Table Ronde in Geretsried feiert 20. Geburtstag

Der Treffpunkt für Freunde der französischen Sprache und Lebensart hat sich in der Stadt etabliert.

Geretsried– Wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag gab es für Walter Winzker noch einen Grund zum Feiern. Gemeinsam mit Agnès Kopany hat der ehemalige Fremdenlegionär vor 20 Jahren mit der Table Ronde einen Treffpunkt gegründet, der sich bei Freunden der französischen Sprache und Lebensart längst etabliert hat.

Bei der Geburtstagsfeier im Gemeindesaal der evangelischen Petruskirche erinnerte Vorsitzende Djamila Brandes an die Initialzündung, die zur ersten Zusammenkunft am 19. März 1999 geführt hatte. Winzker war seinerzeit Patient in einer Praxis, in der ihm sofort der französische Akzent der seit 1980 in Deutschland lebenden Arzthelferin Agnès Kopany auffiel. Beide suchten nach einer regelmäßigen Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten auf Französisch zu unterhalten. Deshalb organisierten sie die „Table Ronde française de Geretsried“ – mit Erfolg: Bereits am ersten Abend fanden sich 16 interessierte Muttersprachler in den Ratsstuben ein.

20 Jahre später war die Table Ronde erneut festlich gedeckt. Die Mitglieder hatten französische Spezialitäten zubereitet und stießen mit Crémant auf den runden Geburtstag an. Dazu passte der Überraschungsbesuch des „Trio Nostalgie“. Die Penzberger Musikgruppe trat vor fünf Jahren erstmals bei einem Treffen der Table Ronde in der jetzigen Dreierformation auf und gewann damit einen treuen Fanclub, der sie zu vielen Konzerten begleitet. „Ihr wart der Startschuss für unsere unglaubliche Karriere“, bedankte sich Sänger Peter Karnbaum. Mittlerweile wird die Gruppe auch außerhalb von Bayern gebucht und feierte zudem Erfolge auf kleinen Frankreich-Tourneen. Nachdem die rund 30 Geburtstagsgäste begeistert französische Chansons wie „Nathalie“ oder „La vie en rose“ mitgesungen hatten, stieg bei vielen schon wieder die Vorfreude auf die nächsten Treffen.

Info

Die Table Ronde trifft sich jeweils an zwei Freitagen im Monat. Zudem werden Rad- und Wandertouren, Pétanque-Spiele und Feste veranstaltet. Neu-Mitglieder sind willkommen und können sich bei Djamila Brandes unter Telefon 0 81 71/34 03 90 melden. Voraussetzung sind passable Kenntnisse der französischen Sprache.

ph

Lesen Sie auch: Auf zum Stadtfest nach Chamalières