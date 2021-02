Tipps für ein entspannteres Miteinander beim Homeschooling und Homeoffice

Wochenlanges Homeschooling und Homeoffice: Die Geretsrieder Jugendsozialarbeiterin Sylvia Marschall Tipps, die helfen können, wenn daheim mal wieder alle am Lockdown-Rad drehen.

Homeschooling und Homeoffice haben bei Kindern und Eltern Spuren hinterlassen

Sylvia Marschall ist Jugendsozialarbeiterin an der Mittelschule in Geretsried

Sie ist Ansprechpartnerin für Schüler und Eltern und gibt wertvolle Tipps

Geretsried – In vielen Familien hängt der Haussegen derzeit öfter mal schief. Wochenlanges Homeschooling, dazu oft noch Mama oder Papa, im Extremfall beide, im Homeoffice – das stellt Eltern und Kinder vor ungewohnte Herausforderungen. „Das birgt viel Konfliktpotenzial“, weiß Sylvia Marschall. Seit 13 Jahren ist die Jugendsozialarbeiterin im Stifter-Haus der Mittelschule Geretsried Ansprechpartnerin für die Sorgen und Nöte vor allem von Schülern und Eltern. „Derzeit haben viele Eltern Gesprächsbedarf“, berichtet Marschall.

Eines schickt die Krisenspezialistin vorweg: „Es gibt kein Patentrezept. Man muss immer den Einzelfall betrachten.“ Grundsätzlich halte sie es für eine gute Übung, sich bewusst zu machen, „wie schwierig oder unmöglich es ist, in dieser Situation alles unter einen Hut zu bringen“, und sich das einzugestehen. „Die Situation zu verleugnen, macht es nicht besser.“

Wichtig sind klare Vereinbarungen

Die wichtigste Voraussetzung für einen einigermaßen geordneten Ablauf seien klare Vereinbarungen. „Absprachen sind die Basis“, betont die Sozialarbeiterin. Etwa: Um 7.30 Uhr ist für die Mama reserviert, die Kinder müssen um 8.30 Uhr „on“ sein. Wichtig sei, die Kinder bei der Gestaltung des Tagesablaufs daheim „mit ins Boot zu holen, sie bei der Planung einzubeziehen“. Zu beachten ist dabei: Gegen den Willen der Kinder geht gar nichts. Sie habe in ihrer langjährigen Tätigkeit die Erfahrung gemacht: Kinder wollen gesehen und gehört werden. Ihr Tipp für Eltern: „Fragen Sie Ihren Sohn, Ihre Tochter: Was kannst Du Dir vorstellen?“

+ Sylvia Marschall ist Jugendsozialarbeiterin im Stifter-Haus der Mittelschule Geretsried. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Gemeinsamkeiten zu betonen könne ebenfalls helfen, einem Lockdown-Koller vorzubeugen. „Machen Sie deutlich: Mir, uns, ist viel daran gelegen, die Situation als Familie zu bewältigen“, rät Sylvia Marschall. „Zeigen Sie Liebe und Verbundenheit.“ Deshalb sollte auch die Freizeit, wenn möglich, gemeinsam genutzt werden: gemeinsam essen, spazieren gehen, Spiele spielen, einen Film anschauen.

Alles, was man darf, auch machen

Alles hat bekanntlich seine zwei Seiten. Ein Stimmungsaufheller sei es, „die positiven Aspekte des Negativen hervorzuheben“. Was ist gut an dieser Situation? Beispielsweise, dass Mama durch die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, Geld verdienen kann; dass alle in der Familie gesund sind, und auch, dass man wenigstens einzelne Kontakte pflegen kann. Deshalb der Tipp: All das, was man darf, auch machen. Zum Beispiel dem Kind erlauben einen Freund, eine Freundin einzuladen.

Die Frage „Was geht mir ab?“ sollten sich auch die Erwachsenen regelmäßig stellen – und aktiv nach Möglichkeiten suchen, was sie stattdessen machen können: joggen, allein oder mit der Familie zum Beispiel oder ein Online-Workout einschieben. „Die Stimmung lässt sich mit vielen einfachen Tipps verbessern“, sagt Marschall und empfiehlt, bewusst schöne Momente zu kreieren. „Es klingt banal, aber mal ein Bad nehmen, Kerzen in der Wohnung aufstellen – das erzeugt positive Gefühle. Dann geht die Gereiztheit zurück.“

Wir jammern oft auf hohem Niveau. Eigentlich geht es uns noch richtig gut.

Derzeit, stellt sie fest, herrsche allgemein, nicht nur in vielen Familien, viel Gereiztheit. Dabei dürfe man sich ruhig auch mal eingestehen: „Wir jammern oft auf hohem Niveau. Eigentlich geht es uns noch richtig gut. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, denen es schlechter geht – ältere Leute beispielsweise, die allein leben, die niemanden haben zum Reden, im Gegensatz zu uns.“

Kinder und Jugendliche leiden mehr als Erwachsene

Den Erwachsenen empfiehlt die Jugendsozialarbeiterin, „zu begreifen, dass die Situation für Kinder und Jugendliche noch schlimmer ist. Die leiden viel mehr. Wir können unseren Verstand einschalten, Zeiträume umgreifen, abschätzen, was es bedeutet, zum Beispiel bestimmte Sachen bis Ostern nicht tun zu können. Kinder und Jugendliche sind da viel hilfloser. Denen fehlen auch die sozialen Kontakte sehr stark. Deshalb sollten wir immer wieder versuchen, Verständnis für sie aufzubringen.“

