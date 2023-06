Straßentanz und Moulin Rouge: Ein Ausflug in Geretsrieds Partnerstadt Chamalières

Von: Rudi Stallein

Volkstänze in den Gassen von Chamalières lockten zahlreiche Schaulustige. Die Damen schwangen ihre weiten Röcke ungeachtet der Passanten, die sich beim Wochenendeinkauf ihren Weg durch die kleine Fußgängerzone bahnten. © Rudi Stallein

Seit 40 Jahren sind Chamalières mit Geretsried verbunden. Rund 60 Geretsrieder reisten mit dem Bus zur großen Feier in ihre Partnerstadt.

Chamalières/Geretsried – Andere Kulturen kennenlernen, andere Lebensgewohnheiten erfahren, andere Denkweisen verstehen lernen: Das sind wesentliche Elemente bei Städtepartnerschaften. Und in dieser Hinsicht war die Reise nach Chamalières für die rund 60 Geretsriederinnen und Geretsrieder, die der Einladung der französischen Partnerstadt zur 40-Jahr-Feier gefolgt waren, außerordentlich lehrreich.

Wer am Pfingstwochenende dabei war, der weiß jetzt zum Beispiel, warum die Franzosen so viel Zeit fürs Essen aufwenden: weil sie zwischen den einzelnen Gängen tanzen. Jedenfalls benötigte Chanteur Alain Chanone, dessen Lebensgeschichte einst als Grundlage für den Film Chanson d’Amour mit Gerard Depardieu diente, mit seinen Chansons und Popsongs kaum länger als die Geäste für die Vorspeise, eine „Trilogie von Fois Gras“, bis die ersten Paare zwischen den Tischen zu tanzen begannen. Das setzte sich nach jedem Gang fort – nach Zander auf Ravioli und Lauchfondue, nach Beef Chuck (Rindfleisch in Weinsoße) sowie einem Teller mit Käseduo, Walnussbrot und Früchtespieß. Es dauerte nicht lange, bis sich die deutschen Gäste ebenfalls aufs Parkett wagten.

Zum Auftakt ein Diner mit Cabaret-Show: Geretsried zu Besuch in Partnerstadt Chamalières

Leicht bekleidet: Ein Hauch von Moulin Rouge umwehte das fünfgängige Diner mit Cabaret-Einlage. © Rudi Stallein

Das Diner mit Cabaret-Show samt Jongleuren, Akrobaten und einer Art Moulin Rouge en miniature inklusive leicht bekleideter Tänzerinnen im „Garden Palace“ von Orcet war ein kulinarischer und unterhaltsamer Höhepunkt des Jubiläumsprogramms. Ein Jahr lang hatten die Organisatoren in Chamalières das vorbereitet, wie Bürgermeister Louis Giscard d’Estaing berichtete.

Am 30. Juli 1983 unterzeichneten die damaligen Bürgermeister Claude Wolff und Hans Schneider die Charta, mit der die Freundschaft zwischen ihren Städten schriftlich fixiert worden war, in Geretsried. Am 1. Oktober desselben Jahres wiederholten sie die Zeremonie in Chamalières. Seither herrscht zwischen den Bürgerinnen und Bürgern beider Städte ein reger Austausch, der lediglich durch die Corona-Pandemie kurz unterbrochen wurde.

Zum 40. Geburtstag hatten sich die französischen Partner mächtig ins Zeug gelegt, um ein gebührendes Programm auf die Beine zu stellen. Große Werbetafeln kündeten in der Stadt von dem viertägigen Fest, das mit Konzerten, Tanz-Vorführungen und einer Truffade (dazu später mehr) gefeiert wurde. Ins Programm eingebunden war die Jazzband der Musikschule Geretsried, die mit den befreundeten Musikern der Musikschule von Chamalières die Festtage mit einer Jam-Session auf dem Place de Geretsried am Donnerstagabend eröffneten. Der musikalische Höhepunkt war das „Symphoniekonzert Harmonie Jazz“ mit beiden Musikschulen sowie dem Orchestre d’Harmonie de Chamalières.

Schlangestehen für eine Truffade: Für die Spezialität aus der Auvergne nahmen die Besucher lange Wartezeiten in Kauf. © Rudi Stallein

Ein besonderer Moment war das Konzert für Till Oberländer, der seine im vorigen Jahr geschriebene „Rhapsodie 2022“ nach der Premiere in der Aula der Geretsrieder Mittelschule nun vor rund 400 Zuhörerinnen und Zuhörern präsentierte. „Toll“, fand der Freizeitkomponist aus Königsdorf den mit viel Beifall bedachten Auftritt mit großem Orchester. „Wir sind hier super aufgenommen worden und es sind wirklich sehr, sehr gute Musiker.“

Spannend und lehrreich zugleich war der Ausflug zum „Volcan de Lemptegy“. Chamalières liegt zu Füßen des Puy de Dôme, einem 1465 Meter hohen, erloschenen Vulkan, inmitten der aus 80 Vulkankuppen und Kratern geformten Weltkulturerbes „Chaîne des Puys“, die sich über 30 Kilometer erstreckt. Der vor rund 30 000 Jahren entstandene Vulkan von Lemptegy wurde Jahrzehnte lang als Steinbruch genutzt, heute spazieren Besucher zu Fuß oder fahren mit der Elektrobahn ins Innere der Erde.

Erst Wolkenbruch, dann Feuerwerk – Chamalières ist „ziemlich cool“

„Das hat mir gut gefallen, dass ich jetzt auch mal einen Eindruck von der Umgebung von Chamalières bekommen habe“, sagte Edda Meyndt, die mit Ehemann Rainer und einem befreundeten Ehepaar per Motorrad zum Partnerschaftsfest gereist war. „Ich war 2019 zum ersten Mal hier, mit der Erwachsenen-Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen. Mir hat das damals einfach total getaugt“, erklärte die 49-Jährige, warum sie unbedingt wieder mit nach Chamalières wollte. „Ziemlich cool“ fand sie es auch dieses Mal. Besonders der letzte Abend wird der Geretsriederin lange in Erinnerung bleiben.

Viel Spaß hatten die Jazzmusiker der Musikschulen aus beiden Städten beim Auftritt auf dem Place de Geretsried. © Rudi Stallein

Da gab es beim Stadtfest noch mal eine besondere Lektion in französischer Lebensart. Vor dem umzäunten Festplatz bildete sich eine lange Menschenschlange. Ohne Murren standen Männer, Frauen und Kinder bis zu einer Stunde an, um ihre „Truffade“, eine Spezialität aus der Auvergne, in einem Pappschälchen in die Hand gedrückt zu bekommen: ein Kartoffel-Käse-Gericht, gekrönt von einer Bratwurst. An diesem Abend gab es für viele Besucher nur die vegetarische Variante – ohne Bratwurst – weil der Koch nicht mit so einem Besucherandrang gerechnet hatte.

Während die Band mit einem bunten Mix aus Rock- und Popmusik das Publikum zum Tanzen vor die Bühne zog, färbte sich der Himmel plötzlich schwarz wie das Lavagestein des Lemptegy. Der Wolkenbruch war unausweichlich. Die Besucher flüchteten unter ein hallenartiges Vordach. Die Band spielte in Ruhe ihr Stück zu Ende, zog dann in Windeseile weiße Planen übers gesamte Equipment. Trotz Wolkenbruchs ging die Party richtig los. Bandchefin Laure Forestier schnappte sich ihr Akkordeon, kletterte auf einen Tisch und quetschte von „Griechischer Wein“ bis „Rosamunde“ einen Stimmungsmacher nach dem anderen aus ihrem Instrument. Die Bürgermeister aus Geretsried und Nickelsdorf tanzten nassgeschwitzt in der ersten Reihe, bis zum letzten Ton. „Wahnsinn, toll, das ist das Highlight auf dieser Reise“, meinte Edda Meyndt, als die Regenimprovisation langsam ausklang, weil Bürgermeister Giscard d’Estaing zum Aufbruch trommelte. Es blieb nicht mehr viel Zeit bis zum Jubiläumsfeuerwerk.

