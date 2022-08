Teure Goaßnmaß: Trinkfreudiger 30-Jähriger muss 3900 Euro Strafe zahlen

Vier, fünf Goaßnmaß zog sich ein Wolfratshauser bei einer Burschenparty in Gelting rein – und fuhr dann noch Auto. Symbo

Aus dem Amtsgericht

Von Rudi Stallein schließen

Nach Party in Gelting und Autofahrt mit knapp zwei Promille: Wolfratshauser muss 3900 Euro zahlen und zur MPU.

Geretsried/Wolfratshausen – Er hätte es sich denken können: 1,96 Promille sind deutlich zu viel, um sich noch hinters Lenkrad eines Autos zu setzen. Und die Chance, dabei von der Polizei erwischt zu werden, war recht hoch, angesichts des Festes, das der 30-jährige Wolfratshauser besucht hatte. „Aber ich habe überhaupt nicht überlegt“, gestand der Mann auf der Anklagebank, der sich wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr verantworten musste. „Es gibt dafür keine Erklärung, und es ist auch nicht zu entschuldigen.“ Und überhaupt empfinde er die ganze Angelegenheit als „absolut beschämend“, weil sein Verhalten ganz und gar gegen sein Werteempfinden verstoße.

Am 25. Juni dieses Jahres hatte der 30-Jährige die Goaßnmaßparty des Geltinger Burschenvereins besucht. „Goaßnmaßfest – der Name ist doch Programm. Da steht der Rausch ganz oben geschrieben“, wandte Richter Helmut Berger ein und zeichnete mit den Zeigefingern ein imaginäres Transparent in den Raum.

Der Angeklagte widersprach nicht. Vier, fünf Maß habe er in jener Nacht in kurzer Zeit getrunken. „Schmeckt gut, ist aber tödlich“, erklärte der Richter der jungen Staatsanwältin die verheerende Wirkung des ihr unbekannten Mixgetränks aus dunklem Bier, Cola und Kirschlikör.

Gegen 3.20 Uhr war der Angeklagte dann auf den Gedanken gekommen, sein Auto nicht auf der Wiese stehen zu lassen, sondern es umzuparken, und vom Festplatz bis zum Alten Wirt in Gelting gefahren. Von dort habe er zu Fuß nach Hause gehen wollen. Das blieb ihm dann ohnehin nicht erspart. Die Polizisten, die ihn auf der Buchberger Straße kontrollierten, kassierten seinen Führerschein gleich an Ort und Stelle ein.

Der Richter verurteilte den Wolfratshauser zu 60 Tagessätzen à 35 Euro, insgesamt also 3 900 Euro, und legte die Führerscheinsperre auf noch neun Monate fest – wobei der Verurteilte mindestens zwölf Monate auf eine neue Fahrerlaubnis wird warten müssen. Denn für die anstehende Medizinisch-Psychologische Untersuchung, um die er bei einem so hohen Promillewert nicht herum kommt, muss er ein Jahr Alkoholabstinenz nachweisen.

