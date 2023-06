Stadtwerke planen Maßnahmen: Neue Leitung, neue Hausanschlüsse

Baumaßnahmen 2023

Die Stadtwerke Geretsried planen für heuer zwei Maßnahmen: Sie sanieren in diesem Jahr Trinkwasserrohre in der Egerlandstraße und im Dompfaffenweg.

Geretsried – Zwei größere Baumaßnahmen planen die Geretsrieder Stadtwerke in diesem Jahr. In beiden Fällen werden neue Wasserleitungen verlegt. Betroffen sind die Egerlandstraße und der Dompfaffenweg. Dabei werden weiter alte Leitungen aus den Privatgrundstücken in den öffentlichen Verkehrsraum verlegt.

Los geht’s an der Egerlandstraße zwischen den Einmündungen Kirchplatz und Elbestraße; der genaue Zeitpunkt ist noch nicht terminiert. „In diesem Bereich verläuft die derzeitige Versorgungsleitung DN 250 größtenteils noch über die angrenzenden Privatgrundstücke“, teilt Tobias Mezger, Sachgebietsleiter Planung & Bau bei den Stadtwerken, auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Teilweise befinde sie sich direkt an oder hinter den Gebäuden. Im Fall eines Rohrbruchs sei die Leitung aktuell für die Stadtwerke größtenteils nicht zugänglich. Und aufgrund der Nähe zu den Häusern seien dann Gebäudeschäden auch nicht auszuschließen.

Gefahr von Schäden steigt mit dem Alter der Leitungen

Möglicherweise stamme das Rohr sogar noch aus der Rüstungszeit oder kurz danach, mutmaßt Mezger. Da mit zunehmendem Alter der Leitung die Gefahr von Schäden steigt, müsse diese aus Gründen der Versorgungssicherheit dringend in den öffentlichen Verkehrsraum verlegt werden, erklärt der Experte die Notwendigkeit der Maßnahme.

Die Verlegung der Leitung inklusive der Hausanschlüsse wird laut Mezger circa sieben Wochen in Anspruch nehmen. Während der Bauzeit soll die Egerlandstraße zwischen der Kreuzung Kirchplatz und Elbestraße halbseitig gesperrt werden. Die Zufahrt zu den anliegenden Grundstücken werde aufrecht erhalten. Ausgeführt wird die Maßnahme von der Firma Iska aus Holzkirchen. Die geschätzten Baukosten liegen bei insgesamt 100 000 Euro.

Mezger ergänzt, dass die kürzlich durchgeführten Arbeiten im Kreuzungsbereich Elbestraße/Kirchplatz mit dieser Baumaßnahme nichts zu haben. „Hier wurde ein Zonenmessschacht eingebaut“, erklärt der Fachmann. Mithilfe dieser Zoneneinteilung der Wasserversorgung könnten Wasserverluste schneller eingegrenzt und auch schneller behoben werden.

Dompfaffenweg ist in der zweiten Jahreshälfte an der Reihe

Erst in der zweiten Jahreshälfte ist der Dompfaffenweg an der Reihe. Dort liegt laut Mezger die Versorgungsleitung nur noch im Bereich der Hausnummern 6 bis 16 auf privatem Grund. Im restlichen Bereich sei das Rohr bereits in einer früheren Baumaßnahme in den öffentlichen Raum verlegt worden. Zwischen den genannten Hausnummern seien die Hausanschlüsse teilweise noch aus alten Stahlleitungen, die „erfahrungsgemäß bereits erhebliche Korrosionsschäden und somit Undichtigkeiten aufweisen“. Diese Anschlussleitungen werden ebenfalls im Zuge der Maßnahme erneuert. Die geschätzten Baukosten liegen bei insgesamt 180 000 Euro. „Die hohen Kosten kommen dadurch zustande, dass relativ viele, teilweise auch recht lange Hausanschlüsse gebaut werden müssen“, erklärt Mezger. Ferner müsse die gesamte Trasse auf Kampfmittel untersucht werden. Die Anlieger bezahlen gemäß Satzung nur den privaten Teil des neuen Hausanschlusses – ab Grenze bis zum Gebäude. „Die Kosten werden den Eigentümern nach Beendigung der Baumaßnahme per Bescheid mit den gültigen Laufmeterpauschalen in Rechnung gestellt.“

Aufgrund der beengten Verhältnisse werde der Dompfaffenweg für die Dauer der Maßnahme für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Neun Wochen sind veranschlagt, ab Mitte August sollen die Bauarbeiter anrücken. Mezger ergänzt: „Die betroffenen Anwohner, welche im Zuge der beiden Maßnahmen neue Anschlussleitungen bekommen, sind informiert.“ Vorab gebe es zudem einen Ortstermin. „Bei diesem Termin werden die erforderlichen Maßnahmen auf dem Grundstück mit dem Eigentümer gemeinsam besprochen“, erklärt der Stadtwerke-Mitarbeiter. „Der Eigentümer erhält bei diesem Termin auch eine entsprechende Kostenschätzung.“

