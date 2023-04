Stiftung Zukunft Mensch: Kostenloser Kulturgenuss vier Mal im Jahr

Von: Doris Schmid

Auf ihn geht alles zurück: Karl Ransberger. Er war Gesellschafter des Pharmaunternehmens Mucos. © Archiv

Die Zukunft Mensch veranstaltet seit 20 Jahren Konzerte in Geretsried. Sie sind kostenlos und finden vier Mal im Jahr an einem Sonntag statt.

Geretsried – Regelmäßig finden in den Ratsstuben sonntags Konzerte statt. Sie beginnen um 11 Uhr und sind kostenlos. Möglich macht das die Stiftung Zukunft Mensch mit Sitz in München – und das seit 20 Jahren. Wie es dazu kam, erklärt Alexandra Werz auf Nachfrage unserer Zeitung. Sie ist Vorständin der Stiftung.

Seit 20 Jahren veranstaltet die Stiftung Zukunft Mensch in Geretsried Konzerte

Ins Leben gerufen hat die Stiftung Monika Ransberger. Ihr waren die Unterstützung von benachteiligten jungen, alten und bedürftigen Menschen, der Tierschutz und die Forschungs- und Wissenschaftsförderung wichtig. „Sie hat aber auch die Kunst und Kultur in ihren verschiedenen Facetten geliebt – allem voran die klassische Musik“, so Vorsitzende Werz. „Deshalb wollte sie langfristig sowohl Künstler und Musiker fördern als auch Kulturinteressierten einen Kunst- und Musikgenuss schaffen.“

In Geretsried finden die Konzerte statt, weil dort das Pharmaunternehmen Mucos 32 Jahre seinen Sitz hatte. In der Firma, die am Malvenweg beheimatet war, wurde das eingebrachte Stiftungsvermögen erwirtschaftet. Monika Ransbergers Ehemann Karl war Gesellschafter des Pharmaunternehmens, das in der Enzymtherapie forschte und Enzympräparate wie das entzündungshemmende Präparat Wobenzym vertrieb. Nach seinem Tod übertrug sie einen großen Teil ihres Vermögens der Stiftung, um sich langfristig für gemeinnützige und mildtätige Zwecke zu engagieren. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2015 kümmerte sich Ransberger als Beiratsvorsitzende um die Stiftung.

Konzert für Violine und Klavier Am Sonntag, 30. April, geben die Violinistin Rebekka Hartmann und der Pianist Julian Riem in den Ratsstuben ein Konzert. Die Münchnerin ist Preisträgerin zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe. 2012 wurde sie für ihre Einspielung „Birth of the Violin“ mit dem Echo Klassik in der Kategorie „Beste Solistische Einspielung des Jahres“ ausgezeichnet. Ihre internationale Konzerttätigkeit bringt Hartmann mit Dirigenten wie Christoph Eschenbach, Justus Frantz, Salvador Mas Conde, Esa Pekka Salonen, Jukka Pekka Saraste und Enoch zu Guttenberg zusammen. Julian Riem stammt ebenfalls aus München. Der Pianist gewann internationale Wettbewerbe unter anderem in Modena, Madrid und Florenz. Als Solist, Kammermusiker und Liedbegleiter konzertiert er regelmäßig in Europa, Japan und den USA. Unter anderen im Wiener Konzerthaus, Het Concertgebouw Amsterdam, dem Berliner Konzerthaus, Tonhalle Maag Zürich und dem Münchner Herkulessaal.

In Geretsried spielen Hartmann und Riem Werke von Sergei Prokofiev (Fünf Melodien op.35a), Ludwig van Beethoven (Sonate Nr. 5 F-Dur, op.24 Frühlingssonate) und Richard Strauss (Sonate Es-Dur, op.18). Das Konzert beginnt um 11 Uhr, der Eintritt ist frei.

Mit Geretsried als Veranstaltungsort für die Konzertreihe wollte sie der Verbundenheit mit den Firmenmitarbeitern Ausdruck verleihen. „Darüber hinaus ist in ländlichen Gegenden häufig das Kunst- und Kulturangebot nicht so reichhaltig wie in den Großstädten“, ergänzt Stiftungsvorständin Werz. Vier Mal im Jahr werden in den Ratsstuben Konzerte veranstaltet.

Ausgesucht werden Künstler, „die ein abwechslungsreiches, das Publikum ansprechendes Musikprogramm auf sehr gutem künstlerischem Niveau anbieten“. Vorrangig ist Klassik zu hören, aber auch mal Musik aus dem Bereich Jazz. Die Stiftung freue sich, wenn sich „junge, vielversprechende Musiker mit ihrem Programm bei uns vorstellen und wir ihnen dann bei Eignung eine Auftrittsplattform mit entsprechender Honorierung bieten können“, so Werz. Die Organisatorin der Geretsrieder Konzertreihe Hannelore Bretz – Tochter der kürzlich verstorbenen CSU-Stadträtin Gerda Bretz – greife aber immer wieder auch auf ihr, als Korrepetitorin weites Netzwerk in der Musikbranche zurück. So treten meist ein Mal im Jahr Musiker der Münchner Staatsoper auf – sei es ein Bläser- oder ein Streicherensemble.

Stiftung freut sich über Spenden

Gratis sind die Konzerte, weil die Stiftung Menschen „unabhängig von ihren Einkommensverhältnissen diesen Musikgenuss anbieten will“. Man freue sich sehr, wenn die Zuhörer die vielfältigen gemeinnützigen Projekte der Stiftung mit einer freiwilligen Spende unterstützen, „was viele machen, und damit auch die Wertschätzung für den angebotenen Kunstgenuss ausdrücken“.

Tritt in Geretsried auf: die Violinistin Rebekka Hartmann. © privat

Angesprochen auf die eher ungewöhnliche Uhrzeit für ein klassisches Konzert erklärt die Vorständin: „Der Ratsstubensaal ist in Geretsried die einzige so große Veranstaltungsräumlichkeit.“ Die Stiftung bemühe sich, den Saal auch für Abendtermine zu bekommen, „was aber sehr schwer ist“. Die Konzerte besuchen meist knapp 200 Personen, mal etwas mehr, mal etwas weniger. Alexandra Werz: „Die meisten Besucher kommen aus Geretsried und Wolfratshausen, manche aus dem Raum Bad Tölz oder auch der eine oder andere sogar aus München.“

