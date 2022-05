Stadtfinanzen: Alarmstufe Gelb in Geretsried

Von: Susanne Weiß

Mit der finanziellen Lage der Stadt befasst sich der Controller Thomas Schmid. © stock&people / IMAGO

Aufgabe von Controlling ist das „frühzeitige Erkennen von Fehlentwicklungen“. In Geretsried passiert genau das: Die Finanz-Ampel steht auf Gelb.

Geretsried – Nicht ganz so positive Nachrichten wie erhofft hatte der städtische Controller Thomas Schmid jüngst dem Haupt- und Finanzausschuss zu überbringen. Sein Bericht für das erste Quartal des Jahres stand auf der Tagesordnung. Ergebnis: Die Ampel steht auf Gelb. „Wir müssen die Situation im Auge behalten. Über weitere Maßnahmen ist zu entscheiden“, so Schmid. Er kündigte ein Monitoring alle zwei Monate an.

„Aktuell sind Prognosen nur vage möglich“

Grund zur Sorge bereitet dem Controller die allgemeine wirtschaftliche Lage. „Aktuell sind Prognosen nur vage möglich“, führte er die Einschätzung des Instituts für Wirtschaftsforschung (ifo) an. Die langsame Normalisierung der Corona-Situation und volle Auftragsbücher bei Betrieben sorgten zwar für einen Aufwärtstrend. Negativ auswirken würden sich allerdings der Krieg in der Ukraine, steigende Rohstoffpreise, Lieferengpässe und Unsicherheit in allen Bereichen. „Wir müssen sehen, wie sich das auf unseren Haushalt auswirkt. Es wird Schäden hinterlassen“, fürchtet Schmid Aber „Aufgabe des Controllings ist das frühzeitige Erkennen von Fehlentwicklungen“.

Pandemiebedingt fehlen 9 Millionen Euro Gewerbesteuer

Das Gewerbesteuer-Soll 2022 entwickle sich in Geretsried nicht wie angenommen – 16,5 Millionen Euro sind angesetzt. Bis Ende März seien in der Stadtkasse in den vergangenen Jahren immer bereits 15,8 Millionen Euro gelandet. Nun liege man 800.000 Euro zurück. Eine Rolle spiele dabei, dass die Stadt rückwirkend für die Vorjahre 3,3 Millionen Euro an Gewerbesteuer an ein Unternehmen zurückzahlen müsse, bei dem es eine Umstrukturierung gegeben habe. „Das ist unschön“, so der Controller. Insgesamt würden der Stadt pandemiebedingt 9 Millionen Euro Gewerbesteuer fehlen.

Ein Warnsignal sieht Schmid auch in der Tatsache, dass sich der Ergebnishaushalt, der in der doppelten Haushaltsführung laufende Aufwendungen und Erträge umfasst, schlechter entwickelt als in der Haushaltsplanung vorgesehen. „Bisher waren wir immer besser.“ sw

