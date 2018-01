Streit im Imbiss

Eine körperliche Auseinandersetzung hat die Polizei am Donnerstagabend gerade noch verhindern können. In einem Imbiss war es zum Streit gekommen.

Geretsried - Wie die Beamten mitteilen, war eine Gruppe von fünf afghanischen Staatsangehörigen gegen 19.30 Uhr mit dem Betreiber eines Imbisses in einem Supermarkt an der Bayerwaldstraße in Streit geraten. Als der Betreiber, ein 34-Jähriger aus München, die Männer im Alter von 17 bis 25 Jahren aus dem Imbiss verwies, versuchten diese ihn aus seinem Lokal zu schieben und ihn zu schlagen. Die eintreffenden Polizisten aus Geretsried und Wolfratshausen konnten dies verhindern. Gegen die Afghanen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch eingeleitet. sw

