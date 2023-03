„Themen passen zu unserer Agenda“: Klima-Demos in Geretsried geplant

Von: Dominik Stallein

Klimademos gibt es in Wolfratshausen - in Geretsried jedoch noch nicht. © Privat

Die Aktivisten von Fridays for Future wollen künftig auch in Geretsried Proteste organisieren – vielleicht im Wechsel mit Wolfratshausen.

Geretsried – In Wolfratshausen trafen sich 140 Aktivisten und machten sich für einen konsequenteren Umweltschutz vor Ort stark. Schon früh – im Februar 2019 – hat sich in Bad Tölz eine Ortsgruppe der Fridays-for-Future-Bewegung gegründet. In der größten Stadt des Landkreises gibt es bisher noch keine Klimaproteste – die „Fridays“-Initiative hat dort keine eigene Ortsgruppe.

Einige Umweltschützer möchten das nun ändern: Der Wolfratshauser Klimareferent Dr. Hans Schmidt rief auf der jüngsten Klimademo in Wolfratshausen die Geretsrieder dazu auf, einen eigenen Klimaprotest auf die Beine zu stellen. Genau hörte diesen Worten Florian Hiessl zu. Der Geretsrieder Grünen-Vorsitzende war einer von vielen, die sich beim Protestzug in der Nachbarstadt für mehr Klimaschutz stark machten. Auf Nachfrage unserer Zeitung sagt Hiessl: „Wir sind da im regelmäßigen Austausch mit den Grünen in Wolfratshausen.“ Dass eine Klimademo auch in Geretsried stattfindet, sei auch sein Wunsch – vielleicht schon zum nächsten weltweiten Klimastreik-Tag.

Im Zuge der jüngsten Demo hätten sich bereits einige Interessierte gefunden, die in Geretsried auf die Straße gehen möchten. Ob es genügend Mitstreiter werden, dass regelmäßig zwei Protestzüge – je einer in Wolfratshausen und in Geretsried – zustande kommen, weiß Hiessl nicht. Relativ leicht zu realisieren wären in seinen Augen abwechselnde Demonstrationen in den beiden Städten. Die Kritikpunkte, die auf der Wolfratshauser Veranstaltung von den Aktivisten des Bündnisses „Wor for Future“ angesprochen wurden, „passen auch zu unserer Agenda“, sagt der Ortschef. „Die Themen sind deckungsgleich.“

Hiessl hat beobachtet, dass sich nicht nur seine Parteikollegen für Klima-Themen einbringen würden: Bei den jüngsten Demonstrationen in der Region seien viele Menschen mitgekommen, die sich nicht parteipolitisch engagieren. dst