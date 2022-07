Bürger gehen ins Beet: Geretsrieder sorgen für mehr Artenvielfalt

Von: Susanne Weiß

Teilen

Blütenpracht am Straßenrand: Dr. Gabriele Rogge betreut die „Stadtgrün naturnah“-Fläche an der Egerlandstraße/Ecke Böhmerwaldstraße. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ehrenamtliche wie Dr. Gabriele Rogge betreuen in Geretsried Blühstreifen. Durch das Projekt „Stadtgrün naturnah“ soll die Artenvielfalt gefördert werden.

Geretsried – Wenn Dr. Gabriele Rogge früher von daheim die Egerlandstraße entlang ins Zentrum gegangen ist, hat sie an der Ecke zur Böhmerwaldstraße immer gedacht: „Da könnte man was machen.“ Zwei Grünstreifen waren da rechts und links vom Weg. Nur Wiese, kein Beet. Das hat sie geändert. Gemeinsam mit einem weiteren Geretsrieder pflanzte sie an dieser Stelle Wildblumen. Zwei Jahre ist das her. Inzwischen blühen sie prächtig, und Hummeln tummeln sich zwischen ihnen.

Die 54-Jährige Tieraugenärztin ist eine von aktuell acht Bürgerinnen und Bürgern, die ehrenamtlich „Stadtgrün naturnah“-Flächen betreuen. Für Inken Domany vom städtischen Umweltamt in Geretsried ist es „toll, wenn ich merke, es gibt Menschen, die sich auch engagieren“, sagt sie. Gemeinsam mit Rogge begutachtet sie an einem regnerischen Mittag das blühende Dreieck. Die beiden sind begeistert, wie es sich entwickelt hat. „Da wollen wir mit allen städtischen Flächen hin“, sagt Domany.

„Stadtgrün naturnah“ in Geretsried: Bürger betreuen Flächen ehrenamtlich

„Stadtgrün naturnah“ ist ein bundesweites Projekt zur Förderung biologischer Vielfalt. Die Kommune beteiligt sich daran, etwa, indem der Bauhof Grünstreifen seltener mäht oder Totholz im Stadtwald liegengelassen wird. In die Verkehrsinsel vor dem Rathaus zur B11 hat die Stadt jüngst spezielle Staudenpflanzen gesetzt. „Wir experimentieren ein bisschen, schauen, was möglich ist und was sich bewährt.“

An 20 Flächen im Stadtgebiet laufen bislang „Stadtgrün naturnah“-Projekte. Domany ist dankbar, dass sich Bürgerinnen und Bürger dafür einsetzen. Wer eine Fläche im Auge hat, kann sich im Umweltamt mit einem Vorschlag melden. So hat es auch Gabriele Rogge gemacht. Zuerst schwebten ihr Blühinseln in der Wiese vor, aber das wäre nicht praktikabel gewesen, erklärt sie. Also wurde das Dreieck direkt an der Ampel auserkoren.

Mehr Erde als Gewächs: Im März vergangenen Jahres war die Fläche noch nicht so stark bewachsen wie heute. Auf unserem Archivfoto zeigt Inken Domany vom Umweltamt das provisorische Schild von „Stadtgrün naturnah“. © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Ich möchte die lokale Vielfalt erhalten und fördern.“

„Wir haben die Grasnarbe abgetragen und in die nackte Erde Wildpflanzen gepflanzt“, berichtet Rogge. Die gelbe Färberkamille habe sich seitdem schon selbst weiter ausgesät. Ebenso die Wolfsmilch. Dazwischen blitzt der Blaue Natternkopf durch. Manche Blüten haben sich selbst in das Dreieck gemogelt. „Was ich nicht kenne, lasse ich erst mal stehen“, sagt die Hobbygärtnerin. Es dürfe auch wachsen, was sie nicht gepflanzt habe. Überhaupt will Rogge nicht zu viel eingreifen. Vom Septemberkraut würde sie etwas wegnehmen, damit es nicht überhandnimmt. Aber ansonsten habe sie heuer im Frühjahr nur einmal durchgejätet. „Das unterhält sich sehr gut selbst“, berichtet Rogge. Und Domany ergänzt: „Mit tollem Ergebnis.“

Genau das will die Geretsriederin mit ihrem Einsatz auch zeigen. „Mit Wildpflanzen kann man auch schöne Beete anlegen und hat deutlich weniger Arbeit als mit einjährigen Pflanzen.“ Für heimische Wildpflanzen interessiere sie sich schon länger, sagt Rogge, die sich auch am Neuen Platz und bei der Mitmachwerkstatt „Nagel und Faden“ einbringt. „Stadtgrün naturnah“ sei eine tolle Möglichkeit, wenn man gerne gärtnert, aber keinen eigenen Garten hat. „Ich möchte die lokale Vielfalt erhalten und fördern.“ Dafür könne jeder etwas machen, sei es nur ein grüner Meter auf dem Balkon. Das sei auch für den Menschen schön anzuschauen.

Wenn Dr. Gabriele Rogge jetzt von daheim die Egerlandstraße entlang ins Zentrum geht, kommt sie an dem Farbklecks an der Ecke zur Böhmerwaldstraße vorbei und freut sich. Dort gibt es immer wieder etwas Neues zu entdecken. An diesem Tag blüht eine Königskerze. Rogge: „Es gäbe noch viele Flächen in Geretsried, wo ein Farbklecks schön wäre.“

Info

Das städtische Umweltamt ist erreichbar per Mail an umweltamt@geretsried.de.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)