Wegen Umleitung: Halteverbot verbessert Situation an der Sudetenstraße

Von: Susanne Weiß

Teilen

Mit Schildern bedeutet die Stadt Autofahrern, dass sie hier nicht parken dürfen. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Die Tattenkofener Straße (St2369) in Geretsried ist gesperrt. Umgeleitet wird über die Sudetenstraße. Dort verbessert nun ein Halteverbot den Verkehrsfluss.

Geretsried – Die Tattenkofener Straße (St2369) ist seit eineinhalb Wochen in Geretsried zwischen der Einmündung zur Jeschkenstraße und der Friedhofskreuzung gesperrt. Der Verkehr wird über die Sudetenstraße umgeleitet. Weil es sich in den ersten Tagen dort aufgrund parkender Autos staute, sei ein Halteverbot entlang der Strecke eingerichtet worden, berichtete Bürgermeister Michael Müller am Dienstag in der Stadtratssitzung.

Tattenkofener Straße in Geretsried gesperrt: Halteverbot auf Umleitungsstrecke

Perspektivisch regte er an, im Stadtrat über ein dauerhaftes Halteverbot und Tempo 30 in einem Teilbereich der Sudetenstraße zur Verkehrsberuhigung zu diskutieren. An der Tattenkofener Straße richtet das Staatliche Bauamt Weilheim eine Querungshilfe auf Höhe des Breslauer Wegs ein und asphaltiert die Straße von dort bis zum Friedhof neu (wir berichteten). Die Arbeiten sind für vier Wochen angesetzt, also bis Mitte/Ende April. sw

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)