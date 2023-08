Tafel-Zahlen steigen, Freiwilligen-Suche läuft: „Hoher Respekt“ vor Wolfratshauser-Geretsrieder Tafel

Von: Peter Herrmann

Sommerfest bei bestem Wetter: Annemarie Schönhuber (vorne im Schatten, weißes Kleid mit Sonnenbrille) lud Tafelvorsitzende Heidemarie Ritter (6. v. re.) und ihr Helferteam zum Feiern auf das Gut Buchberg ein. © Peter Herrmann

Annemarie Schönhuber verköstigte die Ehrenamtlichen der Geretsrieder-Wolfratshauser Tafel auf ihrem Gut Buchberg und würdigte ihre Arbeit.

Gelting – 110 Frauen und Männer engagieren sich derzeit an den beiden Ausgabestellen der Geretsrieder-Wolfratshauser Tafel. Zu ihren Aufgaben gehören die Abholung, der Transport, das Sortieren und die Verteilung von Lebensmitteln. Den unermüdlichen Einsatz der Helfer würdigte jüngst Annemarie Schönhuber. Die Geltingerin lud zu einem Sommerfest auf ihr Gut Buchberg ein – und zeigte sich solidarisch.

„Ich habe hohen Respekt vor Ihrer Leistung, die Sie unentgeltlich erbringen“, begrüßte Schönhuber die rund 70 Festgäste. Als Dank spendierte sie den Helferinnen und Helfern zunächst Kaffee und Kuchen. Am Abend servierte Schönhuber ein asiatisches Essen. Zwischendurch sorgte der Münchner Alleinunterhalter Herbert Huber mit Schlagern und Evergreens für Partystimmung. Tafel-Vorsitzende Heidemarie Ritter nahm von Schönhuber einen Blumenstrauß entgegen und zeigte sich sichtlich gerührt: „Es ist schön, dass Sie uns unterstützen und heute so verwöhnen.“

Die Tafel-Vorsitzende hat zwar einen starken personellen Rückhalt, wünscht sich angesichts steigender Empfängerzahlen aber Verstärkung. „Viele unserer Helfer sind schon über 70 Jahre alt und geraten bei körperlich anspruchsvollen Aufgaben an ihre Grenzen“, verriet sie unserer Zeitung. Derzeit nehmen in den beiden Städten rund 450 Menschen die Hilfe der Tafel in Anspruch. An zwei Ausgabestellen holen sie sich Lebensmittel ab. „Viele sind aus den Kriegsgebieten der Ukraine geflohen“, berichtete Ritter. Sie rechnet damit, dass in den nächsten Jahren auch viele Deutsche hinzukommen. „Bei den meisten kommen doch die hohen Energie- und Gasrechnungen erst noch“, gab sie zu bedenken.

Schönhuber weiß die Arbeit der Tafel schon seit vielen Jahren zu schätzen. Nach einem Fest des Wirtschaftsforums Oberland sei mal so viel übrig geblieben, dass sie Speisen und Getränke an die Tafel gespendet hatte. „Danach habe ich mich sofort entschlossen, Ritterin der Tafel zu werden“, sagte Schönhuber. Gemeinsam mit elf Mitstreitern erklärte sie sich bereit, die Arbeit der Tafel über einen Zeitraum von fünf Jahren mit jährlich mindestens 500 Euro zu unterstützen.

„Jeder von uns kann ganz schnell in die Situation kommen, dass er selbst Hilfe benötigt“, begründete sie ihre Motivation. Der Verein freut sich über finanzielle Unterstützung. Auch Lebensmittelspenden für die Ausgabestellen im Sozialgebäude an der Jeschkenstraße 22 in Geretsried und im Jugendhaus La Vida in Wolfratshausen werden gerne entgegengenommen. Wer zudem vier oder mehr Stunden monatlich anpacken will, ist bei der Tafel immer willkommen. Der Besitz eines Führerscheins für die Lieferfahrzeuge sowie eine gute körperliche Konstitution sind von Vorteil.

Kontakt: Interessierte Helferinnen und Helfer können sich per E-Mail bei der Geretsrieder-Wolfratshauser Tafel melden unter der E-Mail-Adresse tafel-ger-wor@t-online.de.

