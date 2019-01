Stufenlos und windgeschützt: CSU fordert barrierefreie Bushaltestellen

Immer wieder beklagen sich Bürger über den Zustand der Bushaltestellen in Geretsried. Seniorenreferentin Dr. Sabine Gus-Mayer setzt sich für deren Barrierefreiheit ein - und macht Nägel mit Köpfen.

Geretsried– Kein Schutz vor Wind und Wetter, fehlende Bänke und eine unüberwindbare Stufe beim Einstieg: Immer wieder wenden sich Bürger an Dr. Sabine Gus-Mayer, Seniorenreferentin des Stadtrats, um sich über die Bushaltestellen in Geretsried zu beschweren. Aus diesem Grund hat ihre Fraktion, die CSU, den Antrag „Mobilität für alle – barrierefreie Bushaltestellen“ gestellt, über den in der Stadtratssitzung an diesem Dienstag, 29. Januar, beraten wird.

Die bayerische Staatsregierung hat mit ihrem Programm „Bayern barrierefrei“ das Ziel vorgegeben, den gesamten öffentlichen Raum bis zum Jahr 2023 barrierefrei zu machen. Außerdem fordert die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes eine vollständige Barrierefreiheit des Öffentlichen Personennahverkehrs, kurz ÖPNV. Deswegen „ist es keine Diskussion, ob wir da was machen“, sagt Sabine Gus-Mayer auf Nachfrage unserer Zeitung. Mit dem Antrag wolle sie aber die Notwendigkeit des Themas unterstreichen und Nägel mit Köpfen machen. Laut Gus-Mayer hat sie in dieser Angelegenheit intensiv mit Jan Klinger vom Bauamt zusammengearbeitet. Dieser habe sich zum Beispiel sehr für eine Sitzbank für die Bushaltestelle an der Jahnstraße eingesetzt. Da Klinger das Rathaus aber verlassen hat, ist sein Schreibtisch aktuell verwaist. Die Ausschreibung für einen neuen Fachbereichsleiter für Verkehr und Umwelt läuft.

Der CSU-Stadträtin ist bewusst, dass die Stadt viele andere Baustellen hat, wie sie sagt. „Wir können nicht alles auf einmal machen, aber wir müssen uns Gedanken machen, wo wir Schwerpunkte setzen.“ Ein anderer Antrag der Seniorenreferentin ebenfalls zum Thema ÖPNV hatte bereits vergangenes Jahr Erfolg. Bei einer Rundfahrt durch Geretsried untersuchten die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses die Bushaltestellen auf ihre Fahrgastfreundlichkeit und Barrierefreiheit. Aus den Erkenntnissen der Rundfahrt und aufgrund der Beschwerden, die ihr als Seniorenreferentin häufig von Bürgern zugetragen werden, sieht Gus-Mayer besonders an drei Bushaltestellen dringenden Handlungsbedarf: „Die Haltestelle an der Sudetenstraße hat enorm an Bedeutung gewonnen“, berichtet sie. Viele Bürger gehen in den dort ansässigen Geschäften einkaufen. Wenn sie auf den Bus warten, sind sie und ihre Taschen allerdings Wind und Wetter ausgesetzt. „Dort gibt es kein Häuschen, nur eine Überdachung.“

Hoch frequentiert ist laut Gus-Mayer auch die Haltestelle Friedhof, da hier viele Menschen umsteigen oder den Parkplatz als Park & Ride-Fläche nutzen. „Der bauliche Zustand der Haltestelle ist veraltet und würde ohnehin dringend der Renovierung bedürfen“, sagt die Seniorenreferentin.

Die dritte Haltestelle, die für Gus-Mayer Priorität hat, ist die am Neuen Platz. Als dieser umgebaut wurde, hat man ihn barrierefrei gestaltet. Das heißt, Fahrbahn und Gehwege sind auf gleicher Höhe. Dies hat sich im Nachhinein als problematisch herausgestellt, weil die Stufe zum Einsteigen in den Bus dadurch für manche Menschen zu groß ist. Gus-Mayer: „Busse können in der Regel nur bis zirka 18 Zentimeter über dem Fahrbahnniveau abgesenkt werden.“