Bruder Barnabas derbleckt wieder die Politprominenz: „Humor hilft immer“

Von: Susanne Weiß

Zum Starkbier kredenzt Ludwig Schmid als Bruder Barnabas beim Starkbierfest der Gartenberger Bunkerblasmusik spitze Pointen. © hl/Archiv

Nach einem Jahr Pause derbleckt Ludwig Schmid als Bruder Barnabas wieder die Politprominenz. Im Interview gibt er Hinweise, was sie beim Starkbierfest erwartet.

Geretsried – Von Normalität kann wohl noch immer keine Rede sein, aber zumindest steht am Wochenende wieder eine Traditionsveranstaltung im Kalender. Die Gartenberger Bunkerblasmusik lädt zum Starkbierfest in die Ratsstuben. Nach der coronabedingten Zwangspause im vergangenen Jahr wird auch heuer nicht alles sein wie immer. Aber es wird eine Fastenpredigt geben, die Ludwig Schmid als Bruder Barnabas hält. Unsere Zeitung sprach mit ihm, bevor er sich ans Schreiben machte.

Zwei Jahre Corona, dann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine: Ist Ihnen zum Lachen zumute, Herr Schmid?

Ludwig Schmid: Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass Humor in allen und gerade auch in nicht so schönen Zeiten hilft. Lachen können ist mehr von der Situation als von der großen Lage abhängig. Auch in Corona-Zeiten und in Zeiten eines tragischen Kriegs gibt es Augenblicke, Situationen oder Orte, die zum Lachen sind.

Die Paulaner-Brauerei hat es anders gesehen und die Fastenpredigt samt Singspiel abgesagt.

Ludwig Schmid: Das Singspiel am Nockherberg lebt von den anwesenden Politikern und deren Reaktion. Ich kann nachvollziehen, dass Bundes- und Landespolitiker sich aus Angst vor einem öffentlichen Shitstorm aktuell schwertun dorthinzugehen. Und wenn ein gewisser Teil des Gesamtpakets fehlt, ist es schwer, die Veranstaltung durchzuziehen.

Starkbierfest Geretsried: Ludwig Schmid alias Bruder Barnabas im Interview

Und das ist in Geretsried anders?

Ludwig Schmid: Unser Starkbierfest ist nicht mit dem Nockherberg vergleichbar. Es ist eine lokale Veranstaltung mit lokalen Frotzeleien. Gleichwohl haben wir Musiker das untereinander diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass gerade in schweren Zeiten ein paar unbeschwerte Stunden guttun.

Sie schreiben Ihre Fastenpredigt immer erst wenige Tage vor dem Starkbierfest. Ist es auch heuer so?

Ludwig Schmid: Ja, ich habe sie noch nicht geschrieben. Ich werde mich nun in Klausur begeben.

Ich schätze, in den vergangenen zwei Jahren hat sich reichlich Material angesammelt.

Ludwig Schmid: Die große Frage ist immer, wann ist ein Thema ein Thema. Und ob sich dem Thema ein humoristischer Aspekt abgewinnen lässt. Einzelne Gags funktionieren nur aus der Situation heraus. Wenn die zu lange her ist, wird das Publikum die Zusammenhänge nicht mehr präsent haben. Trotzdem gibt es viele Themen, die Kontroversen auslösen. Da muss ich dann einen Aspekt finden, über den sowohl die Pro- als auch die Contra-Seite lachen kann.

Inwiefern?

Ludwig Schmid: Zum Beispiel bei der „Neuen Mitte“. Die finden viele unsäglich, und viele finden allein die Tatsache positiv, dass gestaltet wird. Die Herausforderung ist, sich breit aufzustellen und sich selbst zurückzunehmen. Meine Meinung spielt keine Rolle. Ich bediene eher eine Nachfrage.

Fastenpredigt beim Starkbierfest Geretsried soll Neustart zum Thema haben

Sie sitzen inzwischen selbst im Kreistag. Wie beeinflusst das Ihren Blick auf das kommunalpolitische Treiben?

Ludwig Schmid: Ich müsste lügen, wenn ich sage, es wirkt sich gar nicht aus. Zum Glück bin ich parteifrei für die Freien Wähler im Kreistag. Bei den Freien Wählern in Geretsried bin ich überhaupt nicht eingebunden. Hintergründe nutzen auch nicht wirklich, wenn sie das Publikum nicht kennt. Und ein Großteil der Themen des Kreistags ist nicht besonders sexy für eine Fastenpredigt. Aber wenn der Landrat kommt, soll er nicht umsonst gekommen sein (lacht).

Die vergangenen zwei Jahre waren für alle nicht leicht, auch nicht für Lokalpolitiker. Sind Sie deswegen etwas nachsichtig mit ihnen? Oder wird es nach einem Jahr Pause besonders scharfe Gags geben?

Ludwig Schmid: Ob ein Gag hart ist oder nicht, liegt nur zur Hälfte in meiner Hand. Die andere Hälfte hängt vom Publikum ab. Mir geht es nicht darum, jemanden in die Pfanne zu hauen. Ich biete vielmehr die humoristische Beleuchtung von Themen an, um eine Reaktion hervorzurufen. Für die Beteiligten als Ventil, darüber zu lachen. Für die Entscheidungsträger als eine Gelegenheit, über das eine oder andere noch mal nachzudenken. Aber ich kann schon mal verraten: Der rote Faden oder übergreifendes Thema wird diesmal Neustart sein. Das impliziert ja, dass eher keine Schlechtmach- sondern eher eine Motivationsrede zu erwarten ist. Auch wenn Corona nicht vorbei ist, geht es wieder los. Ich freue mich darauf.

Wie groß ist die Vorfreude auf einer Skala von 1 bis 10?

11.

Info

Das Starkbierfest findet am Freitag und Samstag, 8. und 9. April, jeweils ab 19 Uhr in den Ratsstuben statt, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Karten gibt es dort im Vorverkauf zu 8,99 Euro pro Person.