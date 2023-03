Streit auf der Straße: Paketbote soll Taxler nacktes Hinterteil gezeigt haben

Von: Rudi Stallein

Auf der Graslitzer Straße in Geretsried eskalierte im November der Streit zwischen einem Paketzusteller und einem Taxifahrer. © dpa

Er ärgerte sich über die Ungeduld des Taxifahrers. Und er machte seiner Wut wohl auf besondere Art Luft: Ein Paketbote stand vor Gericht, weil er blank zog.

Geretsried/Wolfratshausen – Aus Verärgerung soll ein Paketzusteller einen Taxifahrer als „Arschloch“ bezeichnet haben und dem Mann zu allem Überfluss auch noch sein nacktes Hinterteil gezeigt haben. Wegen des Vorfalls, der sich am 10. November vergangenen Jahres gegen Mittag an der Graslitzer Straße in Geretsried ereignet haben soll, war der in Fürstenfeldbruck lebende Zusteller (29) mittels Strafbefehl zu 800 Euro Geldstrafe verurteilt worden.

Dagegen legte der Mann Einspruch ein. Aus demselben Grund, weshalb er ein Angebot der Staatsanwaltschaft, das Verfahren wegen Beleidigung gegen Zahlung von 750 Euro einzustellen, ablehnte: „Ich habe weder Arschloch gesagt, noch meinen nackten Hintern gezeigt – niemals!“, ließ der Beschuldigte die Dolmetscherin übersetzen. Das Amtsgericht Wolfratshausen glaubte ihm allerdings nicht und hob die Strafe deutlich an.

Streit auf der Straße eskaliert: Paketbote soll Taxler den nackten Hintern gezeigt haben

Dass es an jenem Tag zu einem Zwischenfall gekommen war, räumte der Angeklagte ein. Grund dafür seien die Parkprobleme in der engen Graslitzer Straße gewesen. Er habe nur ein Päckchen abgeliefert, und als er zurückkam, sei ihn der Taxifahrer ziemlich aufgebracht verbal angegangen. „Ich dachte, er hatte die Absicht, in mein Auto reinzufahren.“ Währenddessen hätten sich die Autos hinter seinem Transporter auf der Straße gestaut. „Sie fingen an zu hupen. Es war ein fürchterliches Konzert.“ Dann sei er eingestiegen und weggefahren.

Der gegen ihn erhobene Vorwurf treffe schon deshalb nicht zu, weil in dem Taxi eine ältere Frau gesessen habe, der er so etwas „aus Respekt“ nicht angetan hätte. Genau diese Dame hatte aber in einer früheren Vernehmung durch die Polizei die Angaben des Taxifahrers bestätigt. Dieser wiederholte vor dem Amtsgericht, was er schon bei der Polizei zu Protokoll gegeben hatte. Er sei von dem in zweiter Reihe haltenden Lieferwagen beim Ausparken behindert worden. Als er den Fahrer gebeten habe, sein Auto wegzufahren, sei die Situation eskaliert.

Paketbote und Taxifahrer geraten aneinander - das Ganze endet vor Gericht

„Was sollten die zwei für einen Grund haben, sich so etwas auszudenken?“, fragte Richter Helmut Berger den Angeklagten. Er bot dem 29-Jährigen an, „sich zu entschuldigen und einen Beitrag an eine gemeinnützige Einrichtung zu zahlen“, wenn er eine Verurteilung vermeiden wolle. „Wenn ich mich jetzt entschuldige, heißt das, dass ich das gemacht habe?“, fragte der Angeklagte zurück. Auch als der Richter ihm zu verstehen gab, dass es aufgrund seiner vier Vorstrafen nicht bei 20 Tagessätzen wie im Strafbefehl bleiben könne, bekräftigte der Paketzusteller: „Ich habe den Hintern nicht gezeigt.“

Gericht spricht Urteil im Streit zwischen Taxler und Paketfahrer

Richter Berger verurteilte den Fürstenfeldbrucker zu 40 Tagessätzen à 45 Euro (insgesamt 1800 Euro), die Staatsanwältin hatte 2400 Euro Geldstrafe für den Angeklagten gefordert. „Für mich steht zweifelsfrei fest, dass es sich so abgespielt hat, wie es der Taxifahrer geschildert hat“, so Berger. „Ich bin mir keiner Schuld bewusst, das kann ich nicht akzeptieren“, betonte der Angeklagte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

