Tablet statt Schulbuch: Digitalisierung am Gymnasium Geretsried im Unterricht

Von: Dominik Stallein

Teilen

Mit Tablets statt Büchern: Am Gymnasium Geretsried lernen die Schüler ab der achten Klasse auch auf digitalem Wege – so wie hier in einer Spanisch-Stunde in einer neunten Klasse. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wie weit ist die Digitalisierung in den Schulen? Wir haben zwei Klassen im Geretsrieder Gymnasium besucht. Sie lernen auf moderne Art.

Geretsried – Laura und ihre Klassenkameraden sehen Bilder, Videos und ein Quiz über Peru. Jeder andere sieht Kinder, die auf Tablets starren. Es ist ruhig im Zimmer der achten Klasse im Altbau des Gymnasiums. Gesprochen wird wenig – die meisten Schüler haben ohnehin Kopfhörer in den Ohren. Am Geretsrieder Gymnasium gibt es seit eineinhalb Jahren digitalen Unterricht. Die Schüler lernen Sprachen und Naturwissenschaften längst nicht mehr nur durch Bücher und Tafelzeichnungen, sondern vieles an Tablets. Ab der achten Klasse wird der Tablet-Unterricht angeboten. Die Schüler nutzen ihre eigenen Geräte, auf die Dateien haben sie alle Zugriff, können eigene Elemente hochladen und sie zu Hause oder im Unterricht abrufen.

Tablet statt Schulbuch: Digitalisierung am Gymnasium Geretsried im Unterricht

So wie Laura, die gerade ihr Wissen über Peru testet, eine Hochburg antiker Kulturen wie die der Inka. Erstellt hat das Multimedia-Quiz ihre Banknachbarin Emilia. Im Spanisch-Unterricht feilen die Buben und Mädchen nicht nur an Grammatik, Aussprache und Vokabular, auch an ihren technischen Fertigkeiten. Die Klasse darf viel ausprobieren an den Geräten. So konnten die Jugendlichen ihre Quiz individuell gestalten. Emilia beispielsweise hat ihre Fragen nicht nur mit Bildern illustriert, sondern ebenfalls gleich noch eingesprochen. Über Kopfhörer lässt sich Laura über den Pazifikstaat im Westen Südamerikas ausfragen. Aus einem Nachbarraum – die Schüler dürfen ihn in dieser Stunde mitnutzen – hört man Mariachi-Musik.

Die Lehrerin, Dr. Andrea Mahlendorff, beobachtet ihre Schüler beim munteren Südamerika-Rätseln. „Jeder kann in seinem Tempo arbeiten“, sagt sie. In dieser Klasse – es ist eine achte – bleiben die Schüler noch in Sichtweite, wenn sie sich selbst an ihren Tablets beschäftigen.

Tablet im Unterricht: Schüler lernen freier

In der Stunde zuvor, in einer neunten Klasse, war das anders: Mahlendorff kennt die Schüler schon seit über einem Jahr. Für eine Grammatikübung am Tablet dürfen die Heranwachsenden das Klassenzimmer verlassen. Auf Bänken im Chemie-Gang sitzen drei Jugendliche mit Kopfhörern im Ohr und Tablet in der Hand. „Ich vertraue den Schülern, dass sie sich mit den Aufgaben beschäftigen“, sagt die Lehrerin. Hätte sie dieses Vertrauen nicht, würde das Unterrichtsmodell nicht funktionieren.

Beim Besuch unserer Zeitung zahlt sich der Vorschuss aus: Im Klassenzimmer wird Spanisch gesprochen, die Schüler arbeiten konzentriert vor sich hin. Dass eine Gruppe von drei Jungs zwischenzeitlich das Thema wechselt – es geht um Fußball – stört nicht weiter. Auch im klassischen Unterricht gibt’s Schüler, die gedanklich mal abschweifen. Nach einer kurzen Fachsimplerei widmet sich das Trio wieder dem Subjuntivo – eine grammatikalische Besonderheit der spanischen Sprache –, die beim Sprechen über Gefühle oder Wünsche verwendet wird.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Anders als im Frontalunterricht kriegt Lehrerin Mahlendorff nicht alles mit, was die Jugendlichen sagen, kann sie nicht bei jedem Aussprache-Fehler verbessern. Trotzdem sieht sie Vorteile am Tabletmodell in Gruppenarbeit: „Dadurch sprechen die Schüler mehr als im klassischen Unterricht“, sagt sie. „Da beteiligen sich nie alle, und die Redeanteile sind insgesamt viel kürzer als im Gespräch.“ Manchmal stellen ihre Schüler Sprachaufnahmen auf die gemeinsame Online-Plattform. Anhand derer kann die Lehrerin sehr genaue und vor allem individuelle Korrekturen vornehmen – bei der Aussprache oder der Grammatik. „Sie haben zum Beispiel eigene Podcasts aufgenommen, um das Sprechen zu üben.“

Spanisch am Bildschirm lernen: Digitalisierung in den Schulen schreitet voran

Ein weiterer Vorteil des Tablet-Unterrichts: Die Schüler können in ihrem eigenen Tempo lernen. Die schnellste Gruppe – drei Mädchen, die ihre Tische mittig im Klassenzimmer zusammengeschoben haben – nutzen die übrige Zeit, um Vokabeln zu wiederholen. Johanna schreibt die Wörter auf ihrem Gerät ab, mit einem Touchpen, quasi ein Spezialstift für Tablets. Ein klassischer Schreibblock und Stifte liegen zwar auch auf ihrem Tisch, Bücher und Hefte ebenso, gebraucht werden sie in dieser Stunde aber nicht. Flavia, Johannas Banknachbarin, geht die Vokabeln mündlich durch. Die beiden korrigieren sich gegenseitig – trotz Tablet-Unterstützung. Amtssprache in dieser Zeit ist Spanisch. Nur ganz selten driften die beiden noch ins Deutsche ab, wenn sie sich bei Formulierungen nicht sicher sind.

Hin und wieder kommt es vor, dass der vorbereitete Tablet-Unterricht nicht funktioniert. Manchmal streikt das Internet, an einer Wand im Klassenzimmer hängt eine Liste mit den Ausfallzeiten. Es gibt noch viel Weißraum auf dem Zettel. „Wenn wir nicht flexibel sind, sind wir verloren“, sagt Mahlendorff. Dann greife die Klasse eben wieder zu Buch und Heft. Das tut sie in anderen Fächern sowieso noch sehr regelmäßig. Wie digital der Unterricht abläuft, liegt am Gymnasium Geretsried nämlich in der Hand eines jeden Lehrers. Emilia und Laura zum Beispiel, die Achtklässlerinnen, haben in Spanisch und Englisch verhältnismäßig viel Bildschirmzeit. Im Kunstunterricht haben sie auch schon Bilder am Tablet gezeichnet. In anderen Fächern sei es deutlich weniger.

Dass verhältnismäßig viele Lehrer so behände mit Plattformen, Cloud-Speichersystemen und digitalen Arbeitsblättern umgehen können, liegt laut Mahlendorff auch an der Corona-Pandemie. „Da waren wir gezwungen, neue Formate auszuprobieren und online zu arbeiten.“ Einiges, was sie und ihre Kollegen in der Pandemiezeit gelernt haben, hätten sie nun in den alltäglichen Unterricht übernommen.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.