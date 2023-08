Streit um Fohlenweide: CSU-Stammtischgast Heinz Wensauer wirft Bürgermeister Wortbruch vor

Wegen S-Bahn-Verlängerung

Von Peter Herrmann schließen

Um die sogenannte Fohlenweide westlich der B 11 ging es kürzlich beim CSU-Stammtisch. Heinz Wensauer warf Bürgermeister Michael Müller Wortbruch vor.

Geretsried – Die Zukunft der westlich der Bundesstraße 11 gelegenen sogenannten Fohlenweide war Thema eines Streitgesprächs am jüngsten CSU-Stammtisch im Gasthof Geiger. Der Wolfratshauser Rentner Heinz Wensauer, erklärter Gegner der S-Bahn-Verlängerung nach Geretsried, warf Bürgermeister Michael Müller Wortbruch vor.

Streit um Fohlenweide: Bund und Bahn sind für Planungen zuständig - nicht die Stadt

Vor einigen Jahren soll der Rathauschef laut Wensauer dem Besitzer des Guts Schwaigwall, Franz Fuchs, zugesagt haben, dass die 25 Hektar große Ackerfläche nicht der Gleisverlängerung und der geplanten B11-Verlegung zum Opfer falle. Wensauer bezweifelt dies und stellte Müller zur Rede. Der Bürgermeister wollte diesen Vorwurf so nicht stehen lassen und verwies darauf, dass in diesem Fall nicht die Stadt, sondern der Bund und die Deutsche Bahn für die Planungen zuständig sind. „Die Stadt überplant nur die Böhmwiese, die städtisches Eigentum ist“, stellte Müller klar.

Wensauer überreichte ihm daraufhin zwei selbst angefertigte Karikaturen. Sie zeigen einen Bürgermeister, der sich von verschiedenen Interessenträgern über den Tisch ziehen lässt. Dazu zählen das Staatliche Bauamt in Weilheim, der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München, die Bahn und die Baufirma Krämmel. „Und Sie waschen Ihre Hände in Unschuld“, giftete Wensauer. Müller würdigte die Zeichnungen mit keinem Blick.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Neue Mitte: Funktionalität des Platzes soll erhalten bleiben

Dabei hatte das politische Weißwurstfrühstück, zu dem der CSU-Ortsverband eingeladen hatte, zunächst so harmonisch begonnen. Müller sowie die Stadträte Dr. Sabine Gus-Mayer, Franz Wirtensohn, Andreas Rottmüller und Martin Huber würdigten die in ihren Augen gelungene Umgestaltung der Neuen Mitte, die am Freitag mit einem großen Fest eingeweiht wurde. Kritikern, die sich in der neuen Fußgängerzone am Karl-Lederer-Platz mehr Grün wünschten, begegnete Müller erneut mit dem Verweis auf den Erhalt der Funktionalität des Platzes. Große Feste wie der Alpenland-Firmenlauf oder die jüngsten Zentrumsfeierlichkeiten wären auf anderen Plätzen in der Stadt laut Müller „undenkbar“.

Stadtrat wird über Grün auf Karl-Lederer-Platz entscheiden

Dennoch soll der Karl-Lederer-Platz in den nächsten Monaten mit weiteren grünen Elementen aufgewertet werden. Über andere gestalterische Ergänzungen werde der Stadtrat in seinen kommenden Sitzungen beraten, versicherte Müller. Zur besseren Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr werden ab September die Linien von Regionalbussen, Stadtbus und Expressbus besser miteinander vertaktet. Mobilitätsstellen für E-Bike und Car-Sharing sind an der Sudetenstraße und auf dem Karl-Lederer-Platz geplant.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.