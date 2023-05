Tag der Arbeit: Spirituelle Lieder und Kampfansagen in Geretsried

Von: Peter Herrmann

Für mehr soziale Gerechtigkeit: Rund 60 Besucher kamen zur vorgezogen DGB-Maikundgebung in die Werkstatträume von „Nagel und Faden“ in Geretsried. Rechts im Bild: DGB-Kreisvorsitzender Raimund Novak. © Hans Lippert

Der DGB solidarisiert sich bei einer Kundgebung zum Tag der Arbeit in Geretsried mit Verbänden und Parteien für soziale Gerechtigkeit. SPD-Kreisvorsitzender Klaus Barthel wünscht sich „Mehrheiten ohne die FDP“.

Geretsried – Einen Tag, bevor in ganz Deutschland zahlreiche Maikundgebungen stattfanden, wurde die Mitmachwerkstatt des Vereins „Nagel und Faden“ zur politischen Bühne. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte dort bereits am Sonntagnachmittag gemeinsam mit SPD, Grünen und Vereinen zu Diskussionen eingeladen. Kämpferische Reden und die Lieder des Weilheimer A-Capella-Chors Spiritual Profanists bildeten den Rahmen.

„Wir wollen doch nicht ernsthaft den reichen Schnöseln die Welt überlassen?“, fragte DGB-Kreisvorsitzender Raimund Novak in die Runde. Zuvor hatte er die vermögenden Familien Flick, Quandt und Klatten angeprangert, die ihren Reichtum seiner Meinung nach vor allem der Ausbeutung von Arbeitnehmern zu verdanken hätten. Zudem hätten die Energie- und Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation und die Auswirkungen der Corona-Pandemie viele Menschen in existenzielle Sorgen gestürzt. Daher brauche es Gewerkschaften, die sich für einen starken Sozialstaat und eine leistungsfähige öffentliche Daseinsvorsorge einsetzen.

Klimaschutz darf nicht zu teuer für Geringverdiener werden

Geretsrieds Vize-Bürgermeisterin Sonja Frank gab in ihrer Grußansprache zu bedenken, dass „zu geringe Löhne unsere Sozialsysteme und kommunale Haushalte belasten“. Für den VdK sprach Ortsvorstandsmitglied Jennifer Kübler: „Wir sehen uns als wichtiges Sprachrohr für Gerechtigkeit und Solidarität in unserer Gesellschaft. Klaus Barthel. SPD-Kreisvorsitzender und Vize des im vergangenen Jahr neu gegründeten DGB-Kreisverbands, wünscht sich derweil mehr Stimmen für seine Genossen und kritisierte die langsamen Entscheidungsprozesse der Ampelkoalition. „Es wäre schön, wenn wir mal wieder Mehrheiten ohne die FDP bekommen würden“, hofft der ehemalige Bundestagsabgeordnete. Marius Schlosser vom Kreisverband der Grünen und Hans Schweiger von den Naturfreunden Loisachtal betonten die enorme Bedeutung des Klimaschutzes, der nicht zu teuer für Geringverdiener werden dürfe.

Für eine gleiche Bezahlung von Frauen und Männern warb der von der Kochlerin Angelica Dullinger vertretene Verein Sofia.

Nach „ein langer Weg“ bis zur nachhaltigen Umstrukturierung des Wirtschaftssystems

Helmut Dinter, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Weilheim, forderte einen Aktionsplan zur Steigerung der Tarifbindung auf mindestens 80 Prozent. „Durch Tarifverträge und Mitbestimmung gestalten wir die Transformation demokratisch“, versprach er. „Mit Sorge“ beobachtet Dinter die Entwicklung bei der Bauer Kompressoren GmbH in Geretsried und dem Dichtungshersteller EagleBurgmann in Wolfratshausen. Während Bauer seine Produktion laut dem Gewerkschaftsfunktionär teilweise nach Rumänien verlagert hat, um die Lohnkosten zu senken, bezahle EagleBurgmann seine Beschäftigten auf Basis eines nicht mehr angemessenen Textiltarifs. „Da gibt es viel zu tun.“

Die jüngst erfolgten Neugründungen von Betriebsräten beim Königsdorfer Unternehmen Stöger Automation und Eizo Technologies in Geretsried (wir berichteten) stimmten ihn jedoch zuversichtlich. Bis zu der von Dinter erhofften nachhaltigen Umstrukturierung des bestehenden Wirtschaftssystems sei es allerdings noch „ein langer Weg“. (ph)

