehr heiß.“ Und solange das Wetter noch schön ist, könne man von einem „Isarsommer“ sprechen.

Die Idee für diese Veranstaltungsreihe sei während der Corona-Zeit entstanden. „Hier hat die Stadt mit großem Aufwand, wie zum Beispiel Impfnachweis-Kontrolle, weiterhin Konzerte veranstaltet, um Künstlern, Technikern und Gastwirtschaften sowie dem Publikum eine Möglichkeit zu geben, sich weiterhin an der Kultur zu erfreuen“, blickt Zwicknagl zurück. Genau so ist die Reihe „Jazz dahoam“ entstanden, unter der am 22. September ein Konzert stattfindet.

Isarsommer: Können noch weitere Konzerte hinzukommen

Das Konzert vom vergangenen Freitag war jedoch das einzige im Rahmen des Isarsommers, wie Marianne Hagl vom Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf Nachfrage ergänzt. War der Isarsommer in den vergangenen Jahren noch eine Konzertreihe, ist das in diesem Jahr nicht der Fall. „Im Augenblick ist nichts mehr geplant.“ Es könne aber sein, dass noch weitere Konzerte hinzukommen, die dann ebenfalls unter diesem Namen laufen. Ähnlich ist es auch bei der Reihe „Jazz dahoam“. „Derzeit ist nur diese eine Veranstaltung geplant. Aber es soll noch was dazu kommen“, kündigt Hagl an.

Diese musikalischen Highlights finden im Herbst statt

Abgesehen davon ist im Herbst in Geretsried kulturell einiges los: Am Samstag, 9. September, findet das Siedlungsfest der Trachtengruppe der Deutschen aus Ungarn mit dem „Bayern-Hans“ statt. Am 10. September ist Tag des offenen Denkmals in Gelting mit Dorffest. „Als musikalische Unterhaltung haben wir dort die Blaskapelle Ascholding engagiert“, berichtet Zwicknagl. Am 22. September findet das Konzert unter der Reihe „Jazz dahoam“ von Max Grosch im Ratsstubensaal statt. Und am 7. und 8. Oktober gibt es beim Straßenkunstfestival wieder viel Musik, Tanz und Unterhaltung, heißt es aus dem Rathaus. „Selbstverständlich kommt es immer wieder vor, dass wir auch relativ kurzfristig noch Events organisieren“, erklärt Zwicknagl.

Der Eintritt für Veranstaltungen im Freien ist gratis, für die im Ratsstubensaal nicht. Finanziert werden die Konzerte laut Zwicknagl mit einem Budget für kulturelle Veranstaltungen aus dem städtischen Haushalt.

