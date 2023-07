Starke Rauchentwicklung in Geretsried: Pfanne gerät in Brand - Jugendliche reagieren genau richtig

Von: Peter Borchers

Teilen

Nach einem Brand in der Adalbert-Stifter-Straße musste die Feuerwehr die stark verrauchten Räume lüften. (Symbolbild) © Symbolfoto/DPA

Eine vergessene Pfanne mit Fett auf dem Herd löste in Geretsried am Montag einen Brand aus. Einem 13-Jährigen fiel die starke Rauchentwicklung auf. Er wählte den Notruf.



Geretsried - In einer Wohnung an der Adalbert-Stifter-Straße kam es am Montag gegen 19 Uhr zu einem Fettbrand. Die Wohnungsinhaber, ein 30- und ein 23-Jähriger, hatten offenbar eine Pfanne mit Fett auf dem Herd vergessen. Das Fett fing Feuer, gefolgt von starker Rauchentwicklung – was einem 13-jährigen Geretsrieder und dessen Freunden auffiel.

Pfanne mit Fett auf dem Herd vergessen - Wohnungsinhaber erleidet Rauchvergiftung

Die Jugendlichen handelten geistesgegenwärtig und wählten den Notruf. Vor Eintreffen der Feuerwehr konnten die Wohnungsinhaber den Brand löschen. Sie kamen beide wegen leichter Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr musste die stark verrauchten Räume lüften. peb

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.