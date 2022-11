Inklusionspreis für Geretsrieder Verein

Von: Susanne Weiß

Große Freude: Bezirkstagspräsident Josef Mederer (li.) zeichnet den Verein zur Förderung der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder mit dem Inklusionspreis aus. © Peter Bechmann/Bezirk Oberbayern

Der Bezirk Oberbayern zeichnet den Verein zur Förderung gemeinsamer Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder. Sein „Theater für alle“ ist vorbildlich.

Geretsried – Unter 48 Bewerbungen hat sich der Verein „Gemeinsam Leben – Gemeinsam Lernen“ zur Förderung der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder durchgesetzt. Sein „Theater für alle“ hat den dritten Platz und damit 2000 Euro beim Inklusionspreis des Bezirks Oberbayern abgeräumt. „Das Projekt ist der Beweis, dass Theater auch inklusiv kann“, urteilte die Jury.

Der Inklusionspreis wurde am Montag unter dem Motto „Wir sind Heimat – Vielfalt leben vor Ort“ in München verliehen. Gesucht waren Projekte und Initiativen, die ein wertschätzendes Miteinander Menschen mit und ohne Behinderungen ermöglichen und in den Bereichen Kultur, Umwelt, Natur und Mobilität Inklusion leben.

Das sah das Preisgericht beim „Theater für alle“ gegeben. Zusammen mit der „Komischen Gesellschaft“ aus Bad Tölz bringt der GeretsriederVerein dabei seit sieben Jahren Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Behinderung zusammen. Alle sind von Anfang an, also auch an der Entwicklung der Stücke, beteiligt. Dadurch können alle Mitglieder des Ensembles ihre eigenen Fähigkeiten entdecken und entfalten.

„Und so ist es kein Zufall, dass diese Stücke stark von den eigenen Erfahrungen und Ideen der Beteiligten geprägt sind, dass sich in diesem Rahmen ganz unterschiedliche Sichtweisen und Lebenserfahrungen widerspiegeln, dass aber darüber hinaus auch Werte wie Selbstvertrauen und gleichberechtigtes Miteinander zum Tragen kommen“, sagte Bezirksrat Hubert Dorn in seiner Laudatio. Vorsitzende Elfriede Wilfling und die anderen Vereinsmitglieder würden das praktizieren, „was in unserer Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit sein sollte“. Zudem würden sie vorleben, welchen Mehrwert alle Beteiligten aus diesem Miteinander ziehen können. Das zeige auch das jüngste Theaterprojekt mit dem Titel „Alle normal oder WAS“. Darin wird der Respekt voreinander und füreinander, eben das Positive eines bereichernden Zusammenlebens und -arbeitens in den Mittelpunkt gestellt – und eben nicht mit erhobenem Zeigefinger Aspekte der Diskriminierung vorgeführt, so Dorn. Mit dem Inklusionspreis wolle der Bezirk „Vergelt’s Gott“ sagen „in der Würdigung, dass das, was Sie heute tun und bewegen, zum Leitbild unserer Gesellschaft für morgen wird“. sw

