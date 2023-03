Eröffnung der Tiefgarage: Jetzt insgesamt 217 öffentliche Stellplätze

Am 9. März wird die Tiefgarage unter der Egerlandstraße für den Verkehr freigegeben. © Hans Lippert

Am 9. März eröffnen Aldi und Rossmann in der Neuen Mitte in Geretsried. In der jetzt erweiterten Tiefgarage kann von 9. bis 18. März drei Stunden gratis geparkt werden.

Geretsried – Mit der Eröffnung des BGZ2 und der fertiggestellten Tiefgarage ergeben sich ab Donnerstag, 9. März, erneut verkehrliche Anpassungen in der Neuen Mitte. Darauf weist die Stadt Geretsried in einer Mitteilung hin.

Tageshöchstgebühr liegt bei zwölf Euro

Eine Zufahrt zur zentralen Tiefgarage ist dann wie berichtet zusätzlich zur Einfahrt B11/Geretsried-Mitte von der nördlichen und der südlichen Egerlandstraße möglich. Insgesamt stehen künftig 217 öffentliche Stellplätze in der Tiefgarage unter dem Karl-Lederer-Platz und der Egerlandstraße zur Verfügung. Für die Tiefgarage gibt es gebührenfreie Kennenlerntage – für drei Stunden kann kostenlos geparkt werden, und zwar von 9. bis 18. März.

Wer sein Auto länger als drei Stunden abstellt, muss folgende Gebühren bezahlen: Für die erste und die zweite halbe Stunde sind jeweils 50 Cent zu entrichten. Danach kostet jede Stunde einen Euro. Die Tageshöchstgebühr liegt bei zwölf Euro. Ein Ticketverlust wird mit 15 Euro pro Tag berechnet. Geöffnet ist die Tiefgarage von 6 bis 24 Uhr – Ausfahrten sind rund um die Uhr möglich.

Öffentliche Toilette im Untergeschoss

Ferner informiert die Stadt in ihrer Mitteilung darüber, dass im Untergeschoss des BGZ2, neben den Aufzügen zur Tiefgarage, eine barrierefreie, öffentliche Toilette installiert wurde, die künftig von der Stadt Geretsried betrieben wird.

Ebenfalls barrierefrei erreichbar ist ab 9. März auch das Geretsrieder Rathaus. „Besucherinnen und Besucher kommen dann über einen direkten Zugang mit Aufzug bequem in jedes Stockwerk der Stadtverwaltung“, schreibt die Pressestelle. Ferner weist die Stadt darauf hin, dass alle Fußwege zwischen Egerlandstraße und Karl-Lederer-Platz mit der Eröffnung des BGZ2 komplett begehbar sind.

Ab 28. Juli soll der Verkehr wieder rollen

Eine Befahrung der Egerlandstraße im Zentrum ist aufgrund der Bauarbeiten nach wie vor nicht möglich. „Sobald es die Witterung zulässt, werden offene Folgearbeiten – das Schleifen des Asphalts, der Einbau der Pflanzinseln oder auch technische Ausstattung wie Bushaltestelle oder Fahrradbügel – fortgesetzt und fertiggestellt“, so die Stadt. Die offizielle Eröffnung der Egerlandstraße ist für den 28. Juli im Rahmen des Geretsrieder Waldsommers vorgesehen. Dann kann die Straße nach über drei Jahren Sperrung wieder befahren werden.

nej

