Tierheilpraktikerin zeigt, wie man Hunde massiert

Tierisch entspannend: Tierheilpraktikerin Kerstin Halba (Mitte) demonstriert an ihrem Hund „Joschi“, wie wohltuend eine Massage für den Hund sein kann, wenn man sie konzentriert und richtig anwendet. © Matthias Wupper

Wellness für Hunde ist beim Vhs-Kurs von Tierheilpraktikerin Kerstin Halba angesagt. Sie zeigt, wie man seinen Vierbeiner richtig massiert.

Geretsried – Die meisten Hunde lieben es, gestreichelt und gekrault zu werden. Regelmäßiges Kuscheln festigt die Bindung zwischen Mensch und Tier. Wie man seinem Liebling zusätzlich etwas Gutes tun kann, erfuhren kürzlich die Teilnehmer des Volkshochschulkurses „Wellnessmassage für den Hund“.

Wellness für den Vierbeiner beim Massagekurs für Hunde

Die Geretsrieder Tierheilpraktikerin Kerstin Halba zeigt interessierten Frauchen und Herrchen einmal pro Semester in den Räumen der Schule für Tierheilpraktiker von Sarah Mergen in Gelting, wie sie ihren Vierbeiner von oben bis unten so richtig schön durchkneten. Dadurch werden Verspannungen gelöst, Schlackstoffe abtransportiert und der Stoffwechsel angeregt. Eine professionelle Physiotherapie ersetzt die Wohlfühl-Massage freilich nicht.

Kerstin Halba sitzt mit ihrem „Joschi“, einem älteren Semester aus dem Tierheim, in der Mitte des Praxisraums. Um sie herum haben es sich überwiegend Frauen mit ihren Vierbeinern auf dem Boden bequem gemacht. Jagdhund, Mops, Schäfermix, Golden Retriever und Terrier – viele Rassen sind vertreten, die Altersspanne reicht von eineinhalb bis zwölf Jahre. Nicht alle wollen sich brav auf die Seite legen wie Vorführhund „Joschi“, aber das macht nichts.

Nacken des Hundes darf kräftig geknetet werden

Die Massage beginnt am Kopf. Mit sanften Bewegungen werden Stirn und Wangen bearbeitet. „Es sollten immer beide Hände am Hund sein“, empfiehlt Halba. Das Abstreichen der Ohren mögen fast alle Fellnasen. „Krault man einen Hund lange genug am Ohr, schüttet er Endorphine aus und gerät in einen Rauschzustand“, sagt die Dozentin.

Soweit lässt sie es beim Kurs aber nicht kommen, auch wenn der eine oder andere Wauwau schon genüsslich die Augen schließt. Dem Nacken widmet die Tierheilpraktikerin besondere Aufmerksamkeit. Durch das Gehen an der Leine ist er oft etwas steif. Hier darf Frauchen oder Herrchen mit den Fingern ein wenig mehr Druck auf die Muskulatur ausüben.

Bei Hundemassage immer auf Verhalten des Vierbeiners achten

Wichtig ist es laut Halba, bei allen Handgriffen immer auf das Verhalten des Hundes zu achten. Wirkt er unruhig, dreht sich weg oder albert herum, ist ihm eine Berührung womöglich unangenehm. Die Kursleiterin arbeitet sich von den Schultergelenken über die Vorderbeine bis zu den Pfoten hinab. Von oben nach unten streicht sie vorsichtig über Muskeln und Sehnen und dehnt die Gelenke. An den Pfoten werden die wenigsten Hunde gerne angefasst. „Es ist aber wichtig, dass sie sich überall berühren lassen. Dann hat man später beim Tierarzt keine Probleme“, erklärt Halba.

Mit den Hinterbeinen verfährt sie genauso wie mit den Vorderbeinen. Zuvor jedoch sind Wirbelsäule und Seiten an der Reihe. Da der Hund selbst nicht an diese Stellen kommt, kann man sie etwas intensiver durchwalken. Jede Muskelgruppe sollte massiert werden. Herausstehende Knochen wie die Wirbelsäule werden umgangen. Dafür wird links und rechts des Rückgrats entlanggestrichen und auch die Rute ein wenig in die Länge gezogen. Durch leichtes Schütteln am Rücken kann man sich ein teures Vibrationsgerät sparen. Die Haut kann man zwischen den Fingern leicht rollen und die Röllchen in Wellenbewegungen nach unten schieben. Wer mag, krault noch Brust und Bauch. Viele Hunde bieten von sich aus den Bauch an. Wichtig für die Entspannung sind diese Partien laut Halba aber nicht.

Hundemassage dient auch dazu, auffällige Stellen rechtzeitig zu entdecken

Der Vorteil der intensiven, regelmäßigen Beschäftigung mit seinem Tier liege auch darin, dass man Zecken, kleine Knoten, schuppige Haut, Warzen und heiße Stellen erkenne, sagt sie. Sei eine Stelle dauerhaft heiß, deute das auf eine Entzündung hin. Am Ende der Stunde können endlich alle vierbeinigen Teilnehmer relaxed auf der Seite liegen – der beste Beweis dafür, dass sie das Wellnessprogramm genossen haben. Halba: „Nach einer effektiven Massage ist der Hund müde, hat Durst und muss pinkeln.“

Tanja Lühr

