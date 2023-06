Stadtradel-Aktion: Geretsrieder legen über 30 000 Kilometer zurück - Schüler besonders fleißig

Von: Franziska Konrad

Teilen

39 349 Kilometer wurden im Mai in Geretsried geradelt. © dpa

Die bundesweite Stadtradel-Aktion war auch in Geretsried ein Erfolg: Über 39 000 Kilometer legten die Bürgerinnen und Bürger zurück – am Mittwoch findet die Siegerehrung statt.

Geretsried – Insgesamt 39 349 gefahrene Kilometer von 348 Radlern in 24 Teams und sechs Tonnen CO2-Vermeidung: So lautet die Bilanz für Geretsried zur bundesweiten Kampagne „Stadtradeln – radeln für ein gutes Klima“. Besagte Zahlen hat die Stadt Geretsried auf ihrer Homepage veröffentlicht.

Stadtradeln 2023 in Geretsried: 348 Radlern in 24 Teams fahren 39 349 Kilometer

Bei der größten bundesweiten Kampagne zur Radverkehrsförderung traten landkreisweit 1205 Bürger vom 6. bis zum 26. Mai kräftig in die Pedale. Das berichtet das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen in einer Pressemitteilung. Organisiert waren die Radler in insgesamt 106 Teams, darunter Vereine, Ämter, Schulen und Unternehmen. Das größte Team bildete das Gymnasium Geretsried. Hier beteiligten sich 177 Schüler und Lehrer an der Aktion.

Wären die erradelten Kilometer mit einem Pkw zurückgelegt worden, wären zirka 29 Tonnen Co2 ausgestoßen worden.

Landkreisweit betrachtet wurde heuer zwar nicht der Vorjahresrekord geknackt, dennoch zieht Klimaschutzmanagerin Veronika Böhm eine positive Bilanz. So hätten 2023 mehr Bürger am Stadtradeln teilgenommen, als die Jahre zuvor. „Wären die erradelten Kilometer mit einem Pkw zurückgelegt worden, wären zirka 29 Tonnen CO2 ausgestoßen worden“, erklärt Böhm in dem Schreiben.

Stadtradeln 2023: Bekanntgabe der Gewinnerteams findet am Mittwoch statt

Damit verdeutlicht sie, welchen Beitrag das Fahrrad zur Mobilitätswende beitragen kann. Fährt man zum Beispiel Kurzstrecken unter sechs Kilometer mit dem Fahrrad, kann man laut der Klimaschutzmanagerin auf Dauer einiges an CO2 einsparen. „Ganz nach dem Motto „auch Kleinvieh macht Mist“ kann man so seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, sagt Böhm.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Die Bekanntgabe der Gewinnerteams wird am Mittwoch, 14. Juni, im Rahmen einer feierlichen Abschlussveranstaltung im Tölzer Landratsamt stattfinden. Zu der Feier sind nicht nur die Angehörigen der Siegerteams, sondern alle Stadtradel-Teilnehmer herzlich eingeladen. Neben der landkreisweiten Siegerehrung ist auch die Siegerehrung der Städte Geretsried und Wolfratshausen an diesem Tag geplant.

Die Gewinnerteams erhalten laut Pressemitteilung eine separate Einladung zu der Veranstaltung. red

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.