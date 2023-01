Motorradfahrer liefern sich Straßenrennen: Mit 140 statt 70 km/h auf die Anklagebank

Von: Rudi Stallein

Teilen

Auf der B11 lieferten sich zwei Männer ein illegales Motorradrennen. Das brachte sie jetzt vors Amtsgericht. (Symbolbild) © IMAGO / Arnulf Hettrich

Zwei Motorradfahrer werden wegen eines illegalen Rennens auf der B11 zu Geldstrafen verurteilt. Ihre Führerscheine kriegen beide zurück.

Wolfratshausen/Geretsried – Weil sie sich mit ihren Motorrädern ein illegales Rennen auf der B11 geliefert hatten, waren ein Münchner Kraftfahrer (35) und ein CNC-Fräser aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck (37) mit Strafbefehlen zu Geldstrafen verurteilt worden. Dagegen hatten die beiden Männer Einspruch eingelegt. Am Mittwoch beschäftigte sich das Wolfratshauser Amtsgericht erneut mit dem Fall.

Motorradfahrer liefern sich Wettrennen: Mit 140 statt 70 kmh führen auf die Anklagebank

Rückblick: Mit bis zu 140 Kilometern pro Stunde peitschen die zwei Motorradfahrer am 8. Juli vorigen Jahres ihre Honda und ihre Suzuki auf der B11 zwischen dem Kreisverkehr und der Ampelanlage Geretsried Nord, wo Tempo 70 gilt. Dort mussten sie ihre wilde Fahrt zwar wegen des Rotlichts kurzzeitig stoppen. Umso spektakulärer flogen sie anschließend, nebeneinander positioniert wie bei einem Rennen aus den Startlöchern: Bei einer Geschwindigkeit von circa 130 Kilometern pro Stunde (erlaubt sind in diesem Abschnitt 80 beziehungsweise 60 km/h) soll einer der beiden, laut Anklageschrift, „sein Vorderrad bis auf Höhe seines Kopfes hochgerissen“ haben und so bis fast zur Einmündung nach Gelting gerast sein.

Wenig später endete die Fahrt. An der Abzweigung zum Autobahnzubringer gab eine Polizeistreife aus Wolfratshausen den Spielverderber. Diese war von einem Geretsrieder Kollegen informiert worden, der zufällig beim Abbiegen von der Richard-Wagner-Straße auf die B11 bei Geretsried zu den Bikern gestoßen war und in der Folge die wilde Fahrt live verfolgt hatte.

Polizei stoppte Straßenrennen bei Wolfratshausen

Vor dem Amtsgericht war der Prozess fast so schnell beendet wie die heiße Fahrt im vergangenen Sommer. Beide Angeklagten schwiegen zunächst zu den Vorwürfen des Staatsanwalts. Stattdessen suchten ihre Verteidiger das Gespräch unter acht Augen – mit Richter und Anklagevertreter im Hinterzimmer des großen Sitzungssaals. Das Ergebnis der Unterredung: Die Angeklagten schmerzte massiv, dass ihre Führerscheine damals gleich eingezogen worden waren.

Deshalb regten beide Verteidiger an, den Entzug der Führerscheine in ein jeweils sechsmonatiges Fahrverbot umzuwandeln und die sieben Monate, die ihre Mandanten bereits auf ihre Fahrerlaubnis verzichten mussten, anzurechnen. Im Gegenzug verzichteten die Angeklagten auf Entschädigung für den überzähligen Monat – und beschränkten den Einspruch auf die Rechtsfolgen. Das gilt als Schuldeingeständnis. Deshalb wurden die Zeugen – der Polizist, der den Bikern gefolgt war, und ein weiterer Motorradfahrer – nicht mehr gebraucht.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Teils dreimal so schnell als erlaubt: Zahl der Autorennen in Bayern steigt

Geldstrafe für Motorrad-Rennen: Angeklagte akzeptieren Urteil - und kriegen Führerscheine wieder

In der Verhandlung ging es nur noch um die Höhe der Geldstrafe für die „sehr leichtsinnigen Motorradfahrer“ (Richter Berger), die beide bislang weder straf- noch verkehrsrechtlich negativ aufgefallen waren. Der Münchner wurde zu 50 Tagessätzen zu je 30 Euro (insgesamt 1500 Euro) verurteilt, sein Renngegner muss 3000 Euro (50 Tagessätze à 60 Euro) zahlen. Die Höhe der Tagessätze berechnet sich nach den wirtschaftlichen Verhältnissen der Angeklagten.

Die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis wurde aufgehoben, ihre Führerscheine können die Verurteilten bei der Staatsanwaltschaft in München wieder abholen. Das Gericht hielt den Beschuldigten zu Gute, dass sie durch die Beschränkung „Einsicht und Reue gezeigt und dem Gericht viel Arbeit erspart haben“.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)