Streit um Maske in Geretsried eskaliert: Geldstrafe wegen Nötigung und Beleidigung

Der Streit um eine FFP2-Maske eskalierte: Ein Mann aus Egling muss jetzt eine Geldstrafe bezahlen © Boris Roessler/dpa

In einem Getränkemarkt ist ein Streit um eine FFP2-Maske eskaliert. Vor dem Amtsgericht zeigte sich der Aggressor zwar einsichtig, verurteilt wurde er trotzdem.

Geretsried/Wolfratshausen – Hausfriedensbruch, Nötigung, Beleidigung: So lautete die Anklage gegen einen 52-Jährigen aus der Gemeinde Egling. Und das alles, weil der Mann beim Einkauf in einem Geretsrieder Getränkemarkt seine Corona-Maske unter anstatt über der Nase getragen hatte. Daran entfachte sich ein Streit mit der Verkäuferin, den der Mann teuer bezahlen muss: In der Verhandlung am Amtsgericht Wolfratshausen wurde der Eglinger, der auf die Frage nach seiner aktuellen Beschäftigung „Privatier“ angegeben hatte, zu 9000 Euro Geldstrafe verurteilt.

Der Vorfall hatte sich am 4. Oktober vorigen Jahres in einem Getränkemarkt in Geretsried ereignet. Er sei an jenem Tag schon in der Früh „zu dem Markt, wo ich seit zehn Jahren einkaufe“, gefahren, habe einen Kasten Leergut abgeben und einen neuen Träger alkoholfreies Bier mitnehmen wollen. Weil er keine Maske dabei hatte, wurde daraus nichts. „Später bin ich mit Maske wiedergekommen, aber unter der Nase“, gab der Mann zu. Was er für nicht weiter tragisch gehalten habe, da er der einzige Kunde im Laden gewesen sei.

FFP2-Pflicht im Getränkemarkt: Mitarbeiter werden als „Idioten“ beschimpft

„Aber dann ging die Diskussion los“, erinnerte sich der Angeklagte. „Er wollte seine Maske nicht richtig aufsetzen, deshalb wurde es lauter“, bestätigte eine Mitarbeiterin des Getränkemarkts. Er sei von der Maskenpflicht befreit, habe der Mann gesagt, ein Attest aber nicht zeigen wollen. Stattdessen habe er den Verkäuferinnen beschieden, sie seien „Idioten, wenn sie an den ganzen Quatsch glauben“. Der Richter schüttelte ungläubig den Kopf: „Warum macht man so einen Zirkus?“ Der Angeklagte räumte ein: „War schon ein Fehler von mir.“

Amtsgericht verurteilt Eglinger nach Masken-Streit: „Gehören immer zwei dazu“, findet Angeklagter

Die Zeugin erklärte, sie habe die Anweisung gehabt, keinen Kunden ohne Maske zu bedienen. Deshalb sei der Mann gebeten worden zu gehen. Das tat dieser auch, indem er, wie er selbst sagte, „das Geld auf die Kasse legte“ und mit dem Bierkasten zum Ausgang marschierte. Was wiederum die Kassiererin nicht akzeptierte. Sie weigerte sich, dass Geld anzunehmen, folgte dem Kunden nach draußen und holte – nach kurzem Gerangel – die Kiste zurück in den Laden. „Er war sehr erbost“, beschrieb ein Zeuge, der das Geschrei beim Getränkemarkt vom Nachbarparkplatz mitbekommen hatte, den Angeklagten. „Es tut mir im Nachhinein leid“, sagte der Angeklagte. „Aber es gehören immer zwei dazu.“

Nach Maskenstreit: Geldstrafe von 9000 Euro

Daneben benommen hatte sich nach Auffassung des Gerichts jedoch nur der Kunde. „Man muss sich mal in die Lage der Mitarbeiter versetzen. Die müssen sich an die vorgegebenen Regeln halten, es ist deren gutes Recht, zu entscheiden, wann sie wen wie bedienen“, erklärte Richter Helmut Berger. „Und wenn es ihr nicht passt, wie er seine Maske trägt, dann muss er das in Kauf nehmen.“

Dass der Angeklagte Hausfriedensbruch begangen hatte, konnte die Beweisaufnahme nicht bestätigen. Offenbar war das Hausverbot erst aufgrund der nun verhandelten Geschichte ausgesprochen worden, nicht schon vorher. Der Richter sah nur den Straftatbestand der versuchten Nötigung in Tageinheit mit Beleidigung für erwiesen an. Die Strafe dafür: 90 Tagessätze à 100 Euro. Inzwischen wurde die Maskenpflicht im Einzelhandel aufgehoben, im Landkreis sieht man trotzdem fast alle Kunden mit Mund-Nase-Schutz.