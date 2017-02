Tattenkofener Brücke: Dritter Auffahrunfall in zwei Wochen

Am Mittwoch ereignete sich an der Tattenkofener Brücke innerhalb von gut zwei Wochen der dritte Auffahrunfall. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Geretsried – Schon wieder ein Unfall an der Tattenkofener Brücke: Nach Angaben der Polizei fuhr ein 48-jähriger Tölzer am Mittwoch gegen 18.30 Uhr mit seinem Hyundai auf der Staatsstraße 2369 stadtauswärts. An der Einmündung in die Staatsstraße 2072 wollte er nach links in Richtung Ascholding abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah ein hinter ihm fahrender 36-jähriger Geretsrieder. Er fuhr mit seinem Skoda auf den Hyundai auf. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 3500 Euro geschätzt. Es war der dritte Auffahrunfall an dieser Stelle innerhalb von gut zwei Wochen.