Gründer in Corona-Zeit: Start unter erschwerten Bedingungen - wie gehts Start-Ups heute?

Teilen

Gegründet während Corona: der Tete a Tee erlebt eine kleine Flaute. Viele Startups hatten es in den vergangenen Monaten schwer © Sabine Hermsdorf-Hiss

Trotz Corona und schwierigen Bedingungen haben einige Gründer neue Geschäfte eröffnet. Vier Existenzgründer in Geretsried berichten.

Geretsried – Die Pandemie scheint weitgehend überstanden. Einige Geschäfte, Lokale und Unternehmen haben genau in der schwierigen Corona-Hochphase eröffnet. Wie sind sie durch die Lockdowns und die sich ständig ändernden Regeln gekommen? Wie geht es ihnen jetzt? Unsere Zeitung fragte nach.

Gründer in Corona-Zeit: Start unter erschwerten Bedingungen - wie gehts „Tête à Tee“ heute?

„Am Anfang lief es ganz toll. Die Kunden freuten sich, dass es endlich wieder einen Teeladen in Geretsried gibt, nachdem Renate Siebert ihr Geschäft am Karl-Lederer-Platz aufgegeben hatte. Mit dem Weihnachts- und Ostergeschäft war ich sehr zufrieden. Momentan herrscht allerdings ein wenig Flaute“, sagt Cornelia Björner, Inhaberin des „Tête à Tee“ an der Sudetenstraße. Sie ist froh um ihre treuen Stammkunden. Vielleicht, so glaubt sie, hat sich das neue Geschäft noch nicht herumgesprochen. Es liegt ein wenig versteckt hinter den Arkaden, gleich neben der Apotheke. Man bekommt dort nicht nur erlesenen Ronnefeldt-Tee verschiedener Sorten und Geschmacksrichtungen, sondern auch Gewürze von „Benjis“ aus Geretsried, Schokolade und Pralinen von der Geltinger Busserl-Manufaktur, außerdem hübsches Geschirr, Servietten und kleine Dekoartikel.

Trotz des aktuell etwas schwächeren Umsatzes hat Cornelia Björner die Ladengründung nicht bereut: „Ein eigenes Teegeschäft war schon immer mein Traum.“ Sie liebe es, die Kunden zu beraten und mit ihnen einen Ratsch zu halten, wenn gerade wenig los sei, sagt sie. Mit dem weiteren Rückgang der Inzidenzen und damit mehr Unbeschwertheit hofft sie auf mehr Laufkundschaft.

Spielplatz „Dreierlei“ am Keplerweg hat zwei Lockdowns erlebt - Gründer bleiben optimistisch

Der Spielplatz „Dreierlei“ am Keplerweg hat zwei Lockdowns erlebt - die Gründer bleiben aber optimistisch © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Nun ja, ich hätte mir eine schönere Zeit zum Eröffnen aussuchen können“, antwortet Sven Harms, auf die Frage, ob er die Gründung des Indoor-Spielplatzes „Dreierlei“ am Keplerweg im August 2020 bereut hat. Während zweier Lockdowns musste er komplett schließen. Derzeit hagelt es Absagen für bereits gebuchte Kindergeburtstage wegen Covid-Erkrankungen. Aber irgendwann müsse es auch wieder bergauf gehen, meint der Jungunternehmer optimistisch.

Indoorspielplatz mit Kletterlabyrinth, Kartbahn und Ninja-Parkour in Geretsried

Der 38-Jährige führt das „Dreierlei“ zusammen mit seiner Frau Alica Harms (33). Rund eine Million Euro hat das Taufkirchner Ehepaar in Renovierung und Umbau der ehemaligen Großgaragen in drei Indoor-Spiel- und Sporthallen investiert. In einer Halle befinden sich Rutschen, Kletterlabyrinth, Kartbahn und ein interaktives Spiel namens Sisy-Fox für Kinder ab vier Jahren. Im Gebäude daneben können sich Erwachsene beziehungsweise Heranwachsende mit einer Körpergröße von über 1,50 Metern in der Trendsportart Parkour versuchen. Den Ninja-Parkour vermieten die Harms auch für Junggesellenabschiede, Firmenevents und Teambuildingmaßnahmen.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Die Gastronomie mit Krabbelecke für die Kleinsten haben sie ebenfalls in einem eigenen Gebäude eingerichtet. Neben Bowls, Schnitzel und Fingerfood von höchster Qualität, Kaffee und selbst gemachtem Kuchen, gibt es dort auch Frühstück unabhängig vom Eventbereich. „Das Frühstück wird sehr gut angenommen“, berichtet Sven Harms. Sechs Angestellte kümmern sich um das leibliche Wohl und die Sicherheit der Besucher. Die meisten Gäste und Sporthallennutzer stammten aus Geretsried, erzählt Harms. Aber auch aus München und Weilheim würden die Leute anreisen. Im Landkreis selber sei der einzige Indoor-Spielplatz wohl noch nicht so bekannt, meint der Taufkirchner.

Restaurant „Parwan“ in Geretsried bietet afghanische Spezialitäten

Das Restaurant „Parwan“ in Geretsried bietet afghanische Spezialitäten © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Ein Lokal aufzumachen, ist einfach. Es zu halten, ist schwer“: Das sagte Rahmat Hamidi, als er im Oktober 2020 sein orientalisches Spezialitätenlokal „Parwan“ an der Adalbert-Stifter-Straße eröffnete. Nach mehreren Lockdowns und wechselnden Regeln in der Gastronomie blickt der 30-jährige gebürtige Afghane heute, eineinhalb Jahre später, insgesamt zufrieden zurück. Das Angebot, Speisen abzuholen oder sich in die nähere Umgebung liefern zu lassen, werde sehr gut angenommen, sagt Hamidi, der zusammen mit seiner Frau Marian Jaladi (24) alles selber kocht. Es habe sich ein fester Kundenstamm entwickelt, der gerne immer wieder neue Gerichte bestelle. Die Auswahl ist schließlich groß. Sie reicht von süß-scharfem Kürbis mit Quark und Fladenbrot über Reis mit Orangenschale, Pistazien und Mandeln mit Gemüse bis hin zu gegrilltem Hühnchen- oder Lammfleisch mit Beilagen.

Restaurant in Geretsried: „Bis Ende des Jahres bleiben Preise stabil“

Wer in dem kleinen Gastraum mit orientalischem Flair sitzen und sein Essen genießen möchte, kann das seit Kurzem, wie überall, ohne Impfnachweis oder Maske tun. Durch die neue Freiheit erhoffen sich die Parwan-Inhaber mehr Gäste. Mancher empfinde es allerdings als Nachteil, dass keine alkoholischen Getränke ausgeschenkt würden, sagt Hamidi. Doch wen das nicht stört, der wird einen sehr zuvorkommenden, freundlichen Wirt, ein interessantes, exotisches Abendessen und ein gemütliches Ambiente erleben. Obwohl Rahmat Hamidi und seine Frau die gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten natürlich spüren, wollen sie sie vorerst nicht an ihre Kunden weitergeben. „Bis Ende des Jahres bleiben die Preise stabil“, versprechen die beiden. Das ist nicht die Regel: Viele Wirte verlangen wegen der heftig gestiegenen Preise inzwischen mehr für ihre Gerichte.

Geschäft „Rosen Kult“: Rumänische Kost in Geretsried

Nicole und Vanessa Rosen führen den „Rosen Kult“ mit rumänischen Spezialitäten © Sabine Hermsdorf-Hiss

Erst ein gutes halbes Jahr besteht das Geschäft „Rosen Kult“, vormals „Explore Romania“, an der Egerlandstraße, neben dem Eiscafé L’Arena. Die Schwestern Nicole und Vanessa Rosen sowie ihre Mutter Eva Rosen verkaufen dort rumänische Spezialitäten wie den berühmten Paprika-Aufstrich Zacuscá oder Suc di rosii (Tomatensaft), Marmeladen, Bio-Obst und -Gemüse, ausgesuchte Weine, feine Schokoladen und Gebäck sowie von Eva Rosen liebevoll gefertigte Blumengestecke. Seit Neuestem können die Besucher in einem abgetrennten Raum an zwei Tischchen auch Kaffee und selbst gebackenen Kuchen genießen. „Man kann sich hier gerne mit einem Buch hinsetzen oder sich für ein Meeting im kleineren Kreis treffen“, sagt Nicole Rosen.

Gründerin ist ein wenig enttäuscht: „Die Leute fahren dann doch nach München“

Die gelernte Steuerfachangestellte (27), deren erster Laden das „Rosen Kult“ ist, zeigt sich ein wenig enttäuscht von den Geretsriedern. Abgesehen von ihren Stammkunden verirre sich kaum jemand in das Geschäft. „Ich finde das schade: Man bietet etwas an, noch dazu etwas Besonderes, und dann fahren die Leute doch nach München zum Einkaufen“, sagt die junge Frau. Vielleicht liege es aber auch an der momentan schwierigen Situation – den hohen Lebenshaltungskosten aufgrund des Ukrainekriegs und der allgemeinen Unsicherheit. „Wir müssen einfach noch etwas Geduld haben“, tröstet sich Rosen. Demnächst will sie das Sortiment um zertifizierte Produkte aus Hanföl (CBD) erweitern. Sie selbst schwört auf die Wirkung bei Kopf- oder Rückenschmerzen.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.