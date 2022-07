Tag der offenen Tür bei der Geretsrieder Feuerwehr: Coole Aktionen und jede Menge Spaß

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Rund 2500 Gäste besuchten über den Tag verteilt die Feuerwache Nord. Ihnen wurde viel geboten, darunter Klettern auf der Drehleiter – das Foto zeigt Feuerwehrler Martin Bossek mit dem vierjährigen Adam. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Geretsried übertraf alle Erwartungen: 2500 Gäste tummelten sich auf dem Gelände der Wache Nord.

Geretsried – Mit so einem Ansturm hatte keiner gerechnet. Zum Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Geretsried am Sonntag an der Feuerwache Nord sind über den Tag verteilt rund 2500 Besucher gekommen. „Das Wetter hat mit eine Rolle gespielt“, bilanziert Vorstand Florian Effenberger. „Nicht zu kalt, aber auch kein Badewetter.“

Rundfahrten für Kinder: Mädchen und Buben stehen Schlange

Die ersten Besucher finden sich bereits lange vor Beginn der Veranstaltung ein. „Hier wird einfach für alle etwas geboten“, lobt Thomas Emmer. Er reiht sich mit seiner Frau und den vier Kindern in die Schlange vor den Fahrzeugfahrten ein. Langweilig wird es bis zur Abfahrt nicht: Direkt im Blick stehen ein historischer Löschzug und daneben die aktuellen Fahrzeuge der Wehr.

Ein paar Meter weiter warten die Mutigen, wann sie mithilfe eines Feuerwehrlers die Drehleiter erklimmen dürfen. „Das ist cool“, meint der vierjährige Pawel, als er wieder festen Boden unter den Füßen und Papas Hand in der seinen hält. Dieser Meinung ist auch Leonie (8): „Es ist zwar anstrengend, aber toll – und viel zu schnell vorbei“, sagt sie und stutzt kurz. „Ich hätte einfach langsamer klettern müssen.“

Auch ein Löschroboter wurde vorgeführt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Am Abend wissen alle, was sie getan haben – auch Martin Begander und sein Kollege Michael Wagner von der Motorradstaffel des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB). Bereits beim letzten Tag der offenen Tür 2018 waren sie in Geretsried zu Gast, um über ihre Arbeit zu informieren – und Kinder auf und von den Motorrädern zu heben. „In der ersten Stunde waren es 200“, rechnet Begander vor und lacht. „Das wissen wir so sicher, weil der Beutel mit den 200 Luftballons, die wir im Anschluss den Kindern geschenkt haben, leer ist.“

Auch die Polizei und das BRK sind vor Ort

Neben dem Stand des ASB wird Kinderschminken angeboten. Ein Rettungswagen und ein Einsatzfahrzeug der Geretsrieder Polizei kann inspiziert werden. Auch die Schutzausrüstung kann mithilfe von Polizeiobermeister Josef Wenig angelegt werden. „Boah, ist die schwer“, stöhnt Peter (10), als er die Montur testweise hochhebt. „Etwa 10 bis 15 Kilo“, bestätigt Wenig. „Aber Sicherheit geht vor.“ Natürlich hat die Feuerwehr auch für die kulinarische Seite gesorgt. Unter den Klängen der Gartenbeger Bunkerblasmusik lassen sich die Gäste Kuchen und Gegrilltes schmecken.

Höhepunkt: Vorführung des Löschroboters

Ein absoluter Höhepunkt ist die Vorführung des Löschroboters AirCore TAF 35, den die Firma Magirus der Stadt Geretsried als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt hat. Der Roboter kann pro Minute 3500 Liter Wasser verarbeiten und wird per Fernsteuerung manövriert. „Gerade bei Tunnel- oder Tiefgaragenbränden ist dieses Einsatzgerät eine große Erleichterung“, erklärt Erster Kommandant Erik Machowski, der die Moderation übernommen hat. Er selbst ist nach eigenen Worten „völlig überwältigt von dem Andrang. „Ich freue mich sehr, dass so viele Interesse für unsere Arbeit zeigen.“

