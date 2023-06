Todesmarsch der KZ-Häftlinge: Andreas Wagner schreibt ein neues Buch

Von: Dominik Stallein

Umfangreiche Recherche: Andreas Wagner hat viel Material abgeheftet – für sein neues Buch über den Todesmarsch, der auch durch den Landkreis verlief. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Ex-Bundestagsabgeordnete Andreas Wagner verfasst ein zweites Buch über den Todesmarsch. Er hat viele neue Quellen gefunden - und noch viel Arbeit vor sich.

Geretsried – Viele Menschen meinen, sie wüssten eigentlich recht viel über den Nazi-Terror im Dritten Reich, die Konzentrationslager und den Todesmarsch. Wer mit Andreas Wagner aus Geretsried spricht, merkt schnell, dass es wahnsinnig viel gibt, das man noch nicht weiß über die letzten Tage vor der Befreiung der Häftlinge durch die Amerikaner. „Es gibt sehr viele blinde Flecken“ sagt Wagner. Er hat schon früh, in den 1990er-Jahren als junger Erwachsener, ein Buch über den Todesmarsch geschrieben. Jetzt arbeitet er an einer Neuauflage. „Es ist fast wie ein zweites Buch“, sagt er. So viel Neues hat er recherchiert und so viele Dokumente aus Archiven und Protokollen zusammengetragen.

Todesmarsch der KZ-Häftlinge: Andreas Wagner schreibt ein neues Buch

Den Wunsch, sein Erstlingswerk zu erweitern, hat der 51-Jährige schon lange. Als er für die Linke im Bundestag saß, hatte der Geretsrieder keine Zeit. Nun möchte er „ein großes Stück Arbeit“ vollenden – auch wenn er erst einen kleinen Teil davon erledigt hat. Wagner profitiert davon, dass viele Archive oder die KZ-Gedenkstätte Dachau einiges online zur Verfügung stellen. So kann der Geretsrieder Dokumente sichten, von deren Existenz er bei seiner ersten Recherche noch gar nichts wusste.

Vernehmungsprotokolle von SS-Funktionären: Wagner recherchiert mit vielen neuen Dokumenten

Zwei dicke Aktenordner hat er schon gefüllt mit neuem Material. Zum Beispiel mit Verhörprotokollen aus der Nachkriegszeit, in der KZ-Wärter ihre Erinnerungen an den Todesmarsch schildern. Ein Problem für den Autoren: Nicht alle Aussagen sind deckungsgleich. Die Erinnerungen der Häftlinge unterscheiden sich massiv – zum Beispiel bei Örtlichkeiten oder Daten. Ob die Aussagen aus Verhören authentisch sind, in denen viele SS-Wachen die Verantwortung für die Gräueltaten an andere verweisen, ist fraglich. Wagner recherchiert, bis er sich sicher ist, dass eine Info stimmt, weil zum Beispiel mehrere Quellen übereinstimmen. Französische, englische und deutsche Dokumente muss er dafür durcharbeiten.

Verbrechen im Zweiten Weltkrieg: Andreas Wagner recherchiert zum Todesmarsch

Wagner präsentiert unserer Zeitung ein englisches Exemplar. Es ist ein Vernehmungsprotokoll aus einer Gerichtsakte. Darin erklärt ein Begleitposten des Zugs, wie ein „Capo“ Häftlinge mit einem Gummischlauch verdroschen hat. Wie Leichen abtransportiert wurden. Welche Strecke die völlig entkräfteten Kriegsopfer zurücklegen mussten – oder erschossen wurden, wenn sie nicht mehr laufen konnten. Es sind Dokumente, die dem Leser die Gräueltaten der Nazis auflisten. Emotionslos, trocken, fast bürokratisch. Vielleicht sind sie deshalb noch schwerer zu ertragen.

Wagner hat unzählige dieser Verhörprotokolle, Briefwechsel und Zeugenaussagen studiert. Er liest aus den Akten aber nicht nur die Gräueltaten heraus. „Es geht auch um Menschen, die durch die Hölle gegangen sind und sich danach ein neues Leben in Freiheit aufgebaut haben“, sagt er. „Man erfährt, wie diese Menschen trotz ihrer Erfahrung Zuversicht geschöpft haben. Das ist etwas, das man viel mehr würdigen sollte.“

In Geretsried und Wolfratshausen wurden viele KZ-Häftlinge befreit

Entscheidende Momente dafür haben sich im Landkreis abgespielt. An der Böhmwiese, wo hunderte Menschen befreit wurden. Oder auf dem Walserhof in Wolfratshausen, wo viele Zwangsarbeiterinnen aus dem Agfa-Werk in Giesing Unterschlupf fanden. Der Todesmarsch führte mitten durch den Landkreis.

Lange weigerten sich Politiker, dieses historische Erbe anzuerkennen. Wagner formuliert das so: „Es hat immer eine gewisse Distanz gegeben zu dieser Thematik und diesen Geschehnissen.“ Ihm war schon früh wichtig, dass der Todesmarsch im Landkreis nicht vergessen wird. Eine Motivation, die ihn zu seinem ersten Buch anspornte. „Wenn nicht darüber geschrieben wird, wenn es nicht festgehalten wird, dann ist es so, als wäre es nie geschehen.“

Der Geretsrieder möchte die blinden Flecken um den Todesmarsch in der Region füllen. Ganz wird ihm das nicht gelingen. „Es gibt noch immer Aspekte, die kaum erforscht sind“, sagt er. So gebe es vereinzelt Berichte über russische Gefangene, die während des Marschs verschleppt wurden, aber ganz wasserdicht scheint diese Erkenntnis noch nicht zu sein. „Es ist noch sehr viel Recherchearbeit.“ Er möchte sie bis 2025 abschließen – da jährt sich der Todesmarsch und das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal.