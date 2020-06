Starker Aufschlag des TC Geretsried

Geretsrieder Tennisteams starten mit deutlichen Siegen in die verkürzte Medenrunde.

Geretsried – Ein gelungenes Debüt haben die neuformierten Tennisteams des TC Geretsried am ersten Spieltag der verkürzten Medenrunde gefeiert: Die Herren I gewannen in der Bezirksklasse 1 gegen den TSV Pentenried mit 8:1, die Herren 30 schlugen den ETC Siegertsbrunn gleich mit 9:0, und die Frauen setzten sich gegen den TV Stockdorf mit 4:2 durch. „Da ist einiges Potenzial vorhanden“, zollte Wolfgang Wenus seinen Kolleginnen und Kollegen Respekt.

Der 30-jährige Geltinger hatte in den vergangenen Jahren als Teammanager den TC Wolfratshausen bis in die Regionalliga gehievt, ehe die Zusammenarbeit im Sommer 2019 aufgrund von Meinungsverschiedenheiten beendet wurde. Eine ganze Reihe von TCW-Spielern sind Wenus an den Isardamm gefolgt, wo er auch als Trainer in der Tennisschule tätig ist. „Die Rahmenbedingungen hier sind optimal“, freut sich der Deutsche Vizemeister 2019 im Doppel Herren 30. In Geretsried plant man, die Herren I mit eigenen Talenten aufzubauen und in naher Zukunft eine oder zwei Ligen höher zu platzieren. Noch größer sind die Ambitionen für die Herren 30: Sie wollen hoch in die Regionalliga.

Beide Mannschaften taten sich am ersten Spieltag leicht. Wenus, Stefan Thiel, Ruben Haug, Tobias Eichmann, Boas Haug und Florian Rosina brachten die Herren I gegen Pentenried nach den Einzeln mit 6:0 in Führung. Wenus/Eichmann und die Brüder Haug gewannen zudem ihre Doppel, ehe der TCG personell bedingt das letzte Match abgeben musste – Endstand 8:1. Noch deutlicher war das Duell der Herren 30 gegen Siegertsbrunn. Hier sorgten Wenus, Thiel, Eichmann, Andreas Aigner, Sebastian Bock und Daniel Rothemund (Neuzugang vom TC RW Bad Tölz) für einen beruhigenden Vorsprung. In den Doppeln machten Wenus/Eichmann, Thiel/Rothemund und Bock/Christian Hitzschke den 9:0-Kantersieg perfekt. „Da war fast schon ein Klassenunterschied erkennbar“, stellte der Pressesprecher fest.

Tennis satt gibt es am kommenden Wochenende auf der Anlage am Isardamm. Die Herren 30 haben am Samstag, 27. Juni, den TC Thalkirchen zu Gast (14 Uhr); am Sonntag, 28. Juni, treten die Herren I gegen den SC Pöcking-Possenhofen und die Frauen gegen den Siemens TC München II (jeweils 9 Uhr).