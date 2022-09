Tracht des Jahres 2022: Die Egerländer zeigen sie beim Münchner Oktoberfest

Teilen

Zeigen, was sie tragen: Leonie Hahn (19) und Marius Hammerschmied (22) von der Egerländer Gmoi in Geretsried. Beide sind beim Wiesn-Einzug mit dabei. Die stellvertretende Landesjugendführerin der bayerischen Egerlandjugend trägt eine Marienbader Tracht. Hammerschmied ist Landesjugendführer. © Hans Lippert

Die Egerländer Tracht ist „Tracht des Jahres 22“. Zu sehen ist sie beim Oktoberfestauftakt, und zwar beim großen Trachten- und Schützenzug am Sonntag.

Geretsried – Voller Stolz präsentieren die Mitglieder der Egerländer Gmoi ihre prächtigen Trachten regelmäßig bei Festen und Umzügen. Am Sonntag sind die Geretsrieder beim weltgrößten Umzug zum Münchner Oktoberfest mit über 9000 Teilnehmern wieder mit dabei. Was die Tracht ausmacht, die heuer mit dem Prädikat „Tracht des Jahres 2022“ ausgezeichnet wurde, erklärt Bundestrachtenwartin Ingrid Hammerschmied.

„Im Egerland gibt es acht verschiedene Trachtenlandschaften“, sagt die 52-Jährige. Am verbreitetsten sei das Frauengewand aus der Karlsbader (sogenannte Unterländer Tracht) und aus der Marienbader Region. „Die sind am prächtigsten ausgeschmückt“, erklärt die Geretsriederin. Ferner gebe es die Mieser, die Luditzer, die Chotieschauer und die Bischofteinitzer Tracht sowie die Ascher und die Egerer Tracht, die eher schlicht ausfallen.

Kartoffelstärke gibt den Blusenärmeln den richtigen Halt

Ihnen allen gemein ist die mit geklöppelter Spitze verzierte weiße Baumwollbluse, die unter dem Mieder getragen wird. „Aber die braucht ein bisschen Vorbereitung“, so Hammerschmied. Das Kleidungsstück hat große Bauschärmel, die man vor dem Tragen stärken muss. Die Fachfrau schwört auf Kartoffelstärke, „weil die drei bis vier Wäschen aushält“. Ärmel und Blusenkragen hängt sie in einen Eimer, in dem sie vorher die Kartoffelstärke in Wasser aufgelöst hat. „Nach 15 Minuten wringe ich den Stoff aus und lasse ihn kurz antrocknen“, erklärt die Geretsriederin. Noch in feuchtem Zustand werde die Bluse dann gebügelt.

Eine Kopfbedeckung trägt, wer unter die Haube gekommen ist

Über die Bluse kommt das Mieder, das reich verziert ist mit Pailletten, Perlen und aufwendigen Stickereien. Auffallend ist auch die groß gemusterte Seidenschürze, „auf die man sehr viel Wert gelegt hat“. Dazu gehören außerdem ein farblich abgestimmtes seidenes Schultertuch sowie Brokatbänder an Schürze und Haube. Die Kopfbedeckung trägt, wer unter die Haube gekommen ist, also wer verheiratet ist. Unter dem Rock trägt die Dame einen Unterrock sowie eine lange Unterhose, die bis zum Knie geht. In die schwarzen Schnallenschuhe schlüpft man mit weißen Kniestrümpfen mit Lochmuster, den „Batzerlstrümpfen“.

Das „G‘häng“ ist der ganze Stolz einer Egerländerin

Der ganze Stolz einer Egerländerin ist laut Hammerschmied das „G’häng“, ein Silberschmuck mit böhmischen Granatsteinen, den man als Kette trägt. Früher sei dieser Schmuck sehr selten zu finden gewesen, weil man ihn sich leisten können musste. Heutzutage würden immer mal wieder Stücke auf der Auer Dult oder auf Flohmärkten auftauchen. „Die Erlebnisgeneration stirbt weg, und die Erben wissen nichts damit anzufangen“, vermutet die Geretsriederin. Abgerundet wird das Ganze mit einer kleinen, goldfarbenen Brosche in Form des „Huasnoantoutaras“, einem Schmuckknopf der Männertracht. Sie wird am Blusenkragen festgesteckt.

Der Männerschmuck beschränkt sich auf den „Huasnoantoutara“

Dieser Schmuckknopf ist so ziemlich die einzige Zierde am Gewand der Männer, das im Vergleich zu dem der Frauen eher schlicht daherkommt. „Die Männertracht ist im Zuge der Trachtenerneuerung, die etwa 1950 stattfand, angeglichen worden“, sagt Hammerschmied. Aus diesem Grund gebe es nun nur noch eine Egerländer Männertracht. Sie besteht aus einer schwarzen, weiten Bundhose, die übers Knie geht. „Dazu wird ein prächtiges ,G’schirr‘getragen“, sagt die Expertin. Damit gemeint sind schwarze Hosenträger aus Rindsleder, die mit dem achteckigen und gravierten „Huasnoantoutara“ verziert sind. Der Begriff bedeutet übrigens so viel wie „Hosenantuer“. Er diene dazu, die Hose am „G’schirr“ zu befestigen, so Hammerschmied.

Bundestrachtenwartin Ingrid Hammerschmied © Hans Lippert

Auch die Männer tragen „Batzerlstrümpfe“, schwarze Schuhe mit Schnalle und ein weißes Hemd, das am Kragen sowie an den Ärmeln blau-gelb bestick ist. Eigen ist ihnen ein schwarzes Halstuch, ein rotes Taschentuch, ihr „Frack’l“, ein brauner Lodenjanker, sowie ihr schwarzer Hut, der „Floderer“ heißt. „Ich glaube, dass das mit den Bändern am Hut zu tun hat“, meint die Expertin. Diese Bänder, die zu einem Stoß gelegt sind, flattern im Wind. Am Hut lasse sich übrigens erkennen, wer verheiratet oder noch Junggeselle ist. „Die jungen Burschen haben ein rotes Band“, erklärt Hammerschmied. Bei den verheirateten Egerländern ist es schwarz. Wer ein reicher Bauer war, der konnte sich neben dieser Tracht auch einen Mantel oder einen „Schwenker“ leisten. Letzterer habe viel mehr Stoff als der Mantel und sei mit Knöpfen aus Silbermünzen verziert.

Sechs von acht Frauentrachten sind beim Wiesn-Einzug zu sehen

Beim Trachtenumzug zur Wiesn am Sonntag werden sechs der acht verschiedenen Egerländer Frauentrachten zu sehen sein, kündigt Hammerschmied an. Aus Geretsried wird eine Abordnung mit 42 Teilnehmern dabei sein. „Ich freue mich schon sehr aufs Spielen, auf die Menschen, die freudigen Gesichter“, sagt die Klarinettistin, die als Teil der Gartenberger Bunkerblasmusik bei der Trachtenkapelle des Landesverbands der Egerländer Gmoi in Bayern mitspielen wird. Daran schließen sich die Trachtenträger an. Hammerschmied selbst wird eine schlichte Egerer Stadttracht tragen. Eine Besonderheit ist die Kopfbedeckung. Anstatt einer Haube tragen die Frauen ein „Schnurrntöichl“ – ein Kopftuch mit einem aufwendig gebundenen sogenannten Nebanitzer Knoten.

Früh aufstehen für den Trachten- und Schützenzug

Für die Teilnehmer heißt es am Sonntag früh aufstehen. Treffpunkt ist für die Trachtenträger und die Musikanten um 7 Uhr der S-Bahnhof in Wolfratshausen. Während der Fahrt bleibt noch Zeit, um Broschen und Hauben festzustecken. Bevor die Egerländer Aufstellung beziehen, gibt’s aber erst einmal eine Stärkung in Form eines Weißwurstfrühstücks. „Das ist mittlerweile schon zu einer Tradition geworden.“

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Der Trachten- und Schützenzug zum Oktoberfest findet am Sonntag, 18. September, von 10 bis 12 Uhr statt. Das Spektakel wird auf der ARD live übertragen und abends im BR wiederholt (19.45 bis 21.45 Uhr). Die Egerländer haben die Zugnummer 47.

nej

Lesen Sie auch: Ein umtriebiger Graf aus Geretsried und die Olympischen Spiele: Vom Kunstfliegen zum Fiberglas

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.