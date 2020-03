Theater in Gelting: Eine Pointe jagt die andere

Mit dem Theaterstück „Herkules der Musterstier“ landet die Brauchtumsgruppe Gelting einen echten Volltreffer

Gelting –Der Saal bebte, als sich die Schauspieler nach rund dreieinhalb Stunden verabschiedeten. „Zugabe“ riefen einige Gäste aus den hinteren Reihen. Mit dem Stück „Herkules der Musterstier“ landete die Brauchtumsgruppe Gelting einen echten Volltreffer. „Wir wollten polarisieren, raus aus dem Einheitsbrei“, erklärte Vorsitzender Wolfgang Wenus die Wahl des Stücks. Das ist ihnen gelungen.

Der „boarisch Hangover“, wie die beiden Theaterleiter Franz und Markus Wirtensohn das Lustspiel im Vorfeld betitelten, lockte zur Premiere rund 160 Menschen in den Saal an der Leitenstraße. Statt wie im gleichnamigen Hollywoodfilm nach Las Vegas nahmen die Protagonisten ihre Zuschauer mit auf eine Zuchtviehausstellung in München. Dort erlebten Bauer Sixtus Hackl (Konrad Mayr) und sein Freund Alois Siegl (Franz Wirtensohn) eine verrückte Nacht (wir berichteten). Im Lauf der Geschichte jagte eine Pointe die andere.

Besonderen Applaus erhielt Sabine Wirtensohn für ihre Rolle als Hofmagd. Die vorlaute „Zenzi“ unterhielt das Publikum mit allerlei Binsenweisheiten. Auf die Frage nach den Beschwerden der Bäuerin (Regina Mayr) antwortete Zenzi: „Einen Hexenschuss kanns ja ned haben, weil auf die eignen Leid schiaßns ned.“ Dem von Fliegen genervten Polizisten (Günter Schrills) erklärte die Magd wenig später, es handle sich hierbei um Stallfliegen, die sich stets Rindviecher suchen würden. Auch vor sich selbst machte Zenzis Humor nicht halt. „Heirate mich“, forderte sie den Bauernsohn Max (Sebastian Schrills) auf. „In einer alten Kirche kann man auch schöne Lieder singen“, argumentierte die Magd selbstironisch. Für den bereits mit Susi (Katharina Wenus) liierten Max wenig überzeugend.

Unter der Regie von Markus Wirtensohn lädt die Brauchtumsgruppe zu neun weiteren Aufführungen bis Anfang April ein. Erstmals läuft die Buchung über München-Ticket. Das sorgte bei manchen Gästen für Verwirrung. „Mein Mann und ich sind seit 26 Jahren Stammgäste“, sagte Ute Schumacher. Der Geltingerin gegenüber äußerte die Ticketagentur Bedenken, ob die Aufführungen „bedingt durch den Coronavirus“ überhaupt stattfinden. „Keine Sorge“, beruhigt Pressesprecher Peter Wenus. „Alle Termine gelten wie geplant.“ Es gibt noch Karten.

nap

Spieltermine

Freitag, 6. März, 20 Uhr; Samstag, 7. März, 20 Uhr;

Freitag, 13. März, 20 Uhr;

Samstag, 14. März, 20 Uhr;

Sonntag, 15. März, 18 Uhr;

Samstag, 21. März, 20 Uhr;

Sonntag, 22. März, 18 Uhr;

Sonntag, 29. März, 18 Uhr;

Samstag, 4. April, 20 Uhr; Karten gibt es online bei München-Ticket oder unter der Telefonnummer 089/54 81 81 81.

